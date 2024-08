Miền Bắc lại ‘hứng’ hơn 7.000 cú sét

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (30/8), ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 29/8 đến 8h ngày 30/8 có nơi trên 100mm như: Quân Chu (Thái Nguyên) 270.8mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 200mm, Minh Sơn (Hà Giang) 174.6mm, Bản Cầm (Lào Cai) 137.4mm, Minh Bảo (Yên Bái) 103.2mm, Lăng Can (Tuyên Quang) 102.0mm.

Dự báo ngày và đêm 30/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), trong sáng 30/8, hệ thống mạng lưới phát hiện, định vị sét của đơn vị này ghi nhận được hàng ngàn cú sét đánh xuống đất và sét trong mây ở trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam.

Hệ thống mạng lưới KTTV Quốc gia phát hiện, định vị được hàng ngàn cú sét đánh xuống đất và sét trong mây ở trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam (nguồn: hymetnet.gov.vn).

Bản đồ hiển thị theo thời gian thực cho thấy sét đánh sáng sớm nay tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Thời điểm 4 giờ - 5 giờ sáng nay, cứ 10 phút trôi qua có hơn 1.000 cú sét đánh xuống đất và sét trong mây. Sét đánh tập trung nhiều ở các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình.

Từ 7 giờ 50 đến 8 giờ 50 sáng nay, Trung tâm Mạng lưới KTTV Quốc gia đã ghi nhận 7.243 cú sét, trong đó có 4.035 cú sét đánh xuống đất và 3.208 cú sét trong mây ở nhiều khu vực khác nhau, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ.

Trước đó, đêm tối 22/8, miền Bắc cũng đã ghi nhận hơn 1.000 cú sét trong hơn một giờ đồng hồ. Các khu vực có sét nhiều nhất gồm: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình.

Vào ngày 5/6, hàng nghìn cú sét cũng đã đánh xuống khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận Hưng Yên, Hà Nam. Cụ thể, từ 6 giờ - 7 giờ có 3.513 cú sét, trong đó có 2.322 cú sét đánh từ mây xuống đất; từ 7 giờ đến 8 giờ có 4.060 cú sét, trong đó có 2.855 cú sét đánh từ mây xuống đất; từ 8 giờ đến 9 giờ có 2.642 cú sét, trong đó có 1.848 cú sét đánh từ mây xuống đất.

Như vậy, từ 6 giờ đến 9 giờ ngày 5/6, có tổng cộng 10.215 cú sét đánh xuống Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đáng chú ý, từ 7 giờ 40 phút đến 7 giờ 50 phút có 830 cú sét, trong đó có 542 của sét đánh từ mây xuống đất tại khu vực Hà Nội và lân cận.

Mưa to ở Lào Cai khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt, phương tiện chết máy giữa đường. Ảnh: ANTD

Sáng nay, do mưa to và kéo dài nhiều địa bàn các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng và TP Lào Cai bị ngập úng cục bộ.

TP Lào Cai mưa với lưu lượng rất lớn. Nhiều tuyến đường, nhiều trường, lớp bị ngập sâu. Có nơi ngập sâu đến 90-100 cm.

Nước dâng cao nhanh và tràn vào nhà dân, các cơ sở kinh doanh khiến hàng hoá, tài sản bị ngập... người dân không kịp trở tay. Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, hư hỏng trên đường.

Ngay từ sáng sớm, các lực lượng cứu hộ nhanh chóng triển khai công tác ứng cứu, hỗ trợ di chuyển tài sản cho người dân.