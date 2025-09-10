Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu
GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhờ bà Lý mà Mỹ Anh gặp mặt làm quen các phu nhân đại gia.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi được Mỹ Anh nhờ vả, bà Lý đã tạo cơ hội cho cô gặp mặt, làm quen với hội toàn các phu nhân có quyền thế. Mỹ Anh tự tay làm nhiều bánh ngọt thật ngon, đẹp mắt coi như để ra mắt các chị. Tuy nhiên, cô bị một chị trong hội trêu "tưởng là giúp việc". Các "phú bà" còn trêu đùa quà như vậy chưa xứng với việc ra mắt.
Khi Mỹ Anh giới thiệu có công ty riêng chuyên về tổ chức sự kiện, bà Lý khéo léo giới thiệu các chị ở đây mỗi nhà đều có 2 - 3 công ty tha hồ tổ chức sự kiện. Mỹ Anh lập tức phối hợp ăn ý, mong các chị khi tổ chức sự kiện thì nhớ tới Công ty Mỹ Anh Đăng của mình.
Ở diễn biến khác, về phía Trúc Lam, sau bữa tiệc với công ty, Trúc Lam gọi điện muốn chồng đến đón, nhưng đúng lúc này, Toàn lại đang ở nhà, dở tay lau chùi, đánh mấy đôi giày cho vợ, tự đánh giày cho đỡ tốn kém. Do đó, Toàn muốn vợ bắt xe tự về sẽ thuận tiện hơn.
Trúc Lam tỏ rõ thất vọng, buông ra câu trách móc chồng vô tâm. Cũng đúng lúc này, Lâm - cậu nhân viên mới của công ty liền trêu Trúc Lam bị chồng "bỏ bom" và mời cô lên xe để Lâm đưa về.
Trong khi đó, Kim Ngân bị ngất xỉu ở phòng, may mắn bà chủ nhà trọ Xuân phát hiện ra, liền hô hoán hàng xóm đưa đi viện cấp cứu. Mỹ Anh nghe tin báo cũng tức tốc vào viện với người em thân thiết. Gặp Mỹ Anh, bà Xuân kể về việc phát hiện ra Trúc Ngân bị ngất ngã ở cửa nhà, khiến bà lo lắng đưa đi viện cấp cứu ngay.
Bố của Mỹ Anh cũng có mặt, ông thông báo Kim Ngân bị viêm thận cấp, phải nhập viện để điều trị ngay.
Tập 15 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 10/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh đã chính thức cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc, Đăng biết chuyện nên tỏ ra rất tức giận với vợ.
Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồngXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.
Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.
Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.
Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".
Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.
Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ýXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.
Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn tham gia đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.
Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loạiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.