Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứu

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi được Mỹ Anh nhờ vả, bà Lý đã tạo cơ hội cho cô gặp mặt, làm quen với hội toàn các phu nhân có quyền thế. Mỹ Anh tự tay làm nhiều bánh ngọt thật ngon, đẹp mắt coi như để ra mắt các chị. Tuy nhiên, cô bị một chị trong hội trêu "tưởng là giúp việc". Các "phú bà" còn trêu đùa quà như vậy chưa xứng với việc ra mắt.

Khi Mỹ Anh giới thiệu có công ty riêng chuyên về tổ chức sự kiện, bà Lý khéo léo giới thiệu các chị ở đây mỗi nhà đều có 2 - 3 công ty tha hồ tổ chức sự kiện. Mỹ Anh lập tức phối hợp ăn ý, mong các chị khi tổ chức sự kiện thì nhớ tới Công ty Mỹ Anh Đăng của mình.

Mỹ Anh có màn ra mắt hội các "phú bà" quyền lực. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, về phía Trúc Lam, sau bữa tiệc với công ty, Trúc Lam gọi điện muốn chồng đến đón, nhưng đúng lúc này, Toàn lại đang ở nhà, dở tay lau chùi, đánh mấy đôi giày cho vợ, tự đánh giày cho đỡ tốn kém. Do đó, Toàn muốn vợ bắt xe tự về sẽ thuận tiện hơn.

Trúc Lam tỏ rõ thất vọng, buông ra câu trách móc chồng vô tâm. Cũng đúng lúc này, Lâm - cậu nhân viên mới của công ty liền trêu Trúc Lam bị chồng "bỏ bom" và mời cô lên xe để Lâm đưa về.

Toàn bận việc nhà nên vô tình "tạo điều kiện" để người đàn ông khác đưa vợ về. Ảnh VTV

Trong khi đó, Kim Ngân bị ngất xỉu ở phòng, may mắn bà chủ nhà trọ Xuân phát hiện ra, liền hô hoán hàng xóm đưa đi viện cấp cứu. Mỹ Anh nghe tin báo cũng tức tốc vào viện với người em thân thiết. Gặp Mỹ Anh, bà Xuân kể về việc phát hiện ra Trúc Ngân bị ngất ngã ở cửa nhà, khiến bà lo lắng đưa đi viện cấp cứu ngay.

Bố của Mỹ Anh cũng có mặt, ông thông báo Kim Ngân bị viêm thận cấp, phải nhập viện để điều trị ngay.

Kim Ngân bị viêm thân cấp phải nhập viện để điều trị. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 10/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

