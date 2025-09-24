Phong thủy cửa sổ phòng ngủ: Vì sao vị trí này quyết định tài lộc và sức khỏe?
GĐXH- Khi bố trí cửa sổ cho phòng ngủ, cần chú ý đến một số yếu tố để phù hợp với phong thủy, đồng thời đảm bảo sức khỏe, ánh sáng và tính thẩm mỹ cho không gian.
Vì sao cửa sổ phòng ngủ trong phong thủy lại quan trọng?
Phòng ngủ dù là nơi riêng tư, nhưng khi thiết kế vẫn cần tạo nên không gian sống vừa đẹp mắt, vừa tiện nghi. Việc này đòi hỏi kết hợp hài hòa giữa ánh sáng và không khí tự nhiên.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, người xưa đã quan niệm rằng phòng ngủ chính là "mắt huyệt" (huyệt nhãn) – vị trí tích tụ và giữ gìn khí lành cho ngôi nhà. Cửa sổ là kênh dẫn khí, ánh sáng và nếu bố trí sai sẽ gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, sức khỏe.
Một cửa sổ phòng ngủ được thiết kế hợp lý sẽ giúp tạo không gian thông thoáng, dễ chịu, đồng thời đảm bảo giấc ngủ sâu, tinh thần thư thái và giữ vượng khí ở lại, mang tới may mắn và tài lộc cho gia chủ.
Lưu ý khi thiết kế, bố trí cửa sổ phòng ngủ
Tiêu chuẩn về kích thước, vị trí cửa sổ phòng ngủ
Kích thước, vị trí cửa sổ phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng tới thẩm mỹ của căn phòng mà còn tác động trực tiếp đến năng lượng, nguồn khí trong phòng. Mọi người cần lưu ý: Với phòng có một bức tường chứa cửa sổ: chiều cao cửa sổ bằng ½ chiều sâu phòng. Với phòng có hai bức tường đối diện nhau: cửa sổ chỉ nên chiếm ¼ chiều sâu phòng để tạo không gian cân bằng. Chiều cao mép dưới của cửa sổ thường từ 83 cm – 2,2 m để tạo sự cân bằng và thoải mái.
Ngoài ra, cần lưu ý vị trí và hướng cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên, giúp căn phòng luôn thông thoáng. Cửa sổ phòng ngủ tốt nhất vẫn nên chọn hướng Đông hoặc Đông Nam để đón ánh sáng dịu nhẹ, gió mát lành. Phòng ngủ nên tránh làm cửa sổ ở hướng Tây, Tây Bắc vì gió mạnh, nắng gắt sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe.
Số lượng cửa sổ phù hợp
Dù diện tích phòng ngủ có thể lớn nhỏ khác nhau, nhưng số lượng cửa sổ trong phòng cần được hạn chế, thông thường chỉ từ 1 đến 2 cửa sổ. Phòng nhỏ chỉ nên thiết kế 1 cửa sổ để giữ cho không gian vừa phải, tạo sự dễ chịu. Những phòng có diện tích lớn có thể bố trí tối đa 2 cửa sổ, nhưng vẫn cần cân đối để không làm "tán khí".
Những phòng ngủ của người già, trẻ nhỏ nên dùng cửa sổ nhỏ, có lưới bảo vệ để đảm bảo ánh sáng và giúp giấc ngủ tốt.
Tránh những cấm kỵ
Ánh sáng chiếu thẳng vào đầu giường có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe. Bởi vậy, khi làm cửa sổ phòng ngủ, mọi người lưu ý không thiết kế ở ngay đầu giường ngủ. Đặt cửa sổ ở ngay đầu giường có thể gây khó chịu khi ánh sáng trực tiếp chiếu vào, ảnh hưởng đến giấc ngủ và gây cảm giác bất an.
Đồng thời, cũng cần tránh đặt thiết bị điện tử gần cửa sổ. Để tránh hư hỏng do ánh sáng và nhiệt độ từ cửa sổ, không nên đặt các thiết bị điện tử như ti vi hay máy tính gần đó.
Cách tối ưu phong thủy cửa sổ theo từng loại phòng ngủ
Phòng ngủ nhỏ thiết kế cửa sổ nên chọn loại cửa sổ nhỏ gọn, đặt ở vị trí cao để tận dụng ánh sáng tự nhiên mà vẫn giữ được sự riêng tư, căn phòng thoáng đãng.
Phòng ngủ lớn thiết kế cửa sổ có thể bố trí cửa sổ rộng để đón nhiều ánh sáng, tôn lên sự sang trọng của không gian, nhưng tránh để cửa sổ quá sát giường ngủ.
Theo chuyên gia phong thủy, dù bố trí cửa sổ như thế nào, nguyên tắc chung cho mọi phòng là nên thường xuyên mở cửa sổ để giúp lưu thông khí, tránh ẩm mốc, giữ không gian tươi mới.
Ngoài ra, để kiểm soát ánh sáng và tạo sự riêng tư, việc sử dụng rèm cửa cho cửa sổ phòng ngủ cũng rất quan trọng. Rèm cửa phòng ngủ nhỏ nên ưu tiên màu sáng hoặc trung tính, vừa tăng cảm giác rộng rãi, vừa tạo sự nhẹ nhàng, thoải mái. Với cửa sổ lớn, nên dùng rèm hai lớp, một lớp voan mỏng và một lớp vải dày để linh hoạt điều chỉnh ánh sáng, đồng thời giữ được sự ấm cúng và cân bằng phong thủy.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cách trừ tà trong phòng ngủ giúp đem lại giấc ngủ ngonỞ - 5 giờ trước
GĐXH - Tâm linh là hiện tượng có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu, trong đó có cả trường hợp nhà ở. Việc tích tụ tà khí trong phòng ngủ thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn hằng đêm cũng như khiến tâm trí mệt mỏi, bất an lạ thường.
Khi chọn mua cây phong thủy nhất định phải lưu ý những cây có độc sauỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Khi chọn mua cây phong thủy mọi người chủ yếu dựa vào hình thức hoặc lời khuyên của người bán mà không biết rằng có những loại cây chứa rất nhiều chất độc.
'Lóa mắt' với nội thất xa hoa, đậm chất quý tộc trong cơ ngơi của Lệ QuyênỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Giữa bộn bề thị phi của giới giải trí, Lệ Quyên chọn cách lùi về sau cánh cửa ngôi nhà thân yêu. Mới đây, cô chia sẻ hình ảnh trong cơ ngơi của mình và bày tỏ: “Nơi sóng gió chỉ bên ngoài cánh cửa. Sweet home”. Ngay lập tức, dân tình phải trầm trồ về không gian sống đậm chất quý tộc của nữ ca sĩ.
Tác dụng bất ngờ từ cuộn giấy vệ sinh cho vào tủ lạnh giúp bạn tiết kiệm điệnỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Việc bỏ giấy vệ sinh vào tủ lạnh không chỉ giúp làm sạch mùi hôi tích tụ sau một thời gian dài sử dụng. Mà nó còn tiết kiệm cả đống tiền cho gia đình bạn.
Những kiểu cửa sổ ảnh hưởng tài lộc và sức khỏe trong phong thủy nhà ở nhiều nhà đang gặp phảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, cửa sổ không chỉ mang ánh sáng mà còn ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe. Những kiểu cửa sổ dưới đây có thể trở thành “điểm hao tài, tán lộc”, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe, nếu có mọi người nên xem lại.
Cách khắc phục tủ lạnh chạy tốn điệnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tủ lạnh nhưng hàng tháng lại tốn khá nhiều tiền điện mà bạn lại chưa rõ nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Hãy đọc bài viết sau đây để có cách khắc phục tốt nhất.
Vì sao nên để cây cảnh ở cầu thang? Top cây cảnh để cầu thang giúp căn nhà trở nên ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc đặt cây cảnh để cầu thang không chỉ làm đẹp không gian mà còn mang lại năng lượng tích cực, cải thiện chất lượng không khí và tăng cường phong thủy.
Dấu hiệu nhận biết phòng ngủ có âm khí nặngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tại sao phòng ngủ lại có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ và sức khỏe của chúng ta? Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết, hữu ích, giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và tìm ra giải pháp phù hợp nhất.
Đây là lý do bạn nên biết những cây không nên trồng ở mộỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho khu vực mộ phần mà còn có ý nghĩa về mặt tâm linh. Theo phong thủy, lựa chọn những cây phù hợp sẽ giúp mang lại phong thủy tốt cho người đã khuất và gia đình. Ngược lại, cây không phù hợp có thể không tốt cho con cháu đời sau.
Muốn ngăn chặn tà khí trong bếp để bình an, tài lộc đến với gia đình thì cấm kỵ những điều sauỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Chú ý tới phong thủy phòng bếp còn để tài lộc vào như nước, sức khỏe dồi dào cho gia đình mình. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu thêm những vấn đề liên quan tới phong thủy phòng bếp cũng như những điều cấm kỵ cần tránh.
Nữ MC đời đầu của đài VTV 'gây sốt' với hình ảnh 29 năm trước đậm chất nàng thơ, hiện sống trong không gian thế nào?Không gian sống
GĐXH - Khu vườn đầy sức sống là nơi BTV nổi tiếng VTV đã dành thời gian chăm sóc từng gốc cây, nhành hoa và tận hưởng niềm vui từ thiên nhiên.