Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ
GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Vì sao hoa giấy lại nên trồng ở trước cửa nhà?
Hoa giấy là cây cảnh có hoa nở quanh năm với nhiều màu sắc khác nhau như hồng, đỏ, cam, trắng… Dưới góc nhìn khoa học, cây hoa giấy còn có khả năng thanh lọc không khí, làm sạch bụi bẩn để bầu không khí trong lành. Trồng hoa giấy trước cửa nhà hay trưng bày trong khu vườn nhà bạn sẽ giúp bầu không khí trong lành, mát mẻ, giúp cho sức khỏe của gia đình được bảo vệ.
Về mặt phong thủy, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cây cảnh này tượng trưng cho sự đủ đầy, hạnh phúc viên mãn và mang đến bình an cho gia đình. Quan niệm dân gian cho rằng, hoa giấy có khả năng xua đuổi tà ma, ngăn chặn vận xui.
Hoa giấy trồng trước cửa nhà không chỉ tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan mà còn giúp cân bằng âm dương, thu hút vượng khí và tài lộc. Gia chủ nên đặt cây ở hai bên cổng hoặc trước hiên nhà để tạo sự đối xứng, tránh trồng giữa lối đi vì có thể cản trở dòng khí tốt.
Ngoài việc cây cần ánh sáng để phát triển, về phong thủy, hoa giấy không thích hợp trồng trong nhà. Nếu cây không ra hoa sẽ không đẹp, lại mang ý nghĩa không tốt, ngụ ý gia chủ cô độc hoặc hiếm muộn.
Trên thị trường hiện nay, mọi người có thể dễ dàng tìm mua cây hoa giấy với giá khá rẻ. Chỉ từ 100.000 đồng với những cây nhỏ và loại cây có kích thước to, tuổi thọ cao, mức giá có thể lên đến vài triệu đồng.
Người nào trồng hoa giấy hợp?
Theo phong thủy, hoa giấy hợp với người mệnh Thổ, tuổi Tỵ và tuổi Dần. Những gia chủ này nếu trồng hoa giấy trước nhà sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình sung túc, phát tài phát lộc.
Khi chọn màu hoa, nên cân nhắc phù hợp với bản mệnh để tránh xung khắc. Hoa giấy có nhiều màu khác nhau và mỗi màu có ý nghĩa khác nhau. Như màu đỏ tượng trưng cho thịnh vượng, khát vọng vươn lên; Hồng nữ tính, dịu dàng, gắn kết tình cảm; Tím thủy chung, lãng mạn, bền chặt; Trắng thanh khiết, tinh khôi, trong sáng.
Cách trồng hoa giấy để ra hoa liên tục
Chị Nguyễn Thị Xuân – chủ một vườn cây cảnh ở Hà Đông cho biết, hoa giấy dễ trồng, dễ chăm sóc, chỉ cần đủ nắng và đất thoát nước tốt là hoa có thể nở rực rỡ quanh năm. Gia chủ có thể trồng trong chậu, uốn bonsai để trang trí cổng, trang trí ban công, sân vườn hoặc làm giàn hoa để tăng thêm nổi bật cho không gian sống.
Hoa giấy là cây cảnh phong thủy chịu hạn tốt, mọi người không cần tưới nước quá nhiều để tránh ngập úng cây, đợi chậu đất khô mới tưới nước. Khoảng 2 tháng, bạn bón phân một lần và chú ý cắt tỉa sau mỗi đợt hoa giấy hết mùa ra hoa để đón lứa hoa mới nhanh hơn.
