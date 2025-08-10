Miền Bắc khi nào kết thúc đợt nắng nóng gay gắt?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/8, các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–36 độ C, có nơi vượt 36 độ C. Dự báo, từ ngày 11/8, nắng nóng tại khu vực này sẽ dịu dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa cũng ghi nhận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 50–55%. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 11–17 giờ.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, sáng 10/8, nhiều nơi tại vùng núi Bắc Bộ (Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang) và khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Cà Mau) xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa đo được: Tả Củ Tỷ (Lào Cai) 90,2mm; Xuân Minh (Tuyên Quang) 87,2mm; Pa Vệ Sử (Lai Châu) 84,6mm; Krông Nô (Đắk Lắk) 90,2mm; Quảng Hòa (Lâm Đồng) 94mm; Phó Sinh (Cà Mau) 75mm. Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở các sườn dốc.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong 24 giờ tới, các vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, kèm khả năng lốc xoáy, gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2–3m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này cần chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 27-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng tại Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-35 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 26-37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 20-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 25-35 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Nam đến Tây Nam cấp 4; sóng cao 1-2m, trong mưa dông có thể cao trên 2m. Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Tây Nam cấp 4; sóng cao 0,5-1,5m, trong mưa dông có thể cao 2m.