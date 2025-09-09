MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ sự cố hài hước về Giáo sư Xoay trong 'Hỏi xoáy đáp xoay'

Phát sóng mỗi tối thứ 7 hàng tuần vào những năm 2010 - 2012, chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" sở hữu format độc đáo. Những ý tưởng của chương trình này lại đến từ một cuộc gặp đặc biệt.

Chia sẻ về những kỷ niệm với chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay", MC Đinh Tiến Dũng tiết lộ qua chương trình VTV mới đây: “Năm 2007, công ty tôi có một hội diễn, đạo diễn Đỗ Thanh Hải được mời tới làm giám khảo. Vở diễn của tôi năm ấy được giải Nhất, trong đó tôi đóng vai một ông giáo sư. Tới năm 2010, anh Đỗ Thanh Hải bảo tôi làm lại kịch bản ấy”.

Cũng theo MC Đinh Tiến Dũng, ở kịch bản ban đầu, hai nhân vật Tiến sĩ Trần Xoáy và Giáo sư Trần Xoay đều sẽ do MC Đinh Tiến Dũng đảm nhận. Tuy nhiên, sau khi làm việc trên thực tế thì điều này khá mất công. Ekip quyết định mời NSND Xuân Bắc đảm nhận một trong hai vai.

Chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" là màn đối đáp thông minh, dí dỏm giữa MC Đinh Tiến Dũng và nghệ sĩ Xuân Bắc. Ảnh VTV

“Ở ngay số đầu tiên, anh Xuân Bắc đã quên tên nhân vật của tôi. Tôi vào vai Giáo sư Trần Xoay nhưng trong lúc cao hứng, anh ấy đã giới thiệu tên nhân vật là Cù Trọng Xoay. Từ ấy, tôi có cái tên đó” - MC Đinh Tiến Dũng bật mí.

Chỉ với hai nhân vật Tiến sĩ Xoáy và Giáo sư Xoay, hàng trăm số "Hỏi xoáy đáp xoay" đã được ra đời, với điểm nhấn là những câu hỏi thú vị cùng bí quyết trả lời chẳng giống ai nhưng lại vô cùng thu hút, tạo hiệu ứng hài hước mạnh mẽ.

MC Đinh Tiến Dũng có những chia sẻ về chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay" với khán giả VTV.

“Có một bí mật mà sau hơn 10 năm thì tôi mới tiết lộ, đó là có đến 70% câu hỏi mà được giới thiệu là của khán giả đều do tôi thiết kế. Khán giả hỏi cũng gửi cho chúng tôi nhiều câu hỏi nhưng chúng tôi không dùng được. Nguyên tắc không thay đổi là trả lời nghiêm túc tất cả những câu vớ vẩn, và khi hỏi những câu nghiêm túc, chúng tôi lại trả lời một cách bông đùa” - MC Đinh Tiến Dũng tâm sự.

"Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng gây ấn tượng trong chương trình "Hỏi xoáy đáp xoay".

MC Đinh Tiến Dũng sinh ngày 5/10/1981. Trong lĩnh vực truyền hình, Đinh Tiến Dũng là tác giả kịch bản cho nhiều chương trình nổi tiếng của Đài Truyền hình Việt Nam như: "Thư giãn cuối tuần", "Gặp nhau cuối tuần" và "Gặp nhau cuối năm" - Táo Quân. Ngoài ra, anh cũng từng tham gia chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc mang tên "Cặp đôi hoàn hảo". Cùng nữ ca sĩ Phương Linh, anh lọt vào top 4.

Về đời tư, MC Đinh Tiến Dũng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Anh kết hôn với Hồng Nga (sinh năm 1986) vào năm 2012 sau gần ba năm tìm hiểu. Vợ anh từng làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam và là gương mặt quen thuộc trên sóng VTV2 với vai trò MC chương trình "Nghĩ mở - Nói thẳng".

