Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon
GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.
Tim gà - Thực phẩm bổ dưỡng cho người thiếu máu
Tim gà đặc biệt giàu sắt và vitamin B12, hai vi chất quan trọng nhất trong việc hình thành và duy trì các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Sắt là thành phần chính giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, trong khi vitamin B12 tham gia vào quá trình tổng hợp DNA và sản xuất hồng cầu. Thường xuyên ăn tim gà có thể giúp ngăn ngừa và cải thiện các triệu chứng thiếu máu như mệt mỏi, suy nhược.
Món ngon với tim gà
Tim gà xào bắp non
Tim gà xào cải thìa
Tim gà xào hành gừng
Tim gà xào hành tây
Tim gà xào ớt chuông
Tim gà xào nấm
Tim gà xào hoa thiên lý
Tim gà xào tỏi
