Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh đã chính thức cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc, Đăng biết chuyện nên tỏ ra rất tức giận với vợ.
Tập 14 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Mở đầu tập phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) đến sân khấu, nơi Đăng (Doãn Quốc Đam) đang làm việc thì thấy nữ trợ lý Phương đang định lau mồ hôi cho Đăng nhưng anh đã né ra.
Mỹ Anh lập tức gọi Phương vào phòng riêng để nói chuyện. Mỹ Anh đưa cho Phương quyết định thôi việc khiến nữ nhân viên cảm thấy sốc. Lý do Mỹ Anh cho nữ trợ lý của chồng thôi việc là vì công ty cần người làm việc, chứ không cần người phục vụ sếp. Mỹ Anh ủng hộ việc Phương với tư cách nhân viên muốn có mối quan hệ tốt với sếp, nhưng cô nhấn mạnh rằng quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu, trong đó có kiểu lại phạm vào tối kị.
Phương giải thích cô chỉ muốn giúp giám đốc Đăng giảm căng thẳng trong công việc và thề không có ý gì xấu. Mỹ Anh khuyên Phương nên tìm một môi trường khác phù hợp hơn.
Mỹ Anh họp với các nhân viên, cô bất ngờ khi biết Đăng đã ký hợp đồng với bên drone mà cô không hề hay biết. Vì thế, việc hủy hợp tác càng khiến công ty của chồng chịu thiệt hại nặng nề. Kế toán báo số tiền trong tài khoản công ty hiện tại không đủ để tạm ứng cho dự án mới... Tuy vậy, Mỹ Anh vẫn dặn nhân viên hãy để cô tính cách xử lý, không nói với Đăng để anh tập trung vào chuyên môn.
Mỹ Anh đến ngân hàng vay vốn, để trang trải các khoản cho công ty. Tình cờ tại ngân hàng, bố Mỹ Anh đi gửi tiết kiệm nhưng nhìn thấy con gái đi vay vốn, ông lại tất toán sổ tiết kiệm cũ để lấy tiền đưa sẵn sàng đưa cho con.
Phương bị đuổi việc nên vào phòng gặp riêng Đăng để đưa đơn xin nghỉ việc. Cô nói Mỹ Anh bắt cô phải ký vào đơn. Phương kích động Đăng bằng cách cho rằng Mỹ Anh là người quyết định hết mọi chuyện, Đăng không có tiếng nói trong công ty...
Ở diễn biến khác trong tập phim ông Lợi đến công ty của Đăng để chính thức chấm dứt hợp đồng. Ông Lợi khích bác Đăng rằng không tự quyết được chuyện gì, phải chờ lệnh của "sếp bà". Ông ta còn cho Đăng biết việc Mỹ Anh đã đến gặp riêng và mời rượu ông ta để thuyết phục tiếp tục hợp tác. Đăng tức giận tới gần như không thể chịu đựng nổi, cố gắng để kìm nén sự tức giận.
Đăng về nhà trách móc Mỹ Anh về những chuyện vợ tự làm, tự quyết mà không bàn với anh chồng. Từ việc buộc Phương nghỉ việc đến các quyết định khác trong làm ăn. "Anh không muốn sống trong cái cảnh bị kiểm soát, bị áp đặt như thế này" - Đăng trách móc vợ.
Hai vợ chồng lại cãi vã về chuyện Mỹ Anh cho Phương nghỉ việc. Bố Mỹ Anh đón cháu ngoại về thấy vậy, liền kéo con gái ra ngoài và đưa ra lời khuyên: "Có những việc mình làm tốt hơn chồng, nhưng vẫn phải tỏ ra yếu đuối để cho chồng chồng che chở".
Còn về phía Đăng, anh cũng tìm đến chỗ riêng tư để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đăng nhận ra Mỹ Anh làm mọi chuyện cũng chỉ vì gia đình, vì con và cả công ty nữa. Đăng thấy thương vợ và quyết định làm lành với vợ trước.
Tập 15 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 10/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Mỹ Anh ra nhập hội 'phú bà', Kim Ngân nhập viện cấp cứuXem - nghe - đọc - 32 phút trước
GĐXH - Trong tập 15 "Gió ngang khoảng trời xanh", nhờ bà Lý mà Mỹ Anh gặp mặt làm quen các phu nhân đại gia.
Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồngXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.
Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộXem - nghe - đọc - 19 giờ trước
GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.
Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dânXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.
Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".
Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.
Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ýXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.
Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn tham gia đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.
Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loạiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.