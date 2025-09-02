Nam diễn viên vào vai bác sĩ Lê trong 'Mưa đỏ' tiết lộ thú vị khi tham gia diễu binh, diễu hành A80
GĐXH - Hứa Vĩ Văn - bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" bất ngờ tiết lộ "cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng,... suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau".
"Mưa đỏ" đang là bộ phim lịch sử gây sốt phòng vé nội địa, với việc vừa vượt mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày chiếu. Cùng với đó, dàn diễn viên "Mưa đỏ" cũng nhận được sự quan tâm của công chúng.
Mới đây nhất, Hứa Vĩ Văn vào vai bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" cùng các diễn viên có mặt trong hàng ngũ nghệ sĩ khối Văn hóa - Thể thao tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80 đã có những chia sẻ bất ngờ về lịch trình hơn 10 ngày qua.
"Cứ cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng, chạy từ concert quốc gia đến đại lễ diễu binh. Suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau – nhớ lắm từng bữa cơm vội, giấc ngủ ngắn, từng bước chân không ngơi nghỉ… Nhưng tất cả vất vả hôm nay vẫn chẳng thể sánh với cả năm trời chúng tôi cùng tập luyện và sống trong "Mưa đỏ".
Được đứng đây, 'Còn gì đẹp hơn' giữa bầu không khí hòa bình rực rỡ trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chúng tôi cảm nhận rõ ràng như mang trong mình một sứ mệnh. Như thể các bậc tiền nhân đã chọn trao cho chúng tôi cơ hội được hóa thân, được đưa hình ảnh của các cụ vượt qua thời gian để trở về, để hít thở, để tận hưởng giây phút hòa bình này.
Và cho dù cực nhọc đến đâu, chúng tôi vẫn thấy vinh dự, tự hào và hãnh diện – bởi đó chính là cách nhỏ bé nhất để tri ân Tổ quốc và những người đã ngã xuống cho ngày hôm nay", chia sẻ xúc động của "bác sĩ Lê" Hứa Vĩ Văn.
Trước đó, chia sẻ với truyền thông, nam diễn viên cũng bày tỏ niềm tự hào với "khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời".
"Đây là lần đầu tiên tôi vinh dự tham gia giữ đội hình, tập huấn cho chương trình lễ Quốc khánh 2/9 tại Thủ đô. Với tư cách một nghệ sĩ, một công dân, tôi vô cùng tự hào. Tôi thật sự biết ơn Mưa đỏ đã mang đến cơ duyên để tôi và đồng nghiệp đồng hành trong sự kiện trọng đại của đất nước. Khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ, cất giọng hát cùng các đại biểu trước Lăng Bác là một cảm xúc vỡ òa – kỷ niệm không thể nào quên trong đời tôi.
Có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời. Và hôm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chính là một thời khắc như thế!", Hứa Vĩ Văn bày tỏ.
Chung cảm xúc với đàn anh, diễn viên Hoàng Long - vai đặc công Sen "Mưa đỏ" cho biết: "Tự hào - Biết ơn - Hạnh phúc đến hết đời - 2/9/2025. Long được có mặt ở 2 chương trình trong 2 ngày lễ lớn của dân tộc (Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" và diễu hành A80), được là 1 phần nho nhỏ thui nhưng thực sự rất rất mãn nguyện và tự hào. Mọi thứ như vỡ oà trong hạnh phúc.
Long vô cùng biết ơn những thế hệ đi trước đã hiến dân tuổi trẻ, xương máu cho Độc lập - Tự do - Hòa bình của dân tộc. Hạnh phúc khi được sinh ra là người Việt Nam. Tự hào Việt Nam tôi!".
Dàn diễn viên "Mưa đỏ" thích thú giao lưu với khán giả.
Trấn Thành: 'Tôi vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần khi xem 'Mưa đỏ'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Trấn Thành cho biết "Mưa đỏ" khiến anh thẫn thờ, "vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần" và là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.
'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.
Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc HàGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.
Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.
3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhấtGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?
Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đờiGiải trí - 1 ngày trước
NSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.
Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoạiGiải trí - 1 ngày trước
Ca sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.
'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thươngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.
'Mưa đỏ' xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, Lý HảiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Trong ngày 31/8, "Mưa đỏ" thu hơn 45 tỷ đồng từ 476.000 vé/5.333 suất chiếu. Với thành tích này, phim vượt kỷ lục phim Việt doanh thu trong ngày (43,9 tỷ đồng/ngày) của "Mai" (ra rạp tháng 2/2024). Tác phẩm cũng vượt thành tích phim Việt có doanh số cao nhất năm 2024 của "Bộ tứ báo thủ".
Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắtGiải trí
GĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.