Mua nhà, đất bằng tiền mặt, coi chừng 3 rủi ro lớn.

2 giờ trước

GĐXH - Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2026 sẽ bước vào quá trình tái cân bằng rõ nét, người mua nhà được hưởng lợi.