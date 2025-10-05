Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng

Chủ nhật, 06:44 05/10/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đảm bảo với mẹo này thì một nồi cháo thơm phức, nóng hổi sẽ sẵn sàng cho bạn ăn sảng chỉ trong chốc lát.

Buổi sáng, với bất cứ ai phải đi làm thì dường như là một cuộc chiến với thời gian - chuông báo thức reo tới vài lần mới lò dò bước ra khỏi giường, vội vàng rửa mặt rồi rời nhà. Cũng chính vì lẽ đó mà bữa sáng đi làm với chiếc bụng đói meo, hoặc là vớ lấy một miếng bánh mì nguội ngắt nhét vào túi xách để đến cơ quan ăn. Khi chen chúc trên xe buýt hoặc lúc chạy xe máy trên đường, bụng họ thắt lại vì đói, và thoáng nghĩ: "Một bát cháo nóng vào buổi lúc này sẽ giúp xoa dịu hết thảy".

Dưới đây là 2 công thức món cháo mà tôi hay nấu cho gia đình mình thưởng thức. Thời gian nấu không quá lâu chỉ khoảng 15-20 phút nhờ áp dụng "mẹo" nhỏ. Nếu bạn cũng áp dụng theo cách tôi làm, đảm bảo bạn sẽ có được một nồi cháo thơm phức, nóng hổi sẵn sàng chỉ trong chốc lát.

1. Cháo tôm trứng muối/trứng bắc thảo – ngon đến mức "thảng thốt"

Món cháo này tôi thường nấu cho gia đình vào những ngày giữa tuần, khi mọi người có xu hướng uể oải, cần bổ sung năng lượng và dinh dưỡng để lao động và học tập. Món cháo này tôi đã áp dụng một mẹo "siêu tốc" giúp rút ngắn thời gian nấu.

Nguyên liệu để nấu cháo tôm trứng muối

300g tôm, 2-3 quả trứng bắc thảo (bạn có thể thay bằng trứng muối), một chút hành lá thái nhỏ, cơm nguội, bột tiêu, gừng băm nhỏ, lượng gia vị thích hợp.

Cách nấu cháo tôm trứng muối siêu nhanh

Bước 1 - Chuẩn bị nguyên liệu: Tôm rửa sạch sau đó bóc vỏ, loại bỏ túi tôm và chỉ sống lưng. Bạn để riêng phần đầu tôm, đừng vứt bỏ. Cho phần thịt tôm vào bát, thêm chút rượu nấu ăn, gia vị rồi trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút. Trứng muối bạn loại bỏ vỏ rồi cắt thành dạng hạt lựu. Gừng gọt bỏ vỏ, thái nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 1.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 2.

Bước 2 - Bước quan trọng nhất - xào đầu tôm: Cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm chút gốc hành thái nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo bạn trút phần đầu tôm vào, xào trên lửa nhỏ. Khi đầu tôm dần chuyển sang màu đỏ và dầu trào ra quyện với hương thơm của hành tạo nên mùi vị hấp dẫn. Bước xào đầu tôm này chính là linh hồn của nồi cháo.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 3.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 4.

Bước 3 - Bí mật rút ngắn thời gian: Do buổi sáng chúng ta không có nhiều thời gian để nấu cháo (chờ đợi ninh nhừ), do đó bạn hãy dùng cơm nguội (cơm ăn còn thừa vào bữa tối ngày hôm trước). Sau đó bạn đổ cơm nguội vào xào cùng đầu tôm. Trong khi xào dùng thìa ấn nhẹ để hạt cơm tơi ra. Sau khi xào xong cơm cùng đầu tôm, bạn chuyển toàn bộ sang một chiếc nồi, thêm lượng nước sôi thích hợp vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa vừa và nấu khoảng 10 phút cho đến khi cháo bắt đầu đặc lại. Vớt đầu tôm ra, cho trứng muối thái hạt lựu và gừng băm nhỏ vào, nấu thêm 2 phút nữa.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 5.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 6.

Bước 4 - Hoàn thành: Cuối cùng bạn cho tôm đã ướp vào. Khi tôm chuyển sang màu đỏ và cuộn tròn thì tắt bếp. Nêm hành lá thái nhỏ, tiêu trắng và gia vị cho vừa ăn. Lấy ra bát là cả nhà đã có món ăn sáng nóng hổi.

Thành phẩm món cháo tôm trứng muối

Vào buổi sáng mùa thu se lạnh, húp một thìa cháo bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt từ tôm cùng với trứng muối dai bùi quyện trong hương thơm nồng nàn của dầu tôm. Phần thịt tôm giòn ngọt hòa cùng với cháo đậm đà tạo nên dư vị bất tận. Đây quả là một sự kết hợp hương vị phong phú và hoàn hảo.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 7.

2. Cháo trứng bắc thảo và thịt nạc - Phiên bản nhanh chóng và dễ dàng

Đây là một sự kết hợp các nguyên liệu cổ điển khi nấu cháo. Việc bạn tận dụng cơm nguội là sáng tạo, nhưng khi chọn nguyên liệu thực phẩm nấu cùng có thời gian chín ngắn cũng là một cách giúp bạn vẫn có món cháo ngon, giàu dinh dưỡng mà không mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra nếu bạn không có cơm nguội, hãy tận dụng chiếc nồi ủ chậm. Bạn chỉ việc cho gạo vào nồi nước, sau đó đun sôi. Tiếp theo cho vào nồi ủ chậm để đến sáng là gạo đã được ninh nhừ. Thao tác tiếp theo vào buổi sáng đơn giản chỉ cần chuẩn bị trong 10 phút, thêm trứng bắc thảo và thịt.

Nguyên liệu làm món cháo trứng bắc thảo và thịt nạc

Lượng cơm nguội thích hợp, 300g thịt nạc, 2-3 quả trứng bắc thảo, gia vị, bột tiêu, hành lá, tinh chất cốt gà, một chút nước tương, bột bắp, một chút gừng, vài cây hành lá.

Cách nấu cháo trứng bắc thảo và thịt nạc siêu mềm

Bước 1 - Chuẩn bị nguyên liệu: Thái thịt thăn heo thành lát mỏng (có thể đông lạnh nửa tiếng để thịt được cắt đẹp và mỏng theo ý muốn). Thêm chút gia vị, nước tương và bột bắp, trộn đều. Cuối cùng, rưới một chút dầu ăn lên trên để giữ độ ẩm, tránh thịt bị khô/dai. Trứng bắc thảo bóc bỏ vỏ rồi thái hạt lựu.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 8.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 9.

Bước 2 - Nấu cháo: Dùng cơm nguội và lượng nước sôi vừa đủ để nấu cháo. Khi nấu, có thể cho thêm một lát gừng nhỏ để khử mùi tanh và tăng thêm hương vị. Khi cháo nở mềm, sánh đặc lại, cho trứng bắc thảo thái hạt lựu vào và nấu thêm 2 phút để hương vị hòa quyện. Sau đó, giảm lửa nhỏ và nhanh tay cho thịt đã ướp vào nồi. Lưu ý bạn không vội khuấy.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 10.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 11.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 12.

Bước 3 -Tắt bếp và ủ cho đến khi chín: Khi đã cho hết thịt vào và nước chuyển sang màu trắng, hãy tắt bếp ngay lập tức, đậy nắp và om trong vài phút. Tận dụng nhiệt còn lại của cháo để làm chín mềm thịt. Đây chính là bí quyết giúp thịt mềm và mịn! Cuối cùng bạn lấy cháo ra tô, rắc hành lá thái nhỏ, rau mùi, một ít tiêu trắng và vài giọt dầu mè lên trên trước khi dùng.

Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 13.
Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng- Ảnh 14.

Thành phẩm món cháo bắc thảo và thịt nạc

Những lát thịt nạc được chế biến theo cách này cực kỳ mềm mịn, không hề khô. Hương thơm của trứng bắc thảo, vị tươi mát của thịt nạc và độ mềm dẻo của cháo hòa quyện hoàn hảo, làm ấm cả tâm hồn lẫn dạ dày.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Nhà thiết kế xinh đẹp hướng dẫn cách làm chú chó bằng bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu

Nhà thiết kế xinh đẹp hướng dẫn cách làm chú chó bằng bưởi siêu dễ thương cho mùa Trung thu

Ăn - 15 giờ trước

GĐXH - Với từng bước được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, cụ thể dưới đây, bạn sẽ dễ dàng làm được một chú chó bông bằng bưởi xinh xắn cho mùa Trung thu năm nay.

Cách phân biệt các loại bột mì làm bánh thông dụng

Cách phân biệt các loại bột mì làm bánh thông dụng

Ăn - 18 giờ trước

Phân biệt được các loại bột mì làm bánh thông dụng, bạn sẽ chọn đúng bột cho từng loại bánh, đảm bảo thành phẩm luôn thơm ngon, chuẩn vị như ý.

'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

'2 nên, 1 tránh' khi phá cỗ đón Tết Trung thu để không tăng cân, không lo hại thận

Ăn - 19 giờ trước

GĐXH - Mâm cỗ trung thu không chỉ có bánh mà còn có nhiều loại trái cây khác, vì thế khi thưởng thức cần hết sức lưu ý.

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Mâm cỗ Trung thu “yêu nước” của mẹ đảm Hà Nội gây ấn tượng đặc biệt

Ăn - 20 giờ trước

GĐXH – Khám phá mâm cỗ Trung thu độc đáo của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội. Mâm cỗ độc đáo với bánh trung thu, trái cây và hình ảnh đẹp mắt mang nhiều ý nghĩa.

Mâm cỗ trông trăng đêm Trung thu gồm những gì?

Mâm cỗ trông trăng đêm Trung thu gồm những gì?

Ăn - 1 ngày trước

Mâm cỗ trông trăng Trung thu không đơn thuần là thức quà ngon mà còn chứa đựng giá trị tinh thần, giúp gắn kết gia đình và lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Học cách một Á hậu cuộc thi Hoa hậu VN nấu đồ uống để tăng kích cỡ vòng một

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Phạm Ngọc Phương Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020 đã từng chia sẻ việc tăng kích cỡ vòng 1 bằng cách tự nấu sữa đậu nành uống suốt một tháng rưỡi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020, nhờ đó cải thiện vòng một từ 82 lên 87 cm.

Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Mâm cỗ Trung thu của mẹ đảm ở Hải Phòng khiến cộng đồng mạng trầm trồ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, trên hội Yêu bếp, chị Thu Hoài (sinh năm 1990, Hải Phòng) đã nhận về nhiều lời khen khi chia sẻ mâm cỗ Trung thu tự làm mang phong cách hoài cổ, lãng mạn, vừa điểm xuyết yếu tố truyền thống, vừa đan xen những 'công cụ' hiện đại.

Bánh trung thu nhân dế ở Trung Quốc gây chú ý

Bánh trung thu nhân dế ở Trung Quốc gây chú ý

Ăn - 1 ngày trước

Nhân dế được làm từ dế nuôi kiểm soát, sấy khô, xay mịn, trộn cùng mè đen, thập cẩm và gia vị truyền thống trước khi chế biến thành bánh Trung thu.

Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏe

Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏe

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.

Món bánh 'lạ từ tên tới vị' ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mò

Món bánh 'lạ từ tên tới vị' ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mò

Ăn - 2 ngày trước

Không chỉ nổi tiếng với cháo môn lươn hay lẩu bò nhúng mắm ruốc, Bình Dương còn có một món bánh dân dã mang cái tên vô cùng kỳ lạ, khiến dân sành ăn cũng phải tò mò tìm thử cho bằng được.

Xem nhiều

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ấm bụng với 2 món ăn mặn ngon dân dã, làm nhanh gọn, rất đưa cơm ngày mưa bão

Ăn
Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Cách làm bánh trung thu nhân đậu xanh bằng nồi chiên không dầu cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được

Ăn
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Ăn
Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Món ngon đổi vị ngày mưa với ‘nhân sâm nhà nghèo’, giúp kiểm soát đường huyết

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top