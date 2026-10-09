Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn

Thứ sáu, 10:52 09/10/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
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GĐXH - Chế tài phạt tiền từ 240 – 300 triệu đồng theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP nhắm vào chủ thể nhận tiền là chủ đầu tư, sàn phân phối hoặc doanh nghiệp dịch vụ địa ốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cảnh báo người mua nhà tuyệt đối không thể chủ quan.

Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn - Ảnh 1.

Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn.

Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn - Ảnh 2.7 bước nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội online nhanh nhất

GĐXH - Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, để đăng ký mua nhà ở xã hội người dân có thể thực hiện thủ tục trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo quy trình gồm 7 bước.

Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn - Ảnh 3.Phát hiện bọc tiền mặt 21 tỷ đồng trôi dạt vào bờ biển: Phương án xử lý ra sao?

GĐXH - Bọc tiền mặt 21 tỷ đồng phát hiện trong chiếc túi trôi dạt vào bờ biển của một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn - Ảnh 4.Phát hiện 2 túi đựng rác chứa gần 26 tỷ đồng tiền mặt nằm lăn lóc giữa đường cao tốc

GĐXH - 2 túi đựng rác nằm giữa cao tốc, gia đình định mang về nhà vứt đi nhưng khi mở ra, họ phát hiện bên trong chứa tiền mặt tương đương gần 26 tỷ đồng.

 

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