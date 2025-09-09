Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng
GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần trợ lý giám đốc Phương thể hiện sự quan tâm quá mức tới Đăng, Mỹ Anh đã chính thức có cuộc trò chuyện riêng với Phương. Mỹ Anh ủng hộ việc Phương với tư cách nhân viên muốn có mối quan hệ tốt với sếp, nhưng cô nhấn mạnh rằng quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu, trong đó có kiểu lại phạm vào tối kị.
Phương cố tình giải thích cô chỉ đang giúp Đăng giảm căng thẳng trong công việc và thề không có ý gì xấu. Tuy nhiên, Mỹ Anh không tin vào những lời nói đó.
Mỹ Anh khuyên Phương nên tìm một môi trường khác phù hợp hơn: "Công ty này chỉ cần những nhân viên biết ranh giới và vị trí của mình. Chị nghĩ em nên tìm một môi trường phù hợp hơn - nơi em có thể tận dụng tối đa sự tận tâm của mình".
"Phụ nữ khôn ngoan không ai biến mình thành cái bóng lởn vởn bên đàn ông tìm ánh sáng" - Mỹ Anh nhỏ nhẹ với Phương, nhưng lời lẽ không khác nào sự phản kháng đanh thép.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Đăng (Doãn Quốc Đam) về nhà trách móc vợ vì đã tự ý đi gặp ông Lợi - đối tác của công ty để bàn công việc. Anh trách vì vợ luôn tự quyết mọi chuyện, mà không bàn bạc với chồng. Trong khi Mỹ Anh làm vậy là vì muốn chồng tập trung vào chuyên môn thì Đăng lại không muốn bị kiểm soát và áp đặt. Đặc biệt, Đăng trách Mỹ Anh loại Phương mà không bàn với anh.
Đăng nổi nóng với vợ: "Không đứng nhìn là em loại bỏ nhân viên của anh mà không nói gì với anh. Em có nghĩ làm như thế người ta sẽ bị tổn thương không? Em phải bàn bạc với anh chứ?".
Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhắc nhở nhân viên mới xưng hô đúng mực vì kém tuổi mình. Cô từ chối hướng dẫn đàn em công việc kiểm tra cây xanh trong khuôn viên tòa nhà khiến anh chàng bất ngờ.
Tập 14 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 9/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộXem - nghe - đọc - 20 phút trước
GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.
Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dânXem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.
Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn TiềnXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chúXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".
Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.
Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ýXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.
Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn tham gia đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.
Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loạiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.
Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".
'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng véXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.
VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9Xem - nghe - đọc
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.