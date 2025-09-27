Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe: Đời thực gây choáng với làn da mọng nước, trắng mịn

Thứ bảy, 10:29 27/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hương Giang sẽ là người đẹp chuyển giới đâu tiên của Việt Nam tham gia Miss Universe. Ngoài lợi thế vóc dáng, Hương Giang còn có làn da trắng mịn, căng mọng nhờ chăm sóc đúng cách.

Sai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn daSai lầm khi chăm sóc da vào mùa Thu ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da

Nhiều người vẫn vô tình mắc phải những lỗi cơ bản làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe làn da, dẫn tới tổn thương da, mất nước và xuất hiện các vấn đề về da như mẩn đỏ, sạm nám.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 2.

Hương Giang chính là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam sẽ tham dự Miss Universe 2025. Cụ thể, tối 24/9, fanpage Miss Universe Vietnam bất ngờ công bố cử đại diện tham gia Miss Universe 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ 2025) được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11 chính là người đẹp chuyển giới Hương Giang. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng fan sắc đẹp.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 3.

Hương Giang tham gia cuộc thi này không chỉ có lợi thể vóc dáng cùng câu chuyện đầy cảm hứng, ngoài ra, cô còn sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 4.

Để có là da đẹp như vậy, Hương Giang rất chăm thoa kem chống nắng và phải thoa đúng cách.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 5.

Theo đó, Hương Giang luôn thoa kem chống nắng ít nhất 1 giờ trước khi ra ngoài. Loại kem cô chọn thường là dòng chống nắng vật lý lai hóa học, có chỉ số SPF cao và khả năng bám lâu

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 6.

.Sau khi thoa kem, Hương Giang sử dụng đồ bảo hộ chống nắng chuyên dụng từ đầu đến chân: áo chống tia UV dài tay, quần dài thoáng mát, mũ rộng vành, khẩu trang chống tia cực tím, kính râm tối màu, bao tay.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 7.

Khi ở dưới ánh nắng, cô cũng không quên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2-3 tiếng, đảm bảo da luôn được bảo vệ tuyệt đối.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 8.

Ngoài thoa kem chống nắng, Hương Giang chế độ ăn uống cực kỳ lành mạnh. Mỗi bữa ăn đều có đủ rau củ quả, protein từ thịt, cá, trứng và ức gà. Những món chiên xào, đồ ăn nhanh, thức ăn vặt nhiều dầu mỡ được hạn chế tối đa. "Tôi "ăn sạch" để tránh tích tụ mỡ thừa, giảm viêm và bảo vệ làn da khỏi tình trạng sần sùi, lỗ chân lông to", Hương Giang chia sẻ.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, cô luôn duy trì thói quen uống từ 2-3 lít nước mỗi ngày. Nước giúp cơ thể thanh lọc, làm dịu làn da và hỗ trợ sản sinh collagen tự nhiên – thành phần "vàng" giữ cho da luôn căng mọng, tươi trẻ, hạn chế lão hóa.Đặc biệt, Hương Giang rất chú trọng giấc ngủ. Hương Giang còn cho rằng việc ngủ đủ là bí quyết giúp cô giữ thần thái tốt và da dẻ luôn mướt mát mỗi khi thức dậy.

Mỹ nhân chuyển giới Việt Nam đầu tiên thi Miss Universe đời thực có làn da mọng nước, trắng mịn - Ảnh 10.

Nhờ chăm sóc da khỏe đẹp nên Hương Giang ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Ảnh: FBNV

Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe?Vì sao người đẹp chuyển giới Hương Giang lại được dự thi Miss Universe?

GĐXH - Thông tin Hương Giang - Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018 - sẽ dự thi Miss Universe 2025 đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Thế giới showbiz - 14 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.

Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế

Lương Thùy Linh gây ấn tượng khi chung khung hình với dàn sao quốc tế

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Xuất hiện tại BOSS Fashion Show ở Ý, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoe thần thái tự tin, sang trọng và có dịp hội ngộ, chung khung hình với dàn sao quốc tế đình đám như "thánh meme" Khaby Lame và Trương Tân Thành...

Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'

Thông tin mới về việc tranh chấp tên gọi 'Hoa hậu Hòa bình Việt Nam'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/9, Tòa án nhân dân TP.HCM đã bác yêu cầu của Công ty Minh Khang về quyền sở hữu tên gọi "Hoa hậu Hòa bình Việt Nam". Công ty Sen Vàng tiếp tục sử dụng thương hiệu Miss Grand Vietnam hợp pháp.

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

'Cách em 1 milimet' tập 8: Bố trở về mang theo tin sốc, Biên bỏ đi khiến cả làng lo lắng

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Trong tập 8 "Cách em 1 milimet", bố Biên trở về nhà nhưng cũng từ đó hé lộ chuyện đáng sợ của bố mẹ khiến Biên sụp đổ.

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

MC Đại Nghĩa ăn chay trường suốt 15 năm, cuộc sống an yên đảm bảo năng lượng cho hoạt động nghệ thuật

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - MC Đại Nghĩa ăn chay trường khoảng 15 năm qua, anh giữ được sức khỏe tốt, cuộc sống an yên, đảm bảo năng lượng tham gia các hoạt động nghệ thuật.

10 năm dành hết thời gian cho chồng con, mỹ nhân quê Bắc Ninh trở lại với diện mạo tươi mới

10 năm dành hết thời gian cho chồng con, mỹ nhân quê Bắc Ninh trở lại với diện mạo tươi mới

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Đỗ Hải Yến - 'nàng Pao' xinh đẹp năm nào đã quyết định trở lại phim ảnh sau 10 năm nghỉ ngơi. Khán giả đang mong chờ sự tỏa sáng của người đẹp quê Bắc Ninh.

Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn

Doanh nhân Bằng 'dọa' lãnh đạo xã nhằm thâu tóm mỏ đá và trang trại lợn

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 34 "Có anh, nơi ấy bình yên", doanh nhân Bằng tiếp tục “dọa” chủ tịch xã, phó chủ tịch xã nhằm thâu tóm trang trại lợn và mỏ đá.

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" sẽ được phát sóng lại trên kênh VTV1 và kênh VTV3.

Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đá

Chủ tịch xã Thứ lo lắng khi nhà báo nghi vấn ông mới là chủ mỏ đá

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 33 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ thêm phần lo lắng khi nhà báo đã đặt nghi vấn ông mới thực sự đứng sau mỏ đá.

Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'

Hôn nhân đời thực của 'nam thần' VFC vừa vào vai cơ trưởng bản lĩnh trong 'Tử chiến trên không'

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Xuân Phúc vào vai cơ trưởng lý trí trong "Tử chiến trên không" đã gây được rất nhiều thiện cảm với khán giả. Đời thực, anh là người sống tình cảm, yêu thương gia đình.

Xem nhiều

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Sau Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc tiếp tục đón tin vui

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau khi giành quán quân Intervision, Đức Phúc lại đón thêm tin vui khi ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” tạo cơn sốt trên các nền tảng âm nhạc.

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

Xem - nghe - đọc
Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Xem - nghe - đọc
Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Hồ Quỳnh Hương ăn chay trường gần 20 năm, sức khoẻ và cuộc sống đều tốt lên, gia đình từ phản đối cũng bắt đầu ăn chay

Giải trí
VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

VTV1 và VTV3 phát sóng lại chương trình đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top