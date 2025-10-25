Miền Bắc lại đón thêm không khí lạnh mạnh tăng cường?
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường. Đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét mức nhiệt dưới 17 độ.
Tin không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (25/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo khoảng gần sáng ngày 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Dự báo thời tiết không khí lạnh miền Bắc
Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiết tục lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.
Thời tiết Hà Nội: Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.
Trên biển: Từ gần sáng ngày 26/10, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.
Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.
