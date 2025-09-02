Nam diễn viên vào vai bác sĩ Lê trong 'Mưa đỏ' tiết lộ thú vị khi tham gia diễu binh, diễu hành A80

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ' GĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.

"Mưa đỏ" đang là bộ phim lịch sử gây sốt phòng vé nội địa, với việc vừa vượt mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày chiếu. Cùng với đó, dàn diễn viên "Mưa đỏ" cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.

Mới đây nhất, Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" cùng các diễn viên có mặt trong hàng ngũ nghệ sĩ khối Văn hóa - Thể thao tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80 đã có những chia sẻ bất ngờ về lịch trình hơn 10 ngày qua.

"Cứ cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng, chạy từ concert quốc gia đến đại lễ diễu binh. Suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau – nhớ lắm từng bữa cơm vội, giấc ngủ ngắn, từng bước chân không ngơi nghỉ… Nhưng tất cả vất vả hôm nay vẫn chẳng thể sánh với cả năm trời chúng tôi cùng tập luyện và sống trong "Mưa đỏ".

Được đứng đây, 'Còn gì đẹp hơn' giữa bầu không khí hòa bình rực rỡ trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chúng tôi cảm nhận rõ ràng như mang trong mình một sứ mệnh. Như thể các bậc tiền nhân đã chọn trao cho chúng tôi cơ hội được hóa thân, được đưa hình ảnh của các cụ vượt qua thời gian để trở về, để hít thở, để tận hưởng giây phút hòa bình này.

Và cho dù cực nhọc đến đâu, chúng tôi vẫn thấy vinh dự, tự hào và hãnh diện – bởi đó chính là cách nhỏ bé nhất để tri ân Tổ quốc và những người đã ngã xuống cho ngày hôm nay", chia sẻ xúc động của "bác sĩ Lê" Hứa Vĩ Văn.

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cũng bày tỏ niềm tự hào với "khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời".

"Đây là lần đầu tiên tôi vinh dự tham gia giữ đội hình, tập huấn cho chương trình lễ Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô. Với tư cách một nghệ sĩ, một công dân, tôi vô cùng tự hào. Tôi thật sự biết ơn Mưa đỏ đã mang đến cơ duyên để tôi và đồng nghiệp đồng hành trong sự kiện trọng đại của đất nước. Khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ, cất giọng hát cùng các đại biểu trước Lăng Bác là một cảm xúc vỡ òa – kỷ niệm không thể nào quên trong đời tôi.

Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời. Và hôm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chính là một thời khắc như thế!", Hứa Vĩ Văn bày tỏ.

Chung cảm xúc với đàn anh, diễn viên Hoàng Long - vai đặc công Sen "Mưa đỏ" cho biết: "Tự hào - Biết ơn - Hạnh phúc đến hết đời - 2/9/2025. Long được có mặt ở 2 chương trình trong 2 ngày lễ lớn của dân tộc (Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và diễu hành A80), được là 1 phần nho nhỏ thui nhưng thực sự rất rất mãn nguyện và tự hào. Mọi thứ như vỡ oà trong hạnh phúc.

Long vô cùng biết ơn những thế hệ đi trước đã hiến dân tuổi trẻ, xương máu cho Độc lập - Tự do - Hòa bình của dân tộc. Hạnh phúc khi được sinh ra là người Việt Nam. Tự hào Việt Nam tôi!".

Dàn diễn viên "Mưa đỏ" thích thú giao lưu với khán giả.







