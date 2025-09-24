Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?

Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phải GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.

Vì sao cửa sổ phòng ngủ trong phong thủy lại quan trọng?

Phòng ngủ dù là nơi riêng tư, nhưng khi thiết kế vẫn cần tạo nên không gian sống vừa đẹp mắt, vừa tiện nghi. Việc này đòi hỏi kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và không khí tự nhiên.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, người xưa đã quan niệm rằng phòng ngủ chính là "mắt huyệt" (huyệt nhãn) – vị trí tích tụ và giữ gìn khí lành cho ngôi nhà. Cửa sổ là kênh dẫn khí, ánh sáng và nếu bố trí sai sẽ gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, sức khỏe.

Một cửa sổ phòng ngủ được thiết kế hợp lý sẽ giúp tạo không gian thông thoáng, dễ chịu, đồng thời đảm bảo giấc ngủ sâu, tinh thần thư thái và giữ vượng khí ở lại, mang tới may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Cửa sổ phòng ngủ cần được thiết kế phù hợp để đảm bảo giấc ngủ tốt

Lưu ý khi thiết kế, bố trí cửa sổ phòng ngủ

Tiêu chuẩn về kích thước, vị trí cửa sổ phòng ngủ

Kích thước, vị trí cửa sổ phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ của căn phòng mà còn tác động trực tiếp đến năng lượng, nguồn khí trong phòng. Mọi người cần lưu ý: Với phòng có một bức tường chứa cửa sổ: chiều cao cửa sổ bằng ½ chiều sâu phòng. Với phòng có hai bức tường đối diện nhau: cửa sổ chỉ nên chiếm ¼ chiều sâu phòng để tạo không gian cân bằng. Chiều cao mép dưới của cửa sổ thường từ 83 cm – 2,2 m để tạo sự cân bằng và thoải mái.

Ngoài ra, cần lưu ý vị trí và hướng cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên, giúp căn phòng luôn thông thoáng. Cửa sổ phòng ngủ tốt nhất vẫn nên chọn hướng Đông hoặc Đông Nam để đón ánh sáng dịu nhẹ, gió mát lành. Phòng ngủ nên tránh làm cửa sổ ở hướng Tây, Tây Bắc vì gió mạnh, nắng gắt sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.

Số lượng cửa sổ phù hợp

Dù diện tích phòng ngủ có thể lớn nhỏ khác nhau, nhưng số lượng cửa sổ trong phòng cần được hạn chế, thông thường chỉ từ 1 đến 2 cửa sổ. Phòng nhỏ chỉ nên thiết kế 1 cửa sổ để giữ cho không gian vừa phải, tạo sự dễ chịu. Những phòng có diện tích lớn có thể bố trí tối đa 2 cửa sổ, nhưng vẫn cần cân đối để không làm "tán khí".

Những phòng ngủ của người già, trẻ nhỏ nên dùng cửa sổ nhỏ, có lưới bảo vệ để đảm bảo ánh sáng và giúp giấc ngủ tốt.

Tránh những cấm kỵ

Ánh sáng chiếu thẳng vào đầu giường có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe. Bởi vậy, khi làm cửa sổ phòng ngủ, mọi người lưu ý không thiết kế ở ngay đầu giường ngủ. Đặt cửa sổ ở ngay đầu giường có thể gây khó chịu khi ánh sáng trực tiếp chiếu vào, ảnh hưởng đến giấc ngủ và gây cảm giác bất an.

Đồng thời, cũng cần tránh đặt thiết bị điện tử gần cửa sổ. Để tránh hư hỏng do ánh sáng và nhiệt độ từ cửa sổ, không nên đặt các thiết bị điện tử như ti vi hay máy tính gần đó.

Cách tối ưu phong thủy cửa sổ theo từng loại phòng ngủ

Phòng ngủ nhỏ thiết kế cửa sổ nên chọn loại cửa sổ nhỏ gọn, đặt ở vị trí cao để tận dụng ánh sáng tự nhiên mà vẫn giữ được sự riêng tư, căn phòng thoáng đãng.

Phòng ngủ lớn thiết kế cửa sổ có thể bố trí cửa sổ rộng để đón nhiều ánh sáng, tôn lên sự sang trọng của không gian, nhưng tránh để cửa sổ quá sát giường ngủ.

Theo chuyên gia phong thủy, dù bố trí cửa sổ như thế nào, nguyên tắc chung cho mọi phòng là nên thường xuyên mở cửa sổ để giúp lưu thông khí, tránh ẩm mốc, giữ không gian tươi mới.

Ngoài ra, để kiểm soát ánh sáng và tạo sự riêng tư, việc sử dụng rèm cửa cho cửa sổ phòng ngủ cũng rất quan trọng. Rèm cửa phòng ngủ nhỏ nên ưu tiên màu sáng hoặc trung tính, vừa tăng cảm giác rộng rãi, vừa tạo sự nhẹ nhàng, thoải mái. Với cửa sổ lớn, nên dùng rèm hai lớp, một lớp voan mỏng và một lớp vải dày để linh hoạt điều chỉnh ánh sáng, đồng thời giữ được sự ấm cúng và cân bằng phong thủy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

