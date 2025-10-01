Mới nhất
Một loại cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà không chỉ đẹp, dễ trồng mà còn đuổi tà, mang tài lộc cho gia chủ

Thứ tư, 19:01 01/10/2025
GĐXH - Không chỉ đẹp và dễ trồng, đây là cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà tốt. Trồng một giàn hoa giấy trước cửa nhà vừa giúp không gian thêm rực rỡ, vừa xua đuổi tà khí, mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà mang tài lộc và sức khỏe cho gia chủ - Ảnh 1.Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải

GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.

Cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà mang tài lộc và sức khỏe cho gia chủ - Ảnh 2.Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả

GĐXH – Nhiều người cho rằng, bếp nên đặt ở gần cửa sổ vì sẽ bớt mùi thức ăn và thoáng khí. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng đây lại là điều tối kỵ. Vậy nếu cửa sổ bếp lỡ bố trí đối diện, gia chủ cần làm gì để hóa giải?

Vì sao hoa giấy lại nên trồng ở trước cửa nhà?

Hoa giấy là cây cảnh có hoa nở quanh năm với nhiều màu sắc khác nhau như hồng, đỏ, cam, trắng… Dưới góc nhìn khoa học, cây hoa giấy còn có khả năng thanh lọc không khí, làm sạch bụi bẩn để bầu không khí trong lành. Trồng hoa giấy trước cửa nhà hay trưng bày trong khu vườn nhà bạn sẽ giúp bầu không khí trong lành, mát mẻ, giúp cho sức khỏe của gia đình được bảo vệ.

Về mặt phong thủy, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, cây cảnh này tượng trưng cho sự đủ đầy, hạnh phúc viên mãn và mang đến bình an cho gia đình. Quan niệm dân gian cho rằng, hoa giấy có khả năng xua đuổi tà ma, ngăn chặn vận xui.

Hoa giấy trồng trước cửa nhà không chỉ tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan mà còn giúp cân bằng âm dương, thu hút vượng khí và tài lộc. Gia chủ nên đặt cây ở hai bên cổng hoặc trước hiên nhà để tạo sự đối xứng, tránh trồng giữa lối đi vì có thể cản trở dòng khí tốt.

Ngoài việc cây cần ánh sáng để phát triển, về phong thủy, hoa giấy không thích hợp trồng trong nhà. Nếu cây không ra hoa sẽ không đẹp, lại mang ý nghĩa không tốt, ngụ ý gia chủ cô độc hoặc hiếm muộn.

Cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà mang tài lộc và sức khỏe cho gia chủ - Ảnh 3.

Hoa giấy có giá chỉ từ 100.000 đồng/cây. Ảnh PT

Trên thị trường hiện nay, mọi người có thể dễ dàng tìm mua cây hoa giấy với giá khá rẻ. Chỉ từ 100.000 đồng với những cây nhỏ và loại cây có kích thước to, tuổi thọ cao, mức giá có thể lên đến vài triệu đồng.

Người nào trồng hoa giấy hợp?

Theo phong thủy, hoa giấy hợp với người mệnh Thổ, tuổi Tỵ và tuổi Dần. Những gia chủ này nếu trồng hoa giấy trước nhà sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình sung túc, phát tài phát lộc.

Khi chọn màu hoa, nên cân nhắc phù hợp với bản mệnh để tránh xung khắc. Hoa giấy có nhiều màu khác nhau và mỗi màu có ý nghĩa khác nhau. Như màu đỏ tượng trưng cho thịnh vượng, khát vọng vươn lên; Hồng nữ tính, dịu dàng, gắn kết tình cảm; Tím thủy chung, lãng mạn, bền chặt; Trắng thanh khiết, tinh khôi, trong sáng.

Cách trồng hoa giấy để ra hoa liên tục

Chị Nguyễn Thị Xuân – chủ một vườn cây cảnh ở Hà Đông cho biết, hoa giấy dễ trồng, dễ chăm sóc, chỉ cần đủ nắng và đất thoát nước tốt là hoa có thể nở rực rỡ quanh năm. Gia chủ có thể trồng trong chậu, uốn bonsai để trang trí cổng, trang trí ban công, sân vườn hoặc làm giàn hoa để tăng thêm nổi bật cho không gian sống.

Cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà mang tài lộc và sức khỏe cho gia chủ - Ảnh 4.

Hoa giấy được tạo bonsai.

Hoa giấy là cây cảnh phong thủy chịu hạn tốt, mọi người không cần tưới nước quá nhiều để tránh ngập úng cây, đợi chậu đất khô mới tưới nước. Khoảng 2 tháng, bạn bón phân một lần và chú ý cắt tỉa sau mỗi đợt hoa giấy hết mùa ra hoa để đón lứa hoa mới nhanh hơn.

Cây cảnh phong thủy trồng trước cửa nhà mang tài lộc và sức khỏe cho gia chủ - Ảnh 5.Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc

GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

Hà My
