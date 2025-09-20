Khoảnh khắc vô cùng thần thái của Lương Thùy Linh tại London

Sau 6 năm đăng quang, Lương Thùy Linh không chỉ dừng lại ở vai trò của một hoa hậu, mà còn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau: MC song ngữ, diễn viên, sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế,... Đồng thời cô cũng tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ.