Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe: Đời thực gây choáng với làn da mọng nước, trắng mịn

Bên cạnh đó, cô luôn duy trì thói quen uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể thanh lọc, làm dịu làn da và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên – thành phần "vàng" giữ cho da luôn căng mọng, tươi trẻ, hạn chế lão hóa.Đặc biệt, Hương Giang rất chú trọng giấc ngủ. Hương Giang còn cho rằng việc ngủ đủ là bí quyết giúp cô giữ thần thái tốt và da dẻ luôn mướt mát mỗi khi thức dậy.