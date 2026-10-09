Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn
GĐXH - Chế tài phạt tiền từ 240 – 300 triệu đồng theo Nghị định số 339/2026/NĐ-CP nhắm vào chủ thể nhận tiền là chủ đầu tư, sàn phân phối hoặc doanh nghiệp dịch vụ địa ốc. Tuy nhiên, giới chuyên gia pháp lý cảnh báo người mua nhà tuyệt đối không thể chủ quan.
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