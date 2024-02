Miền Bắc sắp đón mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét

Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi bất ngờ trong ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến mùng 4 Tết, Hà Nội và nhiều khu vực miền Bắc không mưa, nắng ấm về trưa và chiều. Tuy nhiên, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (mùng 5 Tết), thời tiết thay đổi có mưa, lạnh về đêm và sáng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 đến ngày 14/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Trung Trung Bộ có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Ảnh minh họa

Nhận định thời tiết từ đêm 14/02 đến ngày 22/02/2024, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày 15/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng ngày 15-16/02 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ ngày 17/02 đêm và sáng sớm trời lạnh. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp kỳ triều cường đầu tháng Giêng, mực nước tại hầu hết các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai lên nhanh và ở mức cao trong 24 giờ qua.

Dự báo thời tiết các vùng hôm nay, ngày 13/2

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền đông có nơi trên 35 độ C.