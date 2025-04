Mẹo chống say tàu xe đơn giản mà hiệu quả, không cần dùng thuốc

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả không cần dùng thuốc trong dịp Tết Nguyên đán GĐXH - Khi đi xe, cố gắng giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng một số mẹo chống say tàu xe mà không cần dùng đến thuốc.

Thực tế, say tàu xe không phải là “bệnh” nguy hiểm nhưng với người mắc chứng này thì sẽ vô cùng phiền toái khiến. Nhiều người vì lý do này mà hạn chế đi lại, thậm chí không dám đến gần nơi có ống khói xe.

Ảnh minh họa

Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau:

Không để bụng đói cũng không ăn quá no

Theo các chuyên gia, bất kỳ ai có tiền sử say tàu xen hay không thì trước khi lên xe không được để bụng đói mà phải ăn một lượng vừa phải. Tuyệt đối không sử dụng đồ uống có ga và một số chất kích thích đầy hơi như: đồ nếp, đậu tương, lạc… những thực phẩm giàu chất béo, những thực phẩm nặng mùi vì chúng sẽ khiến cho bạn dễ bị ghê cổ và buồn nôn.

Không nên hoạt động nhiều

Nhiều người có thói quen ngồi ở ghế trước nhưng quay mặt ra sau nói chuyện, thói quen này có thể khiến tình trạng say xe thêm nặng. Hãy cố gắng nhìn ra xa hoặc về phía chân trời, đảo mắt nhiều chứ không tập trung một điểm. Đặc biệt, bạn không nên quan sát, tiếp xúc với những người đang bị say xe hoặc nghe người khác nói về chứng say xe, bởi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Nếu có thể, hay cố gắng ngủ một giấc trên xe.

Không xem điện thoại, đọc báo trên xe

Khi đi xe, tránh đọc sách hoặc nhìn vào màn hình di động, ipad vì nhìn như vậy dễ gây say xe hơn. Khi bước lên xe, cần có tâm trạng thoải mái, nhẹ nhàng, không căng thẳng, lo lắng. Nên thở chậm và sâu; thở đều. Không nên giữ im lặng trong sự căng thẳng mà nên chủ động nói chuyện với những người xung quanh. Cố gắng không nghĩ mình đang ngồi trên xe mà chỉ là mình đang di chuyển đến một nơi thú vị.

Điều trị rối loạn tiền đình

Như đã nói ở trên nguyên nhân chính gây say tàu xe là do rối loạn tiền đình và tình trạng thiếu oxy lên não. Vì thế, để điều trị chứng say tàu xe, nên sử dụng thuốc bổ não, tăng tuần hoàn máu não trong một thời gian để cải thiện chứng rối loạn tiền đình, thiếu oxy lên não. Khi chứng rối loạn tiền đình được cải thiện, chắc chắn việc đi xe sẽ nhẹ nhàng hơn, giảm thiểu tối đa việc say tàu xe.

4 thực phẩm nên ăn để chống say tàu xe hiệu quả

Ảnh minh họa

Gừng tươi

Gừng là bài thuốc giúp làm dịu những cơn buồn nôn chóng mặt do say tàu xe. Nhấm một chút gừng tươi khi bạn bắt đầu cảm thấy những dấu hiệu say tàu xe. Ngoài ra, bạn có thể uống trà gừng khoảng 1 giờ trước khi khởi hành để giảm các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, chóng mặt khi đi tàu xe.

Vỏ cam, vỏ chanh

Bạn có thể ngậm một chút vỏ chanh, vỏ cam, vỏ quýt để giảm cảm giác nôn nao. Tuy nhiên, bạn tuyệt đối không nên ăn các loại hoa quả chua, tính axit cao như cam chanh trước khi lên tàu xe. Tính chất chua của cam, chanh sẽ gây cảm giác nôn nao và hại cho dạ dày của bạn.

Bánh mì

Bánh mì giúp bạn chống say xe hiệu quả khi bạn ăn chúng để giảm cảm giác say xe vì khi ăn bánh mì, tuyến tụy sẽ tiết ra trypsin. Men này trao đổi chất với axit amin trong bánh mì có tác dụng trấn tĩnh thần kinh. Ngoài ra, ngửi một mẩu bánh mỳ có thể giúp giảm bớt mùi tàu xe, giảm cảm giác say xe.

Khoai lang

Khoai lang sống rất hiệu quả trong việc phòng chống say tàu xe, nó giúp chống co thắt và trung hòa axit trong dạ dày do đó có tác dụng chống nôn. Bạn có thể dùng khoai lang tươi đã làm sạch, ăn nhai nuốt cả bã.