Mua hàng online hay trực tiếp tại siêu thị, cách nào tiết kiệm hơn?

Nhiều voucher, ưu đãi riêng cho đơn hàng khi mua sắm online trên app

Một trong những lợi thế dễ nhận thấy khi mua sắm qua ứng dụng hoặc website của siêu thị là người tiêu dùng có thể chủ động tra cứu chương trình khuyến mại, so sánh giá và áp dụng mã giảm giá trước khi thanh toán.

Tại AEON, nền tảng AEONESHOP đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi trực tuyến trong tháng 11. Đáng chú ý, chương trình đặt trước Black Friday diễn ra từ ngày 1/11 đến 15/11/2026, với mức giảm lên đến 50% hoặc hơn từ nhiều thương hiệu. Ngoài ra, AEONESHOP còn có chương trình giá đặc biệt dành cho khách hàng mới, áp dụng từ ngày 5/11 đến 19/11. Khi mua trực tuyến, khách hàng có thể áp mã giảm giá dễ dàng, tiết kiệm. Chẳng hạn, khi sử dụng mã TRUNG10K, người mua được ưu đãi hộp 10 quả trứng gà Topvalu với giá 10.000 đồng với điều kiện là khách hàng mới.

Tại Co.op Online, các mã giảm giá được công bố cũng rất hấp dẫn, từ ngày 12/11 đến 18/11, khách hàng có thể sử dụng mã VINHDANH30 để giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 399.000 đồng hoặc mã VINHDANH60 để giảm 60.000 đồng cho đơn hàng từ 699.000 đồng.

Trong khi đó, GO! Việt Nam tung nhiều chương trình ưu đãi trực tuyến với các chương trình thanh toán. Trong tháng 11, cụ thể từ ngày 3/11 đến hết ngày 31/12/2026, khách hàng mua sắm tại GO!, GO! App hoặc Zalo OA Siêu thị GO! và thanh toán bằng ZaloPay có thể nhập mã ZLPMUASAM để giảm 15.000 đồng cho đơn hàng từ 700.000 đồng. Vào thứ Bảy và Chủ nhật, mức giảm là 50.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng.

Với khách hàng thanh toán bằng tài khoản trả sau ZaloPay, mã TRASAUMUASAM giúp giảm 50.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng hoặc 100.000 đồng cho đơn hàng từ 2 triệu đồng. Tuy nhiên, các ưu đãi này có giới hạn lượt sử dụng và không áp dụng đồng thời với những chương trình khuyến mại khác của GO!.

Những chương trình trên cho thấy mua sắm trực tuyến có thể mang lại khoản tiết kiệm đáng kể nếu người tiêu dùng có mã giảm giá phù hợp, đơn hàng đạt ngưỡng áp dụng và biết tận dụng đúng thời điểm.

Một yếu tố thường bị bỏ qua khi so sánh hai hình thức mua sắm là chi phí vận chuyển. Một sản phẩm có giá thấp hơn trên app chưa chắc giúp người mua tiết kiệm nếu phải trả thêm phí giao hàng hoặc mua thêm hàng để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển.

Theo chính sách đang công bố, Co.op Online miễn phí giao hàng trong bán kính 6km tính từ siêu thị đến địa chỉ nhận hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên.

Tại GO!, khách hàng được miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trực tuyến từ 300.000 đồng trong bán kính 7–10km; riêng GO! Đan Phượng áp dụng trong bán kính 7km.

Với AEONESHOP, phí vận chuyển được tính theo khu vực giao hàng và trọng lượng đơn hàng. Mức phí cụ thể sẽ hiển thị trước khi khách hàng thanh toán.

Người tiêu dùng mua sắm trực tiếp lại chủ động chọn hàng, không lo phí giao tận nhà

Dù có nhiều ưu đãi trực tuyến, mua sắm trực tiếp tại siêu thị vẫn có những lợi thế riêng. Với các mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt, cá, hải sản và trái cây, người tiêu dùng có thể trực tiếp kiểm tra màu sắc, độ tươi, tình trạng bao bì, hạn sử dụng và lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu. Đây là điều mà hình thức mua hàng trực tuyến khó thay thế hoàn toàn.

Bên cạnh đó, khách hàng đến siêu thị có thể tận dụng các chương trình giảm giá trực tiếp tại quầy, mua hàng tặng quà hoặc ưu đãi dành cho thành viên. Một số mặt hàng được điều chỉnh giá vào cuối ngày cũng có thể trở thành lựa chọn tiết kiệm nếu người mua kiểm tra kỹ chất lượng và hạn sử dụng.

Đáng chú ý, không phải ưu đãi nào cũng chỉ dành cho người mua trên app. Chẳng hạn, chương trình tri ân tháng 11 của GO! diễn ra từ ngày 5/11 đến 20/11, giảm đến 50% nhiều sản phẩm và giảm thêm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 400.000 đồng với các mặt hàng tham gia. Khách hàng có thể mua sắm tại siêu thị hoặc đặt hàng qua GO! App để tiếp cận chương trình.

Điều này cho thấy người tiêu dùng không nên mặc định giá trên ứng dụng luôn thấp hơn giá tại cửa hàng. Cần kiểm tra xem chương trình đang áp dụng cho kênh nào, sản phẩm nào và có điều kiện gì đi kèm.

Chọn cách mua nào để tiết kiệm thực chất?

Từ các chương trình đang được công bố, có thể thấy không có một hình thức mua sắm nào luôn rẻ hơn trong mọi trường hợp. Hiệu quả tiết kiệm phụ thuộc vào loại hàng hóa, giá trị đơn hàng, ưu đãi áp dụng và khoảng cách giao nhận.

Với những mặt hàng thiết yếu có thể bảo quản lâu như nước giặt, giấy vệ sinh, dầu ăn, thực phẩm đóng gói, đồ chăm sóc cá nhân…, người tiêu dùng nên ưu tiên kiểm tra giá trên app và website trước. Đây là nhóm hàng dễ so sánh cùng dung tích, khối lượng, thương hiệu và có thể tận dụng voucher khi mua theo kế hoạch.

Ngược lại, với thực phẩm tươi sống, đồ ăn chế biến sẵn hoặc những sản phẩm cần kiểm tra trực tiếp, đến siêu thị sẽ giúp người mua chủ động hơn trong lựa chọn. Nếu cửa hàng đang có chương trình giảm giá trực tiếp, người tiêu dùng cũng có thể tận dụng mà không phải trả thêm phí giao hàng.

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