Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật Bản
GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.
Ngày 29/10, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" tại hội trường Đảng ủy xã An Lão. Tham dự có đại diện lãnh đạo Hội người cao tuổi thành phố, lãnh đạo Chi cục Dân số và Trẻ em, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm y tế An Lão, Ban Điều hành dự án JICA xã An Lão… và những người cao tuổi trên địa bàn xã.
Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Thu Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em- Sở Y tế Hải Phòng cho biết: "Sau 3 năm triển khai, Dự án đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và ý nghĩa. Đặc biệt, mô hình "Câu lạc bộ tập thể dục phòng tránh ngã cho người cao tuổi" tại xã An Lão đã trở thành điểm sáng, được tổ chức JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới".
Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" do thành phố Tsuyama phối hợp với Tổ chức phúc lợi xã hội Yasuragi, thông qua cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA viện trợ không hoàn lại. Năm 2022, Dự án được triển khai tại 4 tổ dân phố (nay là thôn) Xuân Áng, An Tràng, Văn Tràng 1 và Văn Tràng 2 thuộc thị trấn Trường Sơn (nay là xã An Lão) với việc thành lập 4 Câu lạc bộ " Tập thể dục tránh ngã". Hoạt động của các Câu lạc bộ (CLB) được tổ chức bài bản với 12 huấn luyện viên phụ trách. Đến nay, gần 200 hội viên là người cao tuổi duy trì sinh hoạt thường xuyên tại các CLB.
Từ năm 2022 - 2025, Dự án nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Cục Dân số, tổ chức JICA, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị, đặc biệt Trung tâm Y tế An Lão và UBND thị trấn Trường Sơn. Các hội viên người cao tuổi hưởng ứng nhiệt tình, tham gia tích cực vào các hoạt động của Dự án, góp phần duy trì và phát triển các CLB.
Sau 3 năm triển khai, Dự án đã mang lại những tác động tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và tăng cường khả năng chủ động chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Nhờ các hoạt động dự phòng, tự chăm sóc và sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi được cải thiện đáng kể, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý thường gặp, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Đa số những người cao tuổi đều cảm thấy phấn khởi, sống vui, sống khỏe, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, phát huy vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng. Đây cũng là một bước quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với quá trình già hóa dân số đang diễn ra. Dự án đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên CLB, từ đó tăng cường gắn kết xã hội và khuyến khích phong trào rèn luyện sức khỏe trong toàn dân.
Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả tích cực, vẫn tồn tại khó khăn. Một số người cao tuổi gặp khó khăn trong việc ghi nhớ động tác do suy giảm trí nhớ, làm giảm hiệu quả luyện tập. Kinh phí hỗ trợ hạn hẹp, cơ sở vật chất và trang thiết bị còn thiếu, trong khi nhiều thành viên không có lương hưu, khiến việc duy trì và mở rộng CLB gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển, Ban Điều hành CLB "Tập thể dục tránh ngã" chưa được kiện toàn, do vậy công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp của các ngành, đoàn thể của xã gặp nhiều khó khăn. Địa bàn xã mở rộng, các CLB ở địa bàn xa trụ sở UBND xã, ảnh hưởng đến việc đi lại của người cao tuổi.
Theo đó, Sở Y tế thành phố Hải Phòng đề xuất Cục Dân số tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ, sớm tham mưu ban hành chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hỗ trợ kinh phí để duy trì, mở rộng Dự án tại Hải Phòng.
Sở Y tế cũng đề nghị tổ chức JICA kéo dài thời gian tổ chức, hỗ trợ kinh phí triển khai Dự án, đồng thời nhân rộng ra các địa bàn khác. Bổ sung, hướng dẫn một số các bài tập mới, trang bị thêm dụng cụ như máy mát xa, máy đo trợ tim, đèn hồng ngoại… để tăng hiệu quả, chất lượng hoạt động các CLB.
GĐXH - Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi chưa dậy thì, đây là yếu tố quan trọng giúp loại trừ các nguyên nhân liên quan đến nội tiết hoặc dậy thì sớm.
Giữa mưa lũ sạt lở, hai y sĩ ở xã miền núi của Đà Nẵng đã vượt hơn 5km đường rừng đến nhà dân đỡ đẻ, giúp mẹ con sản phụ an toàn giữa thiên tai.
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả siêu âm chuyên sâu xác định song thai khác vị trí – một thai trong tử cung, một thai ngoài tử cung đã vỡ và gây chảy máu ổ bụng.
GĐXH - Khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước gần 30cm được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau thời gian dài chịu cảm giác nặng bụng và đau tức vùng hạ vị.
GĐXH - Bệnh nhân bị hẹp niệu đạo nếu không được can thiệp kịp thời sẽ tiếp tục gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ tái phát nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
GĐXH - Dựa trên nguyện vọng giảm cân để được làm mẹ, bác sĩ đã xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe cho chị Hiền.
Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải, cân bằng nước và điện giải, đồng thời duy trì huyết áp ổn định. Để bảo vệ và tăng cường chức năng của thận, việc bổ sung những loại đồ uống tự nhiên, dễ làm tại nhà là một lựa chọn an toàn và hiệu quả.
Dây rốn thắt nút là một tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Mặc dù vẫn có thể sinh thường an toàn nhưng đòi hỏi phải được theo dõi rất chặt chẽ bởi các bác sĩ chuyên khoa có nhiều kinh nghiệm.
GĐXH - Các bác sĩ đã cắt bỏ khối u buồng trứng bằng phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, giúp người bệnh không sẹo, rất ít đau và hồi phục sau mổ nhanh chóng.
GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cho thấy bộ nhiễm sắc thể 46,XY giới tính di truyền là nam. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.