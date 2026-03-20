Loại nước càng uống càng hại thận

Thứ sáu, 07:10 20/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Một số loại đồ uống dưới đây có thể làm tăng gánh nặng cho thận, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình lọc máu và đào thải độc tố, vì vậy cần hạn chế tiêu thụ.

Trà đặc

Trà đặc chứa nhiều hợp chất kích thích hệ thần kinh, giúp cơ thể tỉnh táo hơn sau khi uống. Tuy nhiên, việc tiêu thụ loại trà này thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng nhiễm fluor, gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, chán ăn, chóng mặt, đau đầu và suy giảm trí nhớ.

Ngoài ra, fluor trong trà có thể làm tổn thương vỏ thận do cơ quan này phải liên tục hoạt động với cường độ cao. Nếu thói quen này kéo dài, chức năng thận có nguy cơ suy giảm đáng kể.

Rượu bia và đồ uống có cồn

Đối với những người mắc suy thận mạn tính, chức năng lọc máu của thận dần suy giảm, khiến quá trình đào thải độc tố không còn hiệu quả như trước.

Việc tiêu thụ nhiều rượu bia hoặc các loại đồ uống có cồn buộc thận phải làm việc quá tải để loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể.

Điều này không chỉ gây áp lực lớn lên thận mà còn có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính, làm tình trạng suy giảm chức năng thận trở nên nghiêm trọng hơn.

Soda ăn kiêng

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Lâm sàng của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ, trong số 3.318 phụ nữ tham gia, những người tiêu thụ từ hai lon soda nhân tạo trở lên mỗi ngày có nguy cơ suy giảm chức năng thận cao gấp đôi so với những người không uống.

Điều này cho thấy, dù không chứa đường, soda ăn kiêng vẫn có thể tác động xấu đến sức khỏe thận nếu tiêu thụ quá thường xuyên.

Nước ngọt

Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nephrology đã chỉ ra rằng, trong số 2.382 người tham gia nghiên cứu Tehran Lipid and Glucose, những người tiêu thụ hơn 4 ly nước ngọt có đường mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh thận cao gấp đôi so với những người uống không quá nửa khẩu phần soda mỗi tuần.

Những người tiêu thụ hơn 4 ly nước ngọt có đường mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh thận cao gấp đôi so với những người uống không quá nửa khẩu phần soda mỗi tuần.

Nguy cơ này còn tăng cao hơn nếu bạn thường xuyên uống cola. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Epidemiology, những người tiêu thụ từ hai lon cola trở lên mỗi ngày (đặc biệt là loại có chứa axit photphoric) có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao hơn đáng kể so với những người không sử dụng loại đồ uống này.

Nước đun sôi để qua đêm

Nhiều người cho rằng nước để qua đêm không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu thường xuyên uống loại nước này, cơ thể có thể đã tiếp nhận một lượng lớn vi khuẩn có hại.

Nguyên nhân là do sau khi đun sôi, một phần clo, đây là chất thường được sử dụng để khử trùng nước đã bị bay hơi. Khi clo giảm, nước trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn. 

Việc tiêu thụ nước để lâu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là thận. Lâu dài, thói quen này có thể làm suy giảm chức năng thận và tác động xấu đến sức khỏe tổng thể.

Nước ép, sinh tố trái cây giàu kali

Những người mắc bệnh thận mạn tính cần hạn chế tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều kali, bao gồm nước ép và sinh tố từ các loại trái cây như dừa, chuối, nho, cam, quýt, bưởi, xoài…

Những người mắc bệnh thận mạn tính cần hạn chế tiêu thụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều kali, bao gồm nước ép và sinh tố từ các loại trái cây...

Do chức năng lọc thải của thận suy giảm, cơ thể không thể loại bỏ hết lượng kali dư thừa, dẫn đến tình trạng kali trong máu tăng cao. Điều này có thể gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trà sữa

Trà sữa là một trong những loại đồ uống được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, loại thức uống này chứa hàm lượng đường cao, không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì mà còn ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa dinh dưỡng trong cơ thể.

Bên cạnh đó, trà sữa còn chứa nhiều chất phụ gia và hương liệu nhân tạo, buộc thận phải làm việc liên tục để đào thải độc tố, lâu dài có thể dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Sữa bò và sữa hạt

Sữa bò và sữa hạt thông thường chứa lượng đáng kể protein, kali và phốt pho. Việc tiêu thụ quá nhiều các chất này có thể làm tăng áp lực lên thận, đặc biệt không tốt cho những người mắc bệnh thận mạn, nhất là bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối chưa được điều trị thay thế thận.

Tuy nhiên, hiện nay đã có các loại sữa giảm đạm được thiết kế dành riêng cho người bệnh thận. Để đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng mà không gây hại đến chức năng thận.

GĐXH - Dưới đây là một số gợi ý và công thức món ăn dành cho bệnh nhân suy thận bạn có thể áp dụng vào thực đơn hàng ngày.

