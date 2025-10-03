Món bánh 'lạ từ tên tới vị' ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mò
Không chỉ nổi tiếng với cháo môn lươn hay lẩu bò nhúng mắm ruốc, Bình Dương còn có một món bánh dân dã mang cái tên vô cùng kỳ lạ, khiến dân sành ăn cũng phải tò mò tìm thử cho bằng được.
Ẩm thực Việt Nam vốn hấp dẫn bởi sự phong phú và nhiều bất ngờ thú vị. Ở mỗi vùng đất, lại có những món đặc sản gắn liền với ký ức của người dân địa phương và khiến du khách phương xa phải ngạc nhiên ngay từ cái tên. Bình Dương cũng vậy, ngoài những món đã thành thương hiệu như cháo môn lươn, bánh bèo bì hay lẩu bò nhúng mắm ruốc, vùng đất này còn có một món ăn dân dã nhưng gây chú ý bởi tên gọi quá đỗi lạ lẫm: bánh chị.
Chỉ nghe qua thôi, nhiều người đã phải bật cười và thắc mắc không hiểu vì sao món ăn lại có cái tên kỳ lạ đến vậy. Không ai rõ cái tên “bánh chị” ra đời từ bao giờ, chỉ biết rằng nó bắt nguồn từ người Hoa và đã hiện diện ở Bình Dương từ hàng chục năm trước. Thậm chí, có những hàng bánh đã tồn tại trên 30 năm nhưng vẫn còn khá ít người biết đến.
Nguyên liệu làm bánh chị rất đơn giản: bột năng, hành lá, thêm chút tôm khô. Người làm sẽ trộn bột với nước sôi, nhồi đến khi dẻo mịn rồi nặn thành những miếng tròn mỏng. Sau đó, chỉ cần cho vào chảo dầu chiên khoảng vài phút là có ngay những chiếc bánh vàng giòn bắt mắt. Bánh có lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong lại dẻo dai, xen lẫn vị mặn vừa phải của nhân.
Điểm nhấn của món ăn này nằm ở phần nước chấm. Thay vì chỉ ăn khô, bánh chị được chan cùng nước mắm chua ngọt, có đu đủ bào nhuyễn, thêm chút đậu phộng rang. Sự kết hợp ấy khiến món bánh dân dã bỗng trở nên hấp dẫn, khiến ai ăn rồi cũng phải nhớ mãi.
Mỗi chiếc bánh chỉ khoảng 2.500 đồng, nhỏ nhắn, ngả màu trắng ngà điểm chút xanh của hành lá, lấm chấm sắc cam của tôm khô. Nhìn đơn giản vậy nhưng hương vị lại rất khó quên. Chính vì sự đặc biệt ấy, bánh chị gần đây bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội, kéo không ít thực khách tìm đến Bình Dương để tận mắt thử món bánh có cái tên độc lạ này.
Dù được làm từ nguyên liệu rẻ và dễ kiếm, bánh chị lại không hề phổ biến ở các thành phố lớn. Bởi vậy, với nhiều người con Bình Dương đi xa, món bánh dân dã ấy luôn gợi nhớ một phần ký ức tuổi thơ, giản dị mà đậm đà.
Có lẽ, điều làm nên sức hút của bánh chị không chỉ nằm ở cái tên độc lạ hay hương vị giòn dai, mà còn ở sự gắn bó với đời sống thường nhật của người dân Bình Dương. Giữa muôn vàn món ăn cầu kỳ, sự xuất hiện của một chiếc bánh nhỏ nhắn, dân dã lại trở thành niềm thương nhớ. Với những ai xa quê, chỉ cần nhắc đến “bánh chị” thôi cũng đủ gợi về một miền ký ức ngập tràn hương vị tuổi thơ, nơi Bình Dương mộc mạc mà gần gũi.
Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏeĂn - 4 giờ trước
GĐXH - Các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.
'Estrogen tự nhiên' có trong nhiều thực phẩm dân dã của người Việt: Ăn mỗi ngày để chống lão hóa, ngoài 40 kinh nguyệt đều đặn, da đẹp và khỏe xươngĂn - 15 giờ trước
GĐXH - Thật may mắn, chúng ta không cần tìm kiếm ở đâu xa. Nhiều loại thực phẩm quen thuộc quanh mình đã chứa hàm lượng estrogen tự nhiên dồi dào.
Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'Ăn - 19 giờ trước
GĐXH - Cách bài trí mâm cỗ Trung thu đẹp mê từ những loại hoa quả đơn giản, là gợi ý cho nhiều mẹ đảm muốn bày mâm cỗ cho con.
Có nên bỏ chỉ tôm không? Một ngư dân 60 tuổi xua tay "đừng làm thế nữa, chưa đủ đâu!"Ăn - 22 giờ trước
Người ngư dân này giải thích rằng, nếu chỉ chú tâm xử lý sợi chỉ tôm thì chưa đủ và còn 1 bộ phận nữa cũng "bẩn" không kém và cần phải loại bỏ.
Khi mua thịt bò, bạn nên chọn loại 'treo' hay 'trưng bày'? Hãy ghi nhớ 4 điều này để tránh bị lừa bởi người bán thịtĂn - 1 ngày trước
Ngoài ra, nếu muốn mua được thịt bò ngon, bạn cần lưu ý 4 điểm.
Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dínhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Hà Nội là nơi cho ra đời nhiều món ăn đặc sản vô cùng nổi tiếng như: Bún ốc, bún thang, bún đậu mắm tôm... Trong đó, không thể không nhắc đến món bún chả trứ danh được rất nhiều người yêu thích.
'Vua collagen' giúp da căng bóng có trong món quen trên mâm cơm người Việt, phụ nữ nên ăn 1 ít mỗi ngày để da mướt mịn, trẻ trungĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Món ăn giàu collagen tự nhiên này này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn giải độc cơ thể, cải thiện tiêu hóa rất tốt.
Bánh trung thu lòng se điếu là gì mà 'sốt' không kém 'bánh dẻo thị phi'?Ăn - 1 ngày trước
Với vài biến tấu nhỏ, chiếc bánh dẻo quen thuộc hóa thành bánh trung thu lòng se điếu vừa lạ mắt vừa gây cười, "sốt" không kém bao nhiêu so với "bánh dẻo thị phi".
Top món ngon ăn vặt mùa thu Hà Nội bạn nhất định phải thử 1 lầnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Việc chuẩn bị một món ngon để thưởng thức sao cho phù hợp với không khí xung quanh cũng rất quan trọng. Mùa thu đến, hãy chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức top món ngon mùa thu Hà Nội được giới thiệu sau đây.
Bác sĩ tiết lộ món ăn giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, ngon miệng và giàu chất chống oxy hóaĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào, món ăn này được các bác sĩ dinh dưỡng khuyến cáo nên dùng giúp giúp hạ đường huyết, phòng tiểu đường tuýp 2, bởi đây là món ăn giàu chất chống oxy hóa.
Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọtĂn
GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.