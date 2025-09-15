Mô hình cà phê độc đáo: Người khiếm thị pha chế, khách tìm đến trải nghiệm

Trong một thị trường cà phê đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nơi mà các chuỗi thương hiệu liên tục mở rộng và xu hướng trải nghiệm đồ uống trở thành lựa chọn phổ biến của giới trẻ, sự xuất hiện của Cafe More Hanoi mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác biệt. Đây là quán cà phê đầu tiên tại Việt Nam do người khiếm thị trực tiếp đứng quầy pha chế, biến những ly cà phê, sinh tố, trà sữa không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng, mà còn trở thành câu chuyện về niềm tin và nghị lực.

Một điểm đến khác biệt giữa "rừng" quán cà phê

Thái, rửa rau củ sạch sẽ, tỉ mỉ đong đo, đếm từng loại nguyên liệu, tự tin pha chế các món đồ uống đúng chuẩn vị. Thoạt nhìn có lẽ khó có thể nhận ra cô gái đang đứng pha chế đồ uống kia là một người khiếm thị. Công việc pha chế này đã gần gũi, quen thuộc với Thân Thị Thu Hằng, cô gái trẻ 23 tuổi đến từ Bắc Giang suốt gần 1 năm qua.

Thiệt thòi khi đôi mắt không sáng so với những người bình thường, nhưng không vì thế mà Hằng, lựa chọn hướng đi dễ dàng như những người khiếm thị khác mà lại thử sức mình với ngành nghề pha chế đồ uống, một công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ. Hằng chia sẻ, "mình rất yêu thích công việc này", bởi thế mình đã theo học khóa học "Đào tạo nghề pha chế đồ uống và tạo việc làm cho người khiếm thị tại Việt Nam", do Hội Người mù Việt Nam phối hợp với Siloam International, KOICA Hàn Quốc hỗ trợ.

Sau khi kết thúc khóa học, Hằng được tạo điều kiện làm pha chế tại quán Cafe More Hanoi tại số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Cầu Giấy (Hà Nội) được gần 1 năm, từ thời điểm quán cà phê này chính thức khai trương ngày 22/11/2024.

Cafe More Hanoi có không gian quán được thiết kế thân thiện, nhiều mảng xanh, tạo cảm giác gần gũi và ấm áp. Trong bối cảnh thị trường cà phê Việt Nam đang tăng trưởng với tốc độ 7–9%/năm, quán cà phê người mù tạo ra sự tò mò ban đầu, và sau đó là sự gắn bó của khách hàng bởi yếu tố chất lượng thực sự. Thực khách đến đây không chỉ để ủng hộ, mà còn để thưởng thức đồ uống được pha chế chuyên nghiệp – điều khẳng định người khiếm thị hoàn toàn có thể làm việc trong lĩnh vực dịch vụ vốn nhiều áp lực.

Khẳng định thực lực bằng giá hợp lý, cạnh tranh công bằng

Điều khiến khách hàng yên tâm hơn cả là giá cả tại Cafe More Hanoi không mang tính "từ thiện", mà bám sát mặt bằng chung của thị trường. Một ly cà phê hay sinh tố dao động từ 35.000 – 45.000 đồng, tương đương nhiều quán cà phê khác tại khu vực Cầu Giấy. Chính sự công bằng này giúp khách hàng cảm nhận đây là một mô hình kinh doanh nghiêm túc, nơi người khiếm thị tham gia thị trường bằng năng lực thật sự.

Nhiều khách hàng chia sẻ sự ngạc nhiên xen lẫn khâm phục. Lần đầu tiên đến quán, khi biết đây là quán cà phê do người khiếm thị pha chế, Tuyết Như (22 tuổi, sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) không khỏi khâm phục nghị lực của của các bạn pha chế tại đây. Như cho biết, chắc chắn cô sẽ quay lại lần sau để ủng hộ.

Anh Đỗ Ngọc Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) kể: "Tôi làm việc tại tòa văn phòng ngay gần quán cà phê, sau khi biết đây là quán cà phê do người khiếm thị pha chế tôi rất bất ngờ, bởi chất lượng đồ uống ở đây không khác gì những quán đồ uống chuyên nghiệp. Nhìn cách các bạn khiếm thị làm việc rất nhanh nhẹn, khéo léo và tự tin khiến tôi luôn tin tưởng và thường xuyên quay trở lại".

Vân Anh, quản lý tại quán cà phê đặc biệt này cho biết: "Em làm việc tại quán từ ngày đầu quán mở, lượng khách đến quán khá ổn định vào các ngày thứ trong tuần, thưa hơn vào những ngày cuối tuần, do là ngày nghỉ dân văn phòng xung quanh quán. Khu vực quầy pha chế được thiết kế thông thoáng, để bất cứ vị khách nào đến quán cũng có thể chứng kiến được toàn bộ quá trình pha chế của các bạn khiếm thị, từ đó họ tin tưởng hơn vào chất lượng đồ uống".

Ông Phạm Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm Đào tạo Cán bộ Phục hồi chức năng cho người mù chia sẻ: "Đối với những người bình thường, việc tiếp cận với các cơ hội đào tạo, học tập hay các cơ hội việc làm khác để phù hợp với sức khỏe để phát huy khả năng của mình và đóng góp cho xã hội thì cũng đã là một thách thức thì đối với người khuyết tật nói chung, người mù nói riêng – một trong những đối tượng khuyết tật nặng thì cái thách thức đó lại càng lớn hơn rất nhiều".

Chính sự chỉn chu và trách nhiệm trong từng khâu phục vụ đã biến trải nghiệm khách hàng thành niềm tin, yếu tố quan trọng nhất để một quán cà phê tồn tại và phát triển bền vững trên thị trường.

Cafe More Hanoi không chỉ tạo công ăn việc làm, mà còn góp phần thay đổi nhận thức xã hội: người khiếm thị hoàn toàn có thể hòa nhập, tự lập tài chính và tham gia vào những ngành nghề tưởng như "ngoài tầm với".

Trong một thị trường cà phê nhiều cạnh tranh, Cafe More Hanoi đã chọn cho mình một lối đi riêng chậm rãi, nhân văn nhưng bền vững. Và có lẽ, chính niềm tin cùng sự tử tế mới là "hương vị đặc biệt" mà khách hàng nhớ mãi sau mỗi lần thưởng thức tại đây.

