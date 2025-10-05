Mẹo hay để nấu 2 món cháo chỉ cần hơn 15 phút là xong và bạn sẽ có bữa sáng bổ dưỡng, siêu ngon mà ấm bụng
Đảm bảo với mẹo này thì một nồi cháo thơm phức, nóng hổi sẽ sẵn sàng cho bạn ăn sảng chỉ trong chốc lát.
Buổi sáng, với bất cứ ai phải đi làm thì dường như là một cuộc chiến với thời gian - chuông báo thức reo tới vài lần mới lò dò bước ra khỏi giường, vội vàng rửa mặt rồi rời nhà. Cũng chính vì lẽ đó mà bữa sáng đi làm với chiếc bụng đói meo, hoặc là vớ lấy một miếng bánh mì nguội ngắt nhét vào túi xách để đến cơ quan ăn. Khi chen chúc trên xe buýt hoặc lúc chạy xe máy trên đường, bụng họ thắt lại vì đói, và thoáng nghĩ: "Một bát cháo nóng vào buổi lúc này sẽ giúp xoa dịu hết thảy".
Dưới đây là 2 công thức món cháo mà tôi hay nấu cho gia đình mình thưởng thức. Thời gian nấu không quá lâu chỉ khoảng 15-20 phút nhờ áp dụng "mẹo" nhỏ. Nếu bạn cũng áp dụng theo cách tôi làm, đảm bảo bạn sẽ có được một nồi cháo thơm phức, nóng hổi sẵn sàng chỉ trong chốc lát.
1. Cháo tôm trứng muối/trứng bắc thảo – ngon đến mức "thảng thốt"
Món cháo này tôi thường nấu cho gia đình vào những ngày giữa tuần, khi mọi người có xu hướng uể oải, cần bổ sung năng lượng và dinh dưỡng để lao động và học tập. Món cháo này tôi đã áp dụng một mẹo "siêu tốc" giúp rút ngắn thời gian nấu.
Nguyên liệu để nấu cháo tôm trứng muối
300g tôm, 2-3 quả trứng bắc thảo (bạn có thể thay bằng trứng muối), một chút hành lá thái nhỏ, cơm nguội, bột tiêu, gừng băm nhỏ, lượng gia vị thích hợp.
Cách nấu cháo tôm trứng muối siêu nhanh
Bước 1 - Chuẩn bị nguyên liệu: Tôm rửa sạch sau đó bóc vỏ, loại bỏ túi tôm và chỉ sống lưng. Bạn để riêng phần đầu tôm, đừng vứt bỏ. Cho phần thịt tôm vào bát, thêm chút rượu nấu ăn, gia vị rồi trộn đều và ướp trong khoảng 15 phút. Trứng muối bạn loại bỏ vỏ rồi cắt thành dạng hạt lựu. Gừng gọt bỏ vỏ, thái nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ.
Bước 2 - Bước quan trọng nhất - xào đầu tôm: Cho một chút dầu ăn vào chảo, thêm chút gốc hành thái nhỏ vào phi thơm. Tiếp theo bạn trút phần đầu tôm vào, xào trên lửa nhỏ. Khi đầu tôm dần chuyển sang màu đỏ và dầu trào ra quyện với hương thơm của hành tạo nên mùi vị hấp dẫn. Bước xào đầu tôm này chính là linh hồn của nồi cháo.
Bước 3 - Bí mật rút ngắn thời gian: Do buổi sáng chúng ta không có nhiều thời gian để nấu cháo (chờ đợi ninh nhừ), do đó bạn hãy dùng cơm nguội (cơm ăn còn thừa vào bữa tối ngày hôm trước). Sau đó bạn đổ cơm nguội vào xào cùng đầu tôm. Trong khi xào dùng thìa ấn nhẹ để hạt cơm tơi ra. Sau khi xào xong cơm cùng đầu tôm, bạn chuyển toàn bộ sang một chiếc nồi, thêm lượng nước sôi thích hợp vào. Đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa vừa và nấu khoảng 10 phút cho đến khi cháo bắt đầu đặc lại. Vớt đầu tôm ra, cho trứng muối thái hạt lựu và gừng băm nhỏ vào, nấu thêm 2 phút nữa.
Bước 4 - Hoàn thành: Cuối cùng bạn cho tôm đã ướp vào. Khi tôm chuyển sang màu đỏ và cuộn tròn thì tắt bếp. Nêm hành lá thái nhỏ, tiêu trắng và gia vị cho vừa ăn. Lấy ra bát là cả nhà đã có món ăn sáng nóng hổi.
Thành phẩm món cháo tôm trứng muối
Vào buổi sáng mùa thu se lạnh, húp một thìa cháo bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt từ tôm cùng với trứng muối dai bùi quyện trong hương thơm nồng nàn của dầu tôm. Phần thịt tôm giòn ngọt hòa cùng với cháo đậm đà tạo nên dư vị bất tận. Đây quả là một sự kết hợp hương vị phong phú và hoàn hảo.
2. Cháo trứng bắc thảo và thịt nạc - Phiên bản nhanh chóng và dễ dàng
Đây là một sự kết hợp các nguyên liệu cổ điển khi nấu cháo. Việc bạn tận dụng cơm nguội là sáng tạo, nhưng khi chọn nguyên liệu thực phẩm nấu cùng có thời gian chín ngắn cũng là một cách giúp bạn vẫn có món cháo ngon, giàu dinh dưỡng mà không mất quá nhiều thời gian. Ngoài ra nếu bạn không có cơm nguội, hãy tận dụng chiếc nồi ủ chậm. Bạn chỉ việc cho gạo vào nồi nước, sau đó đun sôi. Tiếp theo cho vào nồi ủ chậm để đến sáng là gạo đã được ninh nhừ. Thao tác tiếp theo vào buổi sáng đơn giản chỉ cần chuẩn bị trong 10 phút, thêm trứng bắc thảo và thịt.
Nguyên liệu làm món cháo trứng bắc thảo và thịt nạc
Lượng cơm nguội thích hợp, 300g thịt nạc, 2-3 quả trứng bắc thảo, gia vị, bột tiêu, hành lá, tinh chất cốt gà, một chút nước tương, bột bắp, một chút gừng, vài cây hành lá.
Cách nấu cháo trứng bắc thảo và thịt nạc siêu mềm
Bước 1 - Chuẩn bị nguyên liệu: Thái thịt thăn heo thành lát mỏng (có thể đông lạnh nửa tiếng để thịt được cắt đẹp và mỏng theo ý muốn). Thêm chút gia vị, nước tương và bột bắp, trộn đều. Cuối cùng, rưới một chút dầu ăn lên trên để giữ độ ẩm, tránh thịt bị khô/dai. Trứng bắc thảo bóc bỏ vỏ rồi thái hạt lựu.
Bước 2 - Nấu cháo: Dùng cơm nguội và lượng nước sôi vừa đủ để nấu cháo. Khi nấu, có thể cho thêm một lát gừng nhỏ để khử mùi tanh và tăng thêm hương vị. Khi cháo nở mềm, sánh đặc lại, cho trứng bắc thảo thái hạt lựu vào và nấu thêm 2 phút để hương vị hòa quyện. Sau đó, giảm lửa nhỏ và nhanh tay cho thịt đã ướp vào nồi. Lưu ý bạn không vội khuấy.
Bước 3 -Tắt bếp và ủ cho đến khi chín: Khi đã cho hết thịt vào và nước chuyển sang màu trắng, hãy tắt bếp ngay lập tức, đậy nắp và om trong vài phút. Tận dụng nhiệt còn lại của cháo để làm chín mềm thịt. Đây chính là bí quyết giúp thịt mềm và mịn! Cuối cùng bạn lấy cháo ra tô, rắc hành lá thái nhỏ, rau mùi, một ít tiêu trắng và vài giọt dầu mè lên trên trước khi dùng.
Thành phẩm món cháo bắc thảo và thịt nạc
Những lát thịt nạc được chế biến theo cách này cực kỳ mềm mịn, không hề khô. Hương thơm của trứng bắc thảo, vị tươi mát của thịt nạc và độ mềm dẻo của cháo hòa quyện hoàn hảo, làm ấm cả tâm hồn lẫn dạ dày.
