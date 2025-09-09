Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mỹ Anh bóng gió đuổi việc nữ trợ lý muốn làm 'trà xanh' của chồng

Thứ ba, 19:11 09/09/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh (Phương Oanh) đã có hành động mạnh mẽ với trợ lý của chồng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 14 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần trợ lý giám đốc Phương thể hiện sự quan tâm quá mức tới Đăng, Mỹ Anh đã chính thức có cuộc trò chuyện riêng với Phương. Mỹ Anh ủng hộ việc Phương với tư cách nhân viên muốn có mối quan hệ tốt với sếp, nhưng cô nhấn mạnh rằng quan hệ tốt cũng có nhiều kiểu, trong đó có kiểu lại phạm vào tối kị.

Phương cố tình giải thích cô chỉ đang giúp Đăng giảm căng thẳng trong công việc và thề không có ý gì xấu. Tuy nhiên, Mỹ Anh không tin vào những lời nói đó. 

Mỹ Anh quyết tâm đuổi trợ lý của chồng Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 - Ảnh 1.

Trợ lý của Đăng luôn tỏ ra quan tâm quá mức tới giám đốc của mình.

Mỹ Anh khuyên Phương nên tìm một môi trường khác phù hợp hơn: "Công ty này chỉ cần những nhân viên biết ranh giới và vị trí của mình. Chị nghĩ em nên tìm một môi trường phù hợp hơn - nơi em có thể tận dụng tối đa sự tận tâm của mình".

"Phụ nữ khôn ngoan không ai biến mình thành cái bóng lởn vởn bên đàn ông tìm ánh sáng" - Mỹ Anh nhỏ nhẹ với Phương, nhưng lời lẽ không khác nào sự phản kháng đanh thép.

Mỹ Anh quyết tâm đuổi trợ lý của chồng Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 - Ảnh 2.

Mỹ Anh yêu cầu trợ lý của chồng nên tìm môi trường khác cho phù hợp.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Đăng (Doãn Quốc Đam) về nhà trách móc vợ vì đã tự ý đi gặp ông Lợi - đối tác của công ty để bàn công việc. Anh trách vì vợ luôn tự quyết mọi chuyện, mà không bàn bạc với chồng. Trong khi Mỹ Anh làm vậy là vì muốn chồng tập trung vào chuyên môn thì Đăng lại không muốn bị kiểm soát và áp đặt. Đặc biệt, Đăng trách Mỹ Anh loại Phương mà không bàn với anh.

Đăng nổi nóng với vợ: "Không đứng nhìn là em loại bỏ nhân viên của anh mà không nói gì với anh. Em có nghĩ làm như thế người ta sẽ bị tổn thương không? Em phải bàn bạc với anh chứ?".

Mỹ Anh quyết tâm đuổi trợ lý của chồng Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 - Ảnh 3.

Trúc Lam nhắc nhắc nhở nhân viên mới cần có xưng hô cho đúng mực.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) nhắc nhở nhân viên mới xưng hô đúng mực vì kém tuổi mình. Cô từ chối hướng dẫn đàn em công việc kiểm tra cây xanh trong khuôn viên tòa nhà khiến anh chàng bất ngờ.

Tập 14 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 9/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Mỹ Anh quyết tâm đuổi trợ lý của chồng Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 - Ảnh 4.Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...

Mỹ Anh quyết tâm đuổi trợ lý của chồng Trong Gió ngang khoảng trời xanh tập 14 - Ảnh 5.Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Vì sao màn trả đũa của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' được khán giả khen ngợi?

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Cùng chuyên mục

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Chủ tịch xã Thứ phải giải trình vì nhận hối lộ

Xem - nghe - đọc - 20 phút trước

GĐXH - Trong tập 24 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát mang tiền đến nhà ông Thứ hối lộ đã bị người dân chụp lại và gửi đến cho Bí thư Tuyết.

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Hồng Phát hối lộ chủ tịch xã giữa lúc căng thẳng với người dân

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Có anh, nơi ấy bình yên", chủ trang trại lợn Hồng Phát tới tìm gặp Chủ tịch xã Thứ với mục đích biếu quà kèm phong bì tiền dày cộp.

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ 3 chị em Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đã lên kế hoạch hoàn hảo để bóc trần bộ mặt của Đồng Văn Tiền...

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Vừa trở lại "ghế nóng”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ cảm giác bị "tổn thương” khi thí sinh gọi bằng "chú".

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Phim của Thái Hòa, Thanh Sơn là 'bom tấn' hành động, có một chi tiết rất đặc biệt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những pha hành động nghẹt thở của Thanh Sơn, Thái Hòa với bối cảnh trên không độc đáo, "Tử chiến trên không" còn là bộ phim hành động Việt Nam đầu tiên ra mắt trên màn ảnh định dạng IMAX®.

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Vở kịch tương tác 'Công chúa tóc mây' gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 7/9, vở kịch tương tác "Công chúa tóc mây" dành cho thiếu nhi đã có buổi trình diễn ra mắt tại Hà Nội, mang đến một không gian nghệ thuật và câu chuyện đầy ý nghĩa.

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Rapper Binz 'đầu quân' Cảnh sát cơ động, vác gỗ vượt suối, đeo lốp leo đồi

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 7 "Chiến sĩ quả cảm", hai nghệ sĩ Binz và Hưng Nguyễn tham gia đội hình chiến sĩ nhập vai và vượt qua nhiều thử thách.

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.

Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'

Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng vé

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.

Xem nhiều

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?

Xem - nghe - đọc
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung 'tổn thương' khi bị gọi chú

Xem - nghe - đọc
Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Xem - nghe - đọc
Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top