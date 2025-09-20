Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London
GĐXH - Màn xuất hiện vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London Fashion Week 2025 đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ.
Khoảnh khắc bước xuống khỏi xế hộp vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London Fashion Week
London Fashion Week 2025 tiếp tục là điểm hẹn của thời trang đỉnh cao, nơi hội tụ những tên tuổi hàng đầu thế giới. Bên cạnh các ngôi sao quốc tế, sự xuất hiện bất ngờ của Hoa hậu Lương Thùy Linh tại sự kiện năm nay đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Hình ảnh sang chảnh mới nhất của Lương Thùy Linh khiến fan xuýt xoa.
