Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Thứ sáu, 19:01 12/09/2025 | Ăn
GĐXH – Hiện quả lựu đang vào mùa ngon nhất, hương vị ngọt thanh, hạt căng mọng và giàu dinh dưỡng. Để chọn lựa được quả lựu thơm ngon, mọng nước và an toàn, mọi người nên biết một số mẹo dưới đây.

Lựu vào chính vụ

Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương bán hoa quả tại chợ An Khánh (Hà Nội) chia sẻ, lựu thường vào mùa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Giá lựu hiện tại dao động từ 30.000 – 35.000 đồng/kg, tùy loại. Việc chọn được quả lựu đúng mùa không chỉ đảm bảo chất lượng tươi sạch mà còn giúp bạn nạp dinh dưỡng cao.

Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 3.

Quả lựu hiện được bán nhiều trên thị trường, bán giá 35.000 - 40.000 đồng, tùy nơi. Ảnh P. Thuận (chụp tại chợ An Khánh).

Trên thị trường hiện có cả lựu Việt Nam và lựu Trung Quốc. Với lựu nội địa có kích thước vừa phải, vỏ rám, có màu vàng xen lẫn với màu trắng hoặc màu xanh. Bên trong chứa hạt màu hồng nhạt. Còn lựu Trung thường có kích thước khá to, tròn đều, vỏ bóng láng, màu đỏ hồng. Bên trong chứa hạt màu đỏ rực trông cực kỳ bắt mắt.

5 mẹo chọn quả lựu ngọt, mọng nước và nhiều hạt

Muốn chọn được quả lựu ngon, bạn đừng bỏ qua những dấu hiệu đặc trưng dưới đây:

+ Quả lựu cầm chắc tay

Quả lựu to, chắc tay thường chứa nhiều nước, hạt đầy và vị ngọt hơn hẳn. Khi chọn, bạn nên cầm thử hai quả có kích thước tương đương để so sánh – quả nào nặng hơn thường là quả mọng nước, hạt dày.

+ Dựa vào màu sắc của vỏ quả lựu

Lựu vỏ đỏ trồng vùng nhiều nắng, quả sẽ rất ngọt; ít nắng thì vị hơi chua. Lựu vỏ vàng dù không bắt mắt nhưng bên trong thường rất ngọt, hạt mẩy và nhiều nước. Còn lựu vỏ xanh trông đẹp nhưng độ ngọt thường thấp. Để ngon nên chọn lựu vỏ vàng sẽ giúp bạn tăng cơ hội chọn được quả ngọt và mọng nước hơn.

Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 4.

Lựu vỏ vàng sẽ thường ngọt. Ảnh PT

Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 5.

Lựu của nước ta, bên trong chứa hạt màu hồng nhạt. Ảnh P. Thuận

Lựu chín ngon thường có lớp vỏ pha giữa đỏ hồng hoặc vàng với nâu rám, bề mặt hơi sần, khi ấn vào cảm nhận được độ cứng tự nhiên, vỏ giòn. Đó là dấu hiệu cho thấy quả đang ở độ chín vừa phải, hạt mẩy và ngọt nước.

+ Chọn dựa vào hình dáng quả

Nhiều người hay chọn quả tròn đều, nhẵn bóng vì bắt mắt, nhưng loại này thường ít hạt, vỏ dày, ăn không ngon. Lựu ngon thường có dáng hơi vuông, vỏ gồ lên, thể hiện rõ từng múi hạt bên trong, vỏ mỏng, ăn ngọt hơn.

+ Xem phần rốn của quả lựu

Phần rốn là nơi "tiết lộ" độ chín của quả lựu. Bạn quan sát thấy quả rốn nở to, có vết nứt nhẹ xung quanh là quả lựu đã chín hoàn toàn, hạt nhiều nước, vị ngọt đậm. Nếu rốn còn khép kín, quả vẫn còn xanh, vị chua chát.

Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 6.

Phần rốn của quả lựu càng khép, quả thường xanh, ăn vị chua chát. Ảnh PT

+ Không chọn quả dập, có dấu hiệu hư hỏng

Dù trông bắt mắt, những quả lựu đã dập vỏ hoặc mất cuống rất dễ hỏng nhanh, giảm độ ngọt và không đảm bảo vệ sinh. Bạn cũng không nên chọn quả lựu có kích thước quá nhỏ vì thường những quả như vậy là quả non, chưa được già nên sẽ có vị chua, ít nước.

Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 7.
Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 8.
Mẹo chọn lựu ngọt , mọng nước , an toàn Để thưởng thức vào mùa ngon nhất - Ảnh 9.

Quả lựu vào chính vụ thường ngọt, được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Ảnh P.Thuận

Hà my
