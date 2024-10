Một nam MC nổi tiếng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi tên trên sóng livestream, giờ cuộc sống thay đổi ra sao?

Cụ thể, diễn viên Trường Giang hé mở: "Đại Nghĩa đẹp hơn mọi năm chắc hẳn có lí do. Năm ngoái, anh Đại Nghĩa lúc ngồi nói chuyện với chúng tôi có tiết lộ là đang xây một căn nhà ở quận 7 mà tới năm nay chưa xong. Nhà mà Đại Ngĩa xây hơn 1 năm chưa xong thì phải là biệt thự to lắm". Trấn Thành tiếp lời: "Nhà mà xây một năm không xong thì phải rộng và to như cái cánh đồng vậy". Khi nghe có người gọi mình là "MC giàu nhất Việt Nam" thì Đại Nghĩa cảm thấy ái ngại. Anh viết trên trang cá nhân như sau: "Đừng gọi Nghĩa là 'MC giàu nhất Việt Nam', đó chỉ là câu nói vui của Trường Giang chọc Nghĩa trong một buổi họp báo thôi".