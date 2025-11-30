Mới nhất
Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

Chủ nhật, 09:00 30/11/2025 | Ăn
GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Tim gà - Thực phẩm bổ dưỡng cho người thiếu máu

Tim gà đặc biệt giàu sắt và vitamin B12, hai vi chất quan trọng nhất trong việc hình thành và duy trì các tế bào hồng cầu khỏe mạnh. Sắt là thành phần chính giúp vận chuyển oxy đi khắp cơ thể, trong khi vitamin B12 tham gia vào quá trình tổng hợp DNA và sản xuất hồng cầu. Thường xuyên ăn tim gà có thể giúp ngăn ngừa và cải thiện các triệu chứng thiếu máu như mệt mỏi, suy nhược.

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 1.

Tim gà chứa đầy đủ các vitamin nhóm B quan trọng, bao gồm riboflavin (B2) và niacin (B3). Những vitamin này hoạt động như các coenzyme, đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển hóa thức ăn thành năng lượng mà cơ thể có thể sử dụng. Ăn tim gà giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, mang lại nguồn năng lượng bền bỉ và giảm cảm giác mệt mỏi.

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 2.

Tim gà là nguồn cung cấp dồi dào các khoáng chất như Kẽm và Selenium. Kẽm cần thiết cho sự phát triển của tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và tăng tốc độ chữa lành vết thương. Selenium là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó tăng cường khả năng phòng vệ tổng thể của cơ thể.

Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon - Ảnh 3.

Mặc dù là nội tạng, tim gà lại rất có lợi cho việc duy trì chức năng tim mạch nhờ chứ một chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ cơ tim và cải thiện sản xuất năng lượng trong tim. Đồng thời, các vitamin nhóm B trong tim gà cũng giúp điều chỉnh nồng độ homocysteine, một yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Món ngon với tim gà

Tim gà xào bắp non

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 2.

Tim gà xào bắp non là món ăn đơn giản nhưng đưa cơm, nhờ vị ngọt tự nhiên từ bắp non hòa quyện cùng tim gà mềm dai.

Tim gà xào cải thìa

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 3.

Món ăn có sự kết hợp hài hòa giữa tim gà mềm dai và cải thìa xanh mướt, thanh mát. Hương vị nhẹ nhàng, dễ ăn, rất phù hợp cho bữa cơm gia đình hàng ngày.

Tim gà xào hành gừng

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 4.

Vị cay nhẹ của gừng hòa quyện cùng hành thơm và tim gà mềm ngọt tạo nên món ăn đơn giản mà ấm bụng, đặc biệt thích hợp vào những ngày se lạnh.

Tim gà xào hành tây

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 3.

Nếu bạn đang phân vân tim gà nấu gì ngon cho bữa tối nhanh gọn, hãy thử ngay món tim gà xào hành tây – thơm nức mũi, mềm ngọt, đậm vị. Hành tây giòn nhẹ kết hợp với tim gà tạo nên món ăn cực kỳ bắt cơm.

Tim gà xào ớt chuông

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 6.

Món ăn có màu sắc bắt mắt, hương vị cân bằng giữa vị ngọt của tim gà và độ giòn nhẹ, thơm đặc trưng của ớt chuông. Thích hợp cho bữa cơm thêm phần tươi mới.

Tim gà xào nấm

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 4.

Tim gà xào nấm là món ăn thanh đạm, dễ tiêu, thích hợp cho bữa cơm gia đình. Khi bạn đang tìm kiếm tim gà nấu gì ngon mà không quá cầu kỳ, đây chính là lựa chọn nhẹ nhàng nhưng đủ chất.

Tim gà xào hoa thiên lý

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 5.

Món ăn mang hương thơm đặc trưng của hoa thiên lý kết hợp cùng tim gà mềm ngọt, tạo nên hương vị thanh mát, dễ chịu, rất thích hợp cho bữa cơm gia đình nhẹ nhàng.

Tim gà xào tỏi

Gà có bộ phận “siêu dinh dưỡng”, bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu - Ảnh 6.

Tim gà xào tỏi có hương thơm nồng hấp dẫn, vị đậm đà, đơn giản nhưng cực kỳ bắt cơm. Món ăn này rất thích hợp cho những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn bữa cơm đầy đủ chất.

Loại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngonLoại rau hỗ trợ an thần, ổn định huyết áp, bán đầy chợ Việt, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Loại rau này nhờ tính lành và dễ chế biến, nên phù hợp với mọi lứa tuổi. Không chỉ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, loại rau này còn được xem là vị thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh.

Loại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngonLoại rau Việt giàu đặc tính chống ung thư, cực sẵn ở chợ, dễ dàng chế biến món ngon

GĐXH - Ít người biết rằng, bên trong vẻ ngoài khiêm tốn, loại rau này chứa một nguồn dinh dưỡng dồi dào, mang lại vô số lợi ích sức khỏe tuyệt vời, trong đó có đặc tính chống ung thư.

Phương Nghi (t/h)
