Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần trợ lý giám đốc Phương thể hiện sự quan tâm quá mức tới Đăng, Mỹ Anh đã chính thức có cuộc trò chuyện riêng với Phương. Mỹ Anh ủng hộ việc Phương với tư cách nhân viên muốn có mối quan hệ tốt với sếp, nhưng cô nhấn mạnh rằng quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu, trong đó có kiểu lại phạm vào tối kị.

Phương cố tình giải thích cô chỉ đang giúp Đăng giảm căng thẳng trong công việc và thề không có ý gì xấu. Tuy nhiên, Mỹ Anh không tin vào những lời nói đó.

Trợ lý của Đăng luôn tỏ ra quan tâm quá mức tới giám đốc của mình.

Mỹ Anh khuyên Phương nên tìm một môi trường khác phù hợp hơn: "Công ty này chỉ cần những nhân viên biết ranh giới và vị trí của mình. Chị nghĩ em nên tìm một môi trường phù hợp hơn - nơi em có thể tận dụng tối đa sự tận tâm của mình".



"Phụ nữ khôn ngoan không ai biến mình thành cái bóng lởn vởn bên đàn ông tìm ánh sáng" - Mỹ Anh nhỏ nhẹ với Phương, nhưng lời lẽ không khác nào sự phản kháng đanh thép.

Mỹ Anh yêu cầu trợ lý của chồng nên tìm môi trường khác cho phù hợp.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Đăng (Doãn Quốc Đam) về nhà trách móc vợ vì đã tự ý đi gặp ông Lợi - đối tác của công ty để bàn công việc. Anh trách vì vợ luôn tự quyết mọi chuyện, mà không bàn bạc với chồng. Trong khi Mỹ Anh làm vậy là vì muốn chồng tập trung vào chuyên môn thì Đăng lại không muốn bị kiểm soát và áp đặt. Đặc biệt, Đăng trách Mỹ Anh loại Phương mà không bàn với anh.

Đăng nổi nóng với vợ: "Không đứng nhìn là em loại bỏ nhân viên của anh mà không nói gì với anh. Em có nghĩ làm như thế người ta sẽ bị tổn thương không? Em phải bàn bạc với anh chứ?".

Trúc Lam nhắc nhắc nhở nhân viên mới cần có xưng hô cho đúng mực.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhắc nhở nhân viên mới xưng hô đúng mực vì kém tuổi mình. Cô từ chối hướng dẫn đàn em công việc kiểm tra cây xanh trong khuôn viên tòa nhà khiến anh chàng bất ngờ.



