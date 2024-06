Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây chú ý khi chăm cháu ngoại

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chia sẻ hình ảnh đầu tiên về con mới sinh GĐXH - Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My mới đây đã có thông báo và đưa hình ảnh đầu tiên về con đầu lòng. Hình ảnh gia đình cầu thủ này được fan rần rần chia sẻ.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận khi mới đây, cặp đôi bất ngờ tung ảnh làm đầy tháng cho con trai đầu lòng. Theo đó, nàng WAG Doãn Hải My đã âm thầm hạ sinh cho Đoàn Văn Hậu một cậu quý tử vào ngày 2/5/2024. Em bé có tên thật là Minh Đăng, biệt danh ở nhà gọi là Lúa.

Sau khi công khai chuyện đã sinh con đầu lòng và làm đầy tháng cho nhóc tỳ, Doãn Hải My thoải mái chia sẻ với người hâm mộ những câu chuyện xung quanh việc sinh con và chăm con mọn. Trong đó, khi được hỏi về sự hỗ trợ của mẹ chồng và mẹ đẻ trong quá trình ở cữ và chăm con trai, người đẹp họ Doãn khéo léo đáp: "Chị rất may mắn khi có cả hai mẹ giúp đỡ".

Kèm theo đó, bà xã Đoàn Văn Hậu đăng tải hai bức ảnh chụp cảnh mẹ chồng và mẹ đẻ đang bế cháu. Bà Vũ Thị Nụ - mẹ của Đoàn Văn Hậu - mang dáng vẻ hiền từ, chất phác của bà nội từ quê lên chăm cháu. Trong khi đó, bà Đoàn Phương Mai (Mai Đoàn) - mẹ của Doãn Hải My - lại gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp dù đang ở độ tuổi U50.

Doãn Hải My khoe ảnh mẹ chồng và mẹ đẻ kèm dòng trạng thái tự hào khi có 2 mẹ hỗ trợ chăm con.

Con trai đầu lòng đã hơn 1 tháng tuổi nhưng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu vẫn "giấu mặt" cục cưng.

Trước đó, bà Mai Đoàn - mẹ Doãn Hải My đã hí hửng đăng bài lên mạng xã hội kèm thêm dòng caption: "Rồng yêu, chính thức lên chức bà ngoại" nhận được không ít lời chúc mừng từ bạn bè.

Từ sau đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, bà Mai Đoàn từng gây bão mạng với sắc vóc cực đỉnh khi ở tuổi U50, dân tình khi xem ảnh chụp cùng con gái Doãn Hải My thì thấy chẳng khác gì chị em vì quá trẻ và sành điệu, thậm chí còn khen rằng Hải My được hưởng nhiều gen trội từ mẹ. Còn hiện tại, bà Mai Đoàn được cộng đồng mạng đánh giá là bà ngoại xì-tin nhất vịnh bắc bộ.

Nhiều fan trầm trồ với nhan sắc "mẹ bỉm" Doãn Hải My.