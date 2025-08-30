Mới nhất
Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

Thứ bảy, 17:00 30/08/2025 | Ăn
GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Đậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hèĐậu đen đang giá rẻ bèo có nhiều ở chợ Việt, làm nước uống giải nhiệt, thải độc và giảm cân theo cách sau cực tốt cho ngày hè

GĐXH – Loại hạt này được dùng làm nước giải khát ngày hè mát bổ, được bán nhiều ở chợ Việt với giá rẻ bèo. Đây là bí quyết làm đồ uống đơn giản từ loại hạt này.

Thức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20kThức quà dân dã giải nhiệt là đặc sản Hà Nội đắt khách vào dịp nắng nóng, ai cũng mê vì hương vị đặc biệt, giá chỉ 20k

GĐXH – Giữa cái nắng gay gắt của ngày hè, bánh đúc nộm - thức quà dân dã giải nhiệt ở Hà Nội lại được nhiều người lựa chọn. Một món ăn đơn sơ, mát lành với hương vị rất đặc biệt.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Xử Thử năm 2025 sẽ kéo dài từ ngày 23/8/2025 đến 15h52 phút ngày 7/9/2025. Đây có thể coi là thời điểm mát mẻ, dễ chịu và phong cảnh đẹp nhất trong 24 tiết khí của năm. Nhưng tiết khí này với đặc điểm nhiệt độ xuống thấp, gió heo may thổi lại là giai đoạn khí Kim vượng nên nhiều người có thể mắc các bệnh về hô hấp.

Việc dùng thực phẩm đúng mùa có thể hạn chế, điều hòa biến đổi môi trường để bảo vệ sức khoẻ, đây cũng là khâu quan trọng trong văn hóa thực liệu của Đông Y.

Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể

Canh bí đỏ thịt ếch

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 3.

Sự kết hợp giữa hai nguyên liệu bổ dưỡng này giúp tạo nên món ăn thanh nhiệt giải độc, tiêu đờm, làm ấm cơ thể…Cách làm đơn giản, bạn lột da ếch và làm sạch, cắt miếng vừa ăn. Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, xắt miếng mỏng. Phi thơm hành tỏi rồi cho ếch vào, xào nhanh khoảng 1-2 phút cùng một ít gia vị rồi cho ra đĩa. Cho bí đỏ vào xào qua, đổ nước vừa phải vào, khi sôi thì vớt sạch bọt, tiếp tục nấu đến khi bí đỏ mềm nhừ thì thêm ếch đã xào vào. Khuấy đều, nêm nếm gia vị vừa ăn thì bạn múc canh ra bát, rắc thêm ít hành và tiêu vào. Món ăn này nên ăn khi còn nóng tốt hơn.

Chè bách hợp ngân nhĩ

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 4.

Nguyên liệu: 100g hạt sen, 5 chỉ bách hợp, nấm tuyết, táo, đường phèn.Cách làm: Rửa sạch các nguyên liệu rồi ngâm cho nở ra, cho vào nồi đun với lượng nước vừa phải, cho đường phèn vào. Các nguyên liệu này có công dụng bổ phổi, phòng ngừa cảm mạo rất tốt. Khi nấu chè bách hợp ngân nhĩ này, mọi người lưu ý nấu lâu chút để chất nhờn trong nấm tuyết hòa vào trong nước sẽ tốt hơn.

Lê chưng đường phèn

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 5.

Lê là loại thực phẩm trị ho rất tốt. Để làm món lê chưng đường phèn không khó, bạn chỉ cần lấy phần ruột lê ra, xay nhuyễn phần ruột rồi cho thêm đường phèn, hạnh nhân vào đun trong nồi khoảng 30 phút tới khi đường phèn tan là được. Món ăn này sẽ có tác dụng nhuận phổi tiêu đờm, thêm vào xuyên bối mẫu và hạnh nhân sẽ tăng hiệu quả hơn.

Canh củ cải trắng

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 6.

Dùng củ cải trắng và hành tươi cắt thành lát mỏng, thêm một vài miếng lê đem ddunn thành canh uống. Sử dụng món canh củ cải trắng này giúp làm ấm cơ thể, bổ phổi, hỗ trợ tiêu hóa tốt.

 

Canh ngó sen cá chép

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 7.

Nguyên liệu: 500gr ngó sen, 1 con cá chép, gừng, gia vị thông thường.Cách làm: Ngó sen làm sạch, cắt khúc vừa ăn; cá sau khi làm sạch đem rán vàng đều 2 mặt. Cho lượng nước vừa ăn vào đun tới khi sôi thì cho ngó sen, cá đã rán vàng và gừng vào nồi. Ninh khoảng 30 phút, thêm gia vị vừa ăn là được. Món canh ngó sen cá chép giúp bổ khí huyết, bổ phổi… phù hợp với người suy nhược cơ thể, bị đái tháo đường…

Cháo bách hợp

Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 8.

Bách hợp tươi 30g, gạo tẻ 50g, đường phèn vừa đủ đem nấu cháo. Sau khi xong chia làm 2 bát, ăn sáng và tối. Món ngon này có tác dụng bổ phế, kiện tỳ rất thích hợp để trị các chứng viêm phế quản mạn, ăn ngủ kém, bồi bổ phổi…

Cháo bách hợp, tang bạch bì

Bách hợp, hạt sen, đường phèn mỗi thứ 30g, gạo tẻ 100g đem nấu cháo sẽ có tác dụng rất tốt trong việc dưỡng tâm an thần, bồi bổ phổi, hỗ trợ người ăn ngủ kém.

Bạn cũng có thể kết hợp bách hợp hấp bí ngô. Chuẩn bị khoảng 500gr bí ngô, 100gr bách hợp và đường phèn. Gọt vỏ bí ngô thái lát theo chiều dọc, rửa sạch bách hợp xếp vào giữa bí ngô, cho đường phèn vào hấp lên là được.

Chuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biếtChuyên gia chia sẻ: Ăn uống trong tiết Lập Thu để bổ phổi, dưỡng cơ thể ai cũng nên biết

GĐXH – Khi bước vào tiết Lập Thu, Đông y cho rằng cơ thể cần “thu đông dưỡng âm” để chống khô hanh và bảo vệ phổi. Dưới đây là gợi ý thực dưỡng giúp dưỡng phổi, dưỡng âm hiệu quả trong tiết khí này.


Hà My
