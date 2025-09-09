Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ
GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.
Trong trích đoạn giới thiệu "Có anh, nơi ấy bình yên" tập 24, những sự việc đáng tiếc xảy đến với gia đình khiến bà Vạn mất bình tĩnh. Bà Vạn chạy sang nhà bà Phúc để "bắt đền", vì lý do Thiếu tá Huy - con trai bà Phúc là trưởng công an xã mà cứ mãi dậm chận tại chỗ trong việc xử lý những sự vụ liên tiếp xảy ra gần đây tại Tiên Phong.
"Chúng nó triệt phá đường sống của gia đình chúng em. Chúng em đi đấu tranh thì chúng nó khủng bố tinh thần" - bà Vạn vừa khóc vừa nói. Nghe người hàng xóm nói, bà Phúc cũng thấy khó xử, nhưng không biết phải làm sao.
Việc chủ trại lợn Hồng Phát đến tận nhà Chủ tịch xã Thứ, dù không gặp ông nhưng kể cả việc gặp vợ ông Thứ thôi cũng đã có người ghi lại hình ảnh và chuyển đến cho Bí thư Tuyết. Ngay lập tức ông Chủ tịch xã Thứ được triệu tập để giải trình về sự việc này. Bí thư Tuyết đặt nghi vấn ông Thứ nhận hối lộ nên chậm trễ giải quyết mâu thuẫn giữa người dân nuôi cá và công ty Hồng Phát.
"Anh có thể giải trình. Nhưng hình ảnh tôi có thì chắc chắn người ta cũng sẽ có. Người ta sẽ đứng về phía dân, bảo vệ dân, anh sẽ rất khó để thanh minh" - Bí thư Tuyết nói.
Ở diễn biến khác trong tập phim, những người dân bị hại trong vụ bè cá một lần nữa đến gặp Bằng để nhờ thuê luật sư. Lần này mọi người quyết tâm kiện đến cùng nhưng cũng vẫn bị gạt đi. Bằng tham mưu cho người dân một hướng đi khác nhanh, hiệu quả hơn mà không phải mất tiền đi thuê luật sư.
Tập 24 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 9/9 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
