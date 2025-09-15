Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết
GĐXH – Ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể thử làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết từ quả lựu vào chính vụ dưới đây.
Vị thuốc quý từ quả lựu
Lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, không chỉ là món ăn tráng miệng chứa nhiều chất chống oxy hóa, quả lựu còn là một vị thuốc quý. Trong Đông Y, lựu thường được dùng trong các bài thuốc trị giun, tiêu chảy, viêm tuyến tiền liệt hay sâu răng.
Lựu là loại quả phổ biến trong mùa thu. Hiện đang là chính vụ, giá của quả lựu khá rẻ, chỉ từ 30.000 – 35.000 đồng/kg.
Trong y học hiện đại, lựu có chứa nhiều vitamin C, vitamin K, kali, folate và các polyphenol… Những chất chống ôxy hóa mạnh trong quả lựu giúp giảm viêm, bảo vệ tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường trí nhớ.
Ngoài ra, các hợp chất khác trong quả lựu như punicalagin; axit ellagic, gallic, oleanolic, ursolic và uallic có tác dụng chống bệnh tiểu đường. Những người bị tiểu đường có thể uống nước ép lựu cho mục đích kiểm soát đường huyết.
Theo chuyên gia, ngoài việc ăn trực tiếp, bạn có thể dùng lựu như một nguyên liệu chế biến các món ăn ngon.
Cách chế biến món ngon từ quả lựu
Sinh tố lựu giải nhiệt, đẹp da
Nguyên liệu làm sinh tố lựu: 1 quả lựu; 40ml mật ong; 1 sữa tươi không đường 250 ml và ít đá.
Cách làm sinh tố lựu:
Bước 1: Đầu tiên, bạn tách hạt lựu. Dùng dao cắt phần đầu và cuống của quả lựu, khía nhỏ vỏ thành 4-6 phần theo chiều dọc, không cắt quá sâu vào phần hạt. Tiếp đó, dùng tay nhẹ nhàng tách các múi lựu ra. Ngâm các múi lựu vào tô nước lớn, dùng tay tách nhẹ các hạt lựu ra khỏi màng trắng. Hạt lựu sẽ chìm xuống đáy tô, còn màng trắng sẽ nổi lên trên. Vớt bỏ màng trắng và đổ hạt lựu ra rổ, để ráo nước.
Bạn cũng có thể sử dụng máy ép chậm để ép lấy nước lựu nguyên chất thay vì tách hạt. Nước ép lựu nguyên chất sẽ đậm đặc và giữ được nhiều dưỡng chất hơn, tuy nhiên sẽ mất đi phần chất xơ có trong hạt lựu.
Bước 2: Cho các nguyên liệu hạt lựu đã tách, mật ong, sữa và đá viên vào máy xay sinh tố. Ban đầu để tốc độ thấp, sau đó tăng dần tốc độ cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Nếu sinh tố quá đặc, bạn có thể thêm một ít sữa tươi hoặc nước lọc, kiểm tra lại là được.
Bỏ ra cốc trang trí, bạn cho vài hạt lựu tươi, một lát chanh mỏng hoặc một nhánh bạc hà là được.
Kem lựu lạ miệng, dễ làm
Nguyên liệu làm kem lựu: 2 quả lựu, 4 quả chuối, 2 thìa dừa nạo.
Cách làm kem lựu:
Bước 1: Chuối lột vỏ, cắt miếng nhỏ rồi cho vào ngăn đá để đông. Lựu đem tách hạt.
Bước 2: Cho lựu, chuối vào máy xay sinh tố xay tới khi tạo thành hỗn hợp như kem. Mọi người có thể thêm chút sữa tươi không đường để tạo hỗn hợp ưng ý hơn. Sau khi đã tạo thành hỗn hợp, bạn cho vào bát rồi để vào trong tủ lạnh khoảng 1 giờ. Loại kem lựu này có thể ăn từ lúc mềm, không cần phải để đông đá. Khi ăn, bạn cắt vài lát chuối xếp lên bề mặt và rắc vài hạt lựu, dừa nạo vào cho đẹp mắt và ngon miệng hơn.
Salad lựu thanh mát
Bạn có thể đổi vị cho các thành viên trong nhà với món salad lựu thanh mát. Món salad này vừa giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, lại ít calo, rất tốt cho việc thanh lọc cơ thể khi trời chuyển mùa và phù hợp người đang ăn kiêng.
Cách làm rất đơn giản: Bạn tách từ 1–2 quả lựu chín. Cùng với đó, chuẩn bị rau xà lách, dưa leo, cà chua bi, phô mai và một ít hạt óc chó hoặc hạnh nhân hoặc có thể chuẩn bị những nguyên liệu khác mình yêu thích. Cuối cùng, đơn giản là bạn trộn tất cả nguyên liệu với nước sốt từ dầu ô liu, nước cốt chanh, mật ong... là được.
