Miền Bắc bao giờ hứng chịu những trận mưa như trút nước sau những ngày nắng nóng?

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, từ thứ Sáu Bắc Bộ sẽ có mưa dông giải nhiệt. Trước đó 2 ngày cả nước tiếp tục nắng nóng cao điểm.

Tại Bắc Bộ nắng nóng còn duy trì cao điểm 2 ngày tới. Vùng nóng bao trùm khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Mức nhiệt phổ biến khu vực Đông Bắc Bộ từ 35-36 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ gần với vùng áp thấp nóng hơn nhiệt độ 36-38 độ. Có nơi trên 38 độ.

Dự báo đợt nóng ở khu vực Bắc Bộ giảm từ giữa tuần, đến thứ Sáu nắng nóng chấm dứt trên diện rộng do sóng lạnh yếu tràn xuống đẩy rãnh thấp, gây ra mưa.

Thời tiết Hà Nội đầu tuần trời nắng nóng liên tục, nhiệt độ cao 35 độ. Đến giữa tuần nhiệt độ hạ còn 34 độ. Từ thứ Sáu mưa dông xuất hiện, nhiệt độ giảm nhanh còn 30-31 độ. Trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Trong đợt nắng nóng sớm hiếm gặp lần này vùng núi Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất. Hàng loạt các trạm tại Nghệ An và Hà Tĩnh mức nhiệt vượt 41 độ. Nguyên nhân vùng áp thấp phía Tây hoạt động sớm và hiệu ứng phơn mạnh.

Dự báo 2-3 ngày tới nắng nóng gay gắt tiếp diễn tại khu vực Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh vùng núi Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị. Nhiệt độ một số nơi vượt 40 độ, các nơi khác ở khu vực Thanh Hóa đến TP Huế mức nhiệt 38-40 độ.

Từ TP Đà Nẵng trở vào ven biển Đắk Lắk, khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ phổ biến 35-38 độ.

Hai ngày đầu tuần thời tiết tại Nam Bộ nắng nóng diện rộng, mức nhiệt 35-37 độ. Từ thứ Tư nắng nóng giảm nhanh chỉ còn cục bộ tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ toàn miền giảm còn khoảng 32-35 độ. Chiều tối có thể xuất hiện mưa trái mùa, tiềm ẩn dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, đến thứ Sáu miền Bắc sẽ có mưa dông giải nhiệt.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 13/4 đến ngày 14/4:

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

- Khu vực Tây Bắc Bộ và từ TP Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Phía Đông Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

- Các khu vực khác: Đêm không mưa; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 14/4 đến ngày 22/4:

- Khu vực Tây Bắc Bộ: Ngày 15-16/4 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm 16-17/4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Đông Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng cục bộ. Từ chiều tối và đêm 16 đến 17/4 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực từ Thanh Hoá đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, từ ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần. Riêng phía Bắc (Thanh Hóa - Hà Tĩnh) từ chiều tối và đêm 16 đến ngày 17/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng có khả năng dịu dần.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Ngày 15-16/4 có nắng nóng cục bộ. Riêng thời kỳ từ ngày 15-17/4 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác.

