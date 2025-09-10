Mỹ Anh ép nữ trợ lý thôi việc, Đăng nổi giận với vợ

Tập 14 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng với nhiều tình tiết mới, hấp dẫn. Mở đầu tập phim, Mỹ Anh (Phương Oanh) đến sân khấu, nơi Đăng (Doãn Quốc Đam) đang làm việc thì thấy nữ trợ lý Phương đang định lau mồ hôi cho Đăng nhưng anh đã né ra.

Mỹ Anh lập tức gọi Phương vào phòng riêng để nói chuyện. Mỹ Anh đưa cho Phương quyết định thôi việc khiến nữ nhân viên cảm thấy sốc. Lý do Mỹ Anh cho nữ trợ lý của chồng thôi việc là vì công ty cần người làm việc, chứ không cần người phục vụ sếp. Mỹ Anh ủng hộ việc Phương với tư cách nhân viên muốn có mối quan hệ tốt với sếp, nhưng cô nhấn mạnh rằng quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu, trong đó có kiểu lại phạm vào tối kị.

Phương giải thích cô chỉ muốn giúp giám đốc Đăng giảm căng thẳng trong công việc và thề không có ý gì xấu. Mỹ Anh khuyên Phương nên tìm một môi trường khác phù hợp hơn.

Mỹ Anh cho nữ trợ lý của chồng nghỉ việc vì quan tâm quá đà tới giám đốc. Ảnh VTV

Mỹ Anh họp với các nhân viên, cô bất ngờ khi biết Đăng đã ký hợp đồng với bên drone mà cô không hề hay biết. Vì thế, việc hủy hợp tác càng khiến công ty của chồng chịu thiệt hại nặng nề. Kế toán báo số tiền trong tài khoản công ty hiện tại không đủ để tạm ứng cho dự án mới... Tuy vậy, Mỹ Anh vẫn dặn nhân viên hãy để cô tính cách xử lý, không nói với Đăng để anh tập trung vào chuyên môn.

Mỹ Anh đến ngân hàng vay vốn, để trang trải các khoản cho công ty. Tình cờ tại ngân hàng, bố Mỹ Anh đi gửi tiết kiệm nhưng nhìn thấy con gái đi vay vốn, ông lại tất toán sổ tiết kiệm cũ để lấy tiền đưa sẵn sàng đưa cho con.

Phương bị đuổi việc nên vào phòng gặp riêng Đăng để đưa đơn xin nghỉ việc. Cô nói Mỹ Anh bắt cô phải ký vào đơn. Phương kích động Đăng bằng cách cho rằng Mỹ Anh là người quyết định hết mọi chuyện, Đăng không có tiếng nói trong công ty...

Nữ trợ lý sau khi bị buộc nghỉ việc đã tìm cách kích động Đăng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim ông Lợi đến công ty của Đăng để chính thức chấm dứt hợp đồng. Ông Lợi khích bác Đăng rằng không tự quyết được chuyện gì, phải chờ lệnh của "sếp bà". Ông ta còn cho Đăng biết việc Mỹ Anh đã đến gặp riêng và mời rượu ông ta để thuyết phục tiếp tục hợp tác. Đăng tức giận tới gần như không thể chịu đựng nổi, cố gắng để kìm nén sự tức giận.

Đăng về nhà trách móc Mỹ Anh về những chuyện vợ tự làm, tự quyết mà không bàn với anh chồng. Từ việc buộc Phương nghỉ việc đến các quyết định khác trong làm ăn. "Anh không muốn sống trong cái cảnh bị kiểm soát, bị áp đặt như thế này" - Đăng trách móc vợ.

Đăng căng thẳng, trách móc Mỹ Anh vì can thiệp vào chuyện của công ty. Ảnh VTV

Hai vợ chồng lại cãi vã về chuyện Mỹ Anh cho Phương nghỉ việc. Bố Mỹ Anh đón cháu ngoại về thấy vậy, liền kéo con gái ra ngoài và đưa ra lời khuyên: "Có những việc mình làm tốt hơn chồng, nhưng vẫn phải tỏ ra yếu đuối để cho chồng chồng che chở".

Bố của Mỹ Anh khuyên con gái có những chuyện cần để chồng trách nhiệm hơn với gia đình. Ảnh VTV

Còn về phía Đăng, anh cũng tìm đến chỗ riêng tư để suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đăng nhận ra Mỹ Anh làm mọi chuyện cũng chỉ vì gia đình, vì con và cả công ty nữa. Đăng thấy thương vợ và quyết định làm lành với vợ trước.

Tập 15 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 10/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

