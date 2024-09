Mua vé số khi đi công tác, người đàn ông bất ngờ nhận tin trúng độc đắc Vietlott

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 16/9/2024 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 16/9/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Theo đó, vào ngày 12/9/2024, Chi nhánh Hải Phòng (thuộc Công ty xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) đã tiến hành trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT số 01248 cho anh V.V.A. với tổng số tiền trúng thưởng là 28.144.908.000 đồng. Tấm vé số may mắn được phát hành tại Số 9, đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chia sẻ về niềm vui trúng Vietlott của mình anh V.A. cho hay, hiện anh đang kinh doanh tự do và sinh sống tại Bình Định, anh mua tấm vé số trúng thưởng may mắn trong lần đi công tác. Tại buổi lễ trao thưởng, đúng với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh A. đã trao tặng 200 triệu đồng đến Quỹ xã hội Tâm Tài Việt nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo quy định, người trúng thưởng có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Vé trúng thưởng Vietlott phải thỏa mãn toàn điều kiện nào?

Do Vietlott phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối.

Được ghi nhận trong Hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thời gian dừng bán vé của từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài chính chậm nhất là 15 (mười lăm) phút trước giờ quay số mở thưởng.

Không có ghi nhận đã hủy vé trong Hệ thống dữ liệu của Vietlott.

Đảm bảo các điều kiện về bảo mật của Vietlott.

Chưa có ghi nhận là đã trả thưởng trên hệ thống của Vietlott.

Còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa. Các thông tin trên vé trúng thưởng phải đảm bảo rõ ràng, chính xác và có thể đọc được.

Trường hợp vé xổ số tự chọn số điện toán trúng thưởng bị rách rời được xác định là do các nguyên nhân khách quan nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của vé trúng thưởng, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng, người lĩnh thưởng hoặc Đại lý phải có đơn đề nghị Vietlott xem xét phê duyệt trả thưởng theo quy định.

