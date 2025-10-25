Mới nhất
Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Thứ bảy, 15:10 25/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét mức nhiệt dưới 17 độ.

Tin không khí lạnh miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (25/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng ngày 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tớiDự báo thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm, rét hại trong mùa Đông tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, năm nay, không khí lạnh hoạt động sớm hơn trung bình nhiều năm và mạnh dần từ khoảng tháng 10, gia tăng mạnh từ tháng 11.

Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường? - Ảnh 2.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường. Ảnh minh họa: TL

Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Thời tiết Hà Nội: Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Trên biển: Từ gần sáng ngày 26/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền BắcDự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tớiTin mới nhất về khối không khí lạnh sắp gây mưa ở miền Bắc và xu hướng thời tiết trong những ngày tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới một đợt không khí lạnh sẽ tác động, gây chuyển biến nhiệt độ và hình thế thời tiết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiều nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 12 và không khí lạnh

Điểm danh những nơi sẽ có mưa rất to trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão số 12 và không khí lạnh

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?

Thời tiết Hà Nội hôm nay: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi không khí lạnh liên tiếp tràn về?

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Khối không khí lạnh mạnh sắp tràn về, Hà Nội và miền Bắc rét nhất bao nhiêu độ?

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Hà Nội: Không thu hồ sơ giấy với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký văn bản về việc không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong những ngày tới nhiệt độ miền Bắc tăng dần trời có nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn se lạnh.

Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Thời sự - 21 giờ trước

GĐXH - Đối tượng tấn công khiến 7 người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An không có ma túy và nồng độ cồn trong cơ thể khi gây án; Trong vụ án liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98), bị can Lê Sỹ Cường đã bị khởi tố về tội "Môi giới hối lộ"...

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Lịch cấm đường tại Hà Nội từ 25/10 đến 26/10 mới nhất

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Công an Hà Nội sẽ tạm cấm đường và phân luồng giao thông trong hai ngày 25 - 26/10, để phục vụ Lễ ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng cùng các sự kiện bên lề.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.

Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Tin sáng 24/10: Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội từ 25-26/10; Dự kiến bãi bỏ 520 thủ tục hành chính, cắt giảm 2.263 điều kiện kinh doanh

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 25-26/10; Dự kiến trong năm 2025 sẽ bãi bỏ 520 thủ tục hành chính (TTHC).

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai

Xã hội - 2 ngày trước

Sau 25 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể anh Phùng Văn Tuấn, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp xe bán tải chở 3 người mất tích nhiều ngày tại Lào Cai.

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn

Xã hội - 2 ngày trước

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang bị thương nặng nhất với nhiều thương ở vùng mặt, cổ, ngực và lưng, trong đó có 2 vết thương thấu phổi, làm đứt tĩnh mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn phải.

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Khuyến cáo quan trọng khi lưu thông trên cao tốc La Sơn - Túy Loan mùa mưa bão

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, đặc biệt trong mùa mưa bão, cơ quan chức năng TP Huế khuyến cáo người dân khi lưu thông trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan cần chủ động đảm bảo an toàn, để phòng tránh tai nạn giao thông.

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Dự báo thời điểm không khí lạnh mạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc

Thời sự

GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và 2/2026 có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ.

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Thời sự

Miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh dồn dập tràn về

Thời sự
Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Thời sự

Tin sáng 25/10: Thông tin bất ngờ về đối tượng tấn công nhiều người tại BV Sản Nhi Nghệ An; Người nhận 8 tỷ giúp Lương Bằng Quang - Ngân 98 'chạy án' là ai?

Thời sự
Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Thời sự

Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?

Thời sự
Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn

Xã hội

Các nạn nhân vụ truy sát tại BV Sản Nhi Nghệ An đã qua nguy kịch, tinh thần vẫn hoảng loạn

Xã hội

