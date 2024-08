“Mỹ nữ 4.000 năm có một” gây tranh cãi vì danh hiệu đẹp nhất Trung Quốc

Gần đây, bảng xếp hạng Sao nữ đẹp nhất Trung Quốc nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. 8 cái tên trong danh sách là Triệu Lộ Tư, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cúc Tịnh Y, Dương Tử, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân, Ngô Cẩn Ngôn và Angelababy. Và vượt qua những cái tên đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư hay Angelababy, Cúc Tịnh Y bất ngờ được đánh giá cao nhất về nhan sắc. "Mỹ nữ 4.000 năm có một" đứng đầu danh sách bầu chọn với 2 triệu phiếu. Kết quả này gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Cúc Tịnh Y vượt Triệu Lộ Tư và Địch Lệ Nhiệt Ba trong cuộc bầu chọn Sao nữ đẹp nhất Trung Quốc. Việc nữ thần tượng đứng đầu danh sách này đã dấy lên tranh cãi dữ dội

Những cái tên nằm trong top 8 Sao nữ đẹp nhất Trung Quốc còn có Dương Tử, Bạch Lộc, Ngu Thư Hân...

... Ngô Cẩn Ngôn và Angelababy

Tuy Cúc Tịnh Y có nhan sắc nổi bật, nhưng đa số netizen đều cho rằng cô không xứng đáng được bầu chọn là người đẹp nhất Trung Quốc. Lý do là nữ thần tượng đã can thiệp thẩm mỹ toàn bộ gương mặt. Nhan sắc trước khi dao kéo của Cúc Tịnh Y không được ưa nhìn cho lắm. Không chỉ vậy, cô còn có chiều cao khiêm tốn 1,59m, hình thể nhỏ bé và gầy gò quá đà. Do đó, không ít người đã bình luận rằng lẽ ra nên đổi tên danh hiệu thành "Sao nữ phẫu thuật thẩm mỹ đẹp nhất Trung Quốc" mới phù hợp với Cúc Tịnh Y.

"Nhan sắc tự nhiên của "Tứ đại mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba mà thua Cúc Tịnh Y???", "Nhiệt Ba đứng thứ 3, Triệu Lộ Tư xếp thứ 2, còn người dẫn đầu là Cúc Tịnh Y. Bảng xếp hạng này dựa trên tiêu chí ai thẩm mỹ nhiều nhất là thắng à", "Thấy ảnh trước thẩm mỹ và ảnh cam thường của Cúc Tịnh Y chưa mà bảo đẹp nhất Trung Quốc", "Cũng rất thích Cúc Tịnh Y nhưng tôi nghĩ vẫn còn nhiều người đẹp hơn cô ấy", cư dân mạng bình luận.

Khán giả cho rằng mỹ nữ 4.000 năm không xứng với danh hiệu "đẹp nhất Trung Quốc" vì đã phẫu thuật thẩm mỹ toàn gương mặt. Ngoài ra, chiều cao hay hình thể của cô đều kém nổi bật

Body thấp bé, gầy nhom của Cúc Tịnh Y qua ống kính cam thường

Ngoài ra, cũng có người cho rằng đây là bảng xếp hạng Cúc Tịnh Y tự bỏ tiền tạo ra để gây chú ý cho bản thân. Theo nhiều khán giả, nếu để bình chọn đại chúng, chắc chắn Cúc Tịnh Y và 1 vài cái tên như Dương Tử hay Ngô Cẩn Ngôn sẽ không thể lọt vào danh sách Sao nữ đẹp nhất Trung Quốc. "Tôi tuyên bố không có Lưu Diệc Phi, mọi bảng xếp hạng nhan sắc đều không có giá trị", "Tổ chức bình chọn ở đâu vậy, sao tôi lướt Weibo hàng ngày mà không thấy", "Bảng xếp hạng gì mà quá nửa đã là gái xấu, rồi cho 1 cô thẩm mỹ hết cả gương mặt đạt danh hiệu đẹp nhất xứ Trung. Đúng là trò cười", dân mạng nghi ngờ Cúc Tịnh Y ngụy tạo bảng xếp hạng.

Nhiều khán giả cho rằng cuộc bình chọn nói trên không đáng tin cậy khi nhiều nữ diễn viên xinh đẹp nổi tiếng khác như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch hay Lưu Thi Thi không có tên trong danh sách. Thậm chí có netizen còn nghi vấn Cúc Tịnh Y đã bỏ tiền tự tạo ra bảng xếp hạng để PR tên tuổi của cô

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng Cúc Tịnh Y đứng đầu nhờ sở hữu lượng fan đông đảo. Ở hoạt động bình chọn dựa trên sự yêu thích của khán giả, nghệ sĩ nào nhiều fan sẽ nhận được nhiều lượt vote và giành chiến thắng. Tại Trung Quốc, Cúc Tịnh Y là ngôi sao được yêu thích bậc nhất trên MXH Weibo. Do đó, không khó hiểu khi nữ diễn viên này đứng đầu 1 bảng xếp hạng do chính fan bình chọn. Vì vậy, theo nhiều người, Cúc Tịnh Y không đáng phải chịu sự cười chê hay miệt thị ngoại hình.

Cúc Tịnh Y đứng đầu nhờ sở hữu lượng fan đông đảo. Do đó, nhiều người cho rằng cư dân mạng không nên miệt thị, chỉ trích nữ diễn viên khi cô đạt được 1 danh hiệu mà thực tế ai đông fan thì sẽ giành chiến thắng

Nguồn: Seehua News, QQ