Món đặc sản khiến nhiều người "giật mình" ngay lần đầu thấy, vậy mà người Hải Phòng lại mê tít
Vẻ ngoài kỳ lạ, tên gọi khó hiểu, nhưng món ăn này lại khiến bao du khách phải tò mò tìm thử mỗi khi đến Hải Phòng.
Ẩm thực Hải Phòng từ lâu đã khiến nhiều người phải bất ngờ, không chỉ vì hương vị đậm đà, cay nồng đặc trưng miền biển, mà còn bởi những món ăn có cái tên hay hình dáng "không giống ai". Một trong số đó chính là giá bể - món đặc sản tưởng lạ mà quen, khiến ai lần đầu thấy cũng phải "giật mình" vì hình dáng có phần… khó tả.
Giá bể (hay còn gọi là giá biển, cà xỉu...) là một loài nhuyễn thể sống vùi mình dưới lớp cát ven biển. Hình dáng của chúng khá lạ: thân nhỏ, vỏ mềm, phần thịt ẩn bên trong và đặc biệt là chiếc "chân" dài trồi ra ngoài, trông giống như cọng giá đỗ, chính là lý do cái tên "giá bể" ra đời. Cái tên "giá bể" cũng từng khiến không ít người ngỡ rằng đây là một loại rau hay mầm giá, nhưng thực ra nó là sản vật của vùng biển Hải Phòng.
Người Hải Phòng có nhiều cách chế biến giá bể, nhưng nổi tiếng nhất là giá bể xào. Món giá bể xào được coi là "đỉnh cao" của hương vị, khi thịt giá bể giòn giòn, ngọt tự nhiên, hòa quyện với gia vị, đường, nghệ, mắm, thêm bột mì vào để tạo độ sánh đặc. Món này được bày ra đĩa. thêm chút rau thơm, dậy mùi thơm nức, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn thử ăn ngay vì tò mò.
Không chỉ ngon miệng, món giá bể còn là sự kết tinh của vị mặn mòi biển cả và bàn tay khéo léo của người dân nơi đây. Để có được một đĩa giá bể ngon, người làm phải rửa sạch từng con, ngâm cho hết cát, sau đó xào nhanh trên lửa lớn để giữ trọn vị ngọt. Nhiều người sành ăn bảo rằng, ăn giá bể là "nếm được vị biển Hải Phòng" - mặn mà, nồng nàn và có chút gì đó gai góc, cá tính như chính con người đất Cảng.
Ngày nay, giá bể không còn là món ăn xa lạ với du khách. Nhiều du khách từ khắp nơi đến Hải Phòng đều tìm đến để thưởng thức cho bằng được món đặc sản "kỳ lạ" này. Có người ăn xong lại tấm tắc: "Thoạt nhìn sợ sợ, mà ăn rồi lại nghiện."
Bởi thế, giữa vô vàn đặc sản đất Cảng như bánh đa cua, nem cua bể hay ốc cay, giá bể vẫn âm thầm giữ vị trí riêng trong lòng những ai đã từng nếm qua - một món ăn vừa dân dã, vừa mang đậm hồn biển, khiến du khách xa rồi vẫn muốn quay lại chỉ để "ăn thêm một lần nữa cho nhớ vị Hải Phòng."
