Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Thứ tư, 14:17 10/09/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhờ bà Lý mà Mỹ Anh gặp mặt làm quen các phu nhân đại gia.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi được Mỹ Anh nhờ vả, bà Lý đã tạo cơ hội cho cô gặp mặt, làm quen với hội toàn các phu nhân có quyền thế. Mỹ Anh tự tay làm nhiều bánh ngọt thật ngon, đẹp mắt coi như để ra mắt các chị. Tuy nhiên, cô bị một chị trong hội trêu "tưởng là giúp việc". Các "phú bà" còn trêu đùa quà như vậy chưa xứng với việc ra mắt.

Khi Mỹ Anh giới thiệu có công ty riêng chuyên về tổ chức sự kiện, bà Lý khéo léo giới thiệu các chị ở đây mỗi nhà đều có 2 - 3 công ty tha hồ tổ chức sự kiện. Mỹ Anh lập tức phối hợp ăn ý, mong các chị khi tổ chức sự kiện thì nhớ tới Công ty Mỹ Anh Đăng của mình.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 15): Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Mỹ Anh có màn ra mắt hội các "phú bà" quyền lực. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, về phía Trúc Lam, sau bữa tiệc với công ty, Trúc Lam gọi điện muốn chồng đến đón, nhưng đúng lúc này, Toàn lại đang ở nhà, dở tay lau chùi, đánh mấy đôi giày cho vợ, tự đánh giày cho đỡ tốn kém. Do đó, Toàn muốn vợ bắt xe tự về sẽ thuận tiện hơn.

Trúc Lam tỏ rõ thất vọng, buông ra câu trách móc chồng vô tâm. Cũng đúng lúc này, Lâm - cậu nhân viên mới của công ty liền trêu Trúc Lam bị chồng "bỏ bom" và mời cô lên xe để Lâm đưa về.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 15): Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Toàn bận việc nhà nên vô tình "tạo điều kiện" để người đàn ông khác đưa vợ về. Ảnh VTV

Trong khi đó, Kim Ngân bị ngất xỉu ở phòng, may mắn bà chủ nhà trọ Xuân phát hiện ra, liền hô hoán hàng xóm đưa đi viện cấp cứu. Mỹ Anh nghe tin báo cũng tức tốc vào viện với người em thân thiết. Gặp Mỹ Anh, bà Xuân kể về việc phát hiện ra Trúc Ngân bị ngất ngã ở cửa nhà, khiến bà lo lắng đưa đi viện cấp cứu ngay.

Bố của Mỹ Anh cũng có mặt, ông thông báo Kim Ngân bị viêm thận cấp, phải nhập viện để điều trị ngay. 

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 15): Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu - Ảnh 3.

Kim Ngân bị viêm thân cấp phải nhập viện để điều trị. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 10/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 15): Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu - Ảnh 4.Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh đã chính thức cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc, Đăng biết chuyện nên tỏ ra rất tức giận với vợ.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 15): Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu - Ảnh 5.MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ sự cố hài hước về Giáo sư Xoay trong 'Hỏi xoáy đáp xoay'

GĐXH - MC Đinh Tiến Dũng đã có những chia sẻ về chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" cũng như sự cố nhầm lẫn ban đầu dẫn đến cái tên Giáo sư Cù Trọng Xoay.

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 15): Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu - Ảnh 6.Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.

T.Hằng (th)
Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh đã chính thức cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc, Đăng biết chuyện nên tỏ ra rất tức giận với vợ.

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn tham gia đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc
Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Xem - nghe - đọc
'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

Xem - nghe - đọc
Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Xem - nghe - đọc

