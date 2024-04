Mỹ Linh chia sẻ về buổi uống cà phê trứng cùng CEO Apple Tim Cook

“Xin chào Việt Nam! Cảm ơn các nghệ sĩ tài năng Mỹ Linh và Mỹ Anh đã tiếp đón nồng hậu. Và tôi cũng rất yêu thích cà phê trứng”, Tim Cook - CEO Apple - viết trên X sáng 15/4.

Chia sẻ của Tim Cook thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ, kinh doanh và khán giả hâm mộ Việt Nam. Mọi người đều bất ngờ khi ông gặp gỡ ca sĩ Mỹ Linh cùng con gái Mỹ Anh và thưởng thức món cà phê trứng và cắn hạt hướng dương, vốn là những món ăn vặt thường ngày của người dân Việt Nam.

Chia sẻ của Tim Cook trên X.

Ca sĩ Mỹ Linh sau đó cũng chia sẻ trên trang cá nhân: "Buổi sáng rất vui khi đón tiếp ông Tim Cook tại nơi mẹ con mình sinh ra và lớn lên - Hà Nội thân yêu! Welcome Mr Cook, such a great pleasure to have you here in my hometown!" (Chào đón ông Cook, rất vinh hạnh được đón tiếp ông ở quê hương của chúng tôi - PV ).

Tim Cook đến Việt Nam để gặp gỡ sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung và khách hàng để tìm hiểu sâu hơn về cách họ sử dụng sản phẩm của Apple. Người đứng đầu của "táo khuyết" cũng đã tỏ lòng ngưỡng mộ khi đặt chân tới Hà Nội, mô tả Việt Nam là một đất nước sôi động và xinh đẹp.

Sau khi thông tin được công bố, từ khóa "Tim Cook đến Việt Nam" đã nhanh chóng trở thành một trong những từ khóa phổ biến nhất trên cả Facebook và Google. Bài đăng về việc Tim Cook uống cà phê trứng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý, đạt gần 20.000 lượt xem chỉ sau hơn 10 phút đăng tải.