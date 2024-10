Nam Định: Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đạt nhiều thành tích nổi bật sau hơn 3 tháng hoạt động

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nam Định đạt nhiều thành tích

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh đã ban hành hướng dẫn Quy chế hoạt động, biên soạn "Cẩm nang lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở sở" và in phát cho 100% thành viên trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nam Định cũng tổ chức nhiều lớp huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật và nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 6 chuyên đề: Nắm tình hình về an ninh trật tự; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; Tuần tra đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự khi được điều động…

Qua hơn 3 tháng ra mắt và đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tỉnh Nam Định đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phát huy được vai trò trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở và đạt được một số thành tích đáng ghi nhận nổi bật như: Tham gia 5.998 lượt tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trong đó phát hiện 14 vụ (với 149 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự); hỗ trợ Công an cấp xã vận động giáo dục 1.155 người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại địa phương; Tiếp nhận thông tin, hỗ trợ giải quyết 330 vụ liên quan đến an ninh trật tự...

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ảnh: CA

Với những thành tích trên, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tỉnh Nam Định đã thực sự chứng minh là "cánh tay nối dài" của lực lượng Công an cấp xã trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ.

Nam Định thành lập 2.148 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 6.477 thành viên

Theo Quyết định của UBND tỉnh Nam Định, địa phương này thành lập 2.148 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với tổng số 6.477 thành viên.

Trong đó, huyện Trực Ninh có 191 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với tổng số 575 thành viên.

Huyện Hải Hậu có 390 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với tổng số 1.170 thành viên.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định được quy định như sau:

Tổ trưởng được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổ phó được hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/tháng.

Tổ viên được hỗ trợ 1.300.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, với 2.148 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, có 6.477 thành viên tại Nam Định, mỗi tháng phải chi khoảng hơn 9 tỷ đồng để duy trì riêng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố và các chức danh khác đã được hưởng lương hoặc phụ cấp hoặc tiền bồi dưỡng hằng tháng từ ngân sách nhà nước kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng, Tổ phó, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thì được hưởng 75% mức hỗ trợ tương ứng theo các mức nêu trên.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bằng 25% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bằng 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hộ cận nghèo.

Các chế độ khác

Mức bồi dưỡng cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi làm nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, ngày nghỉ (gồm ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày tết), ngày lễ, khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động: 12.500 đồng/giờ/người (mỗi người được hỗ trợ không quá 300 giờ/năm).

Mức trợ cấp cho người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn dẫn đến chết khi thực hiện nhiệm vụ thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần bằng 35.000.000 đồng và tiền mai táng phí bằng 10.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng thôi làm nhiệm vụ do không bố trí, sắp xếp kiện toàn thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Mức hỗ trợ:

Công an viên bán chuyên trách được hỗ trợ một lần bằng 3 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm) và tiếp tục được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết ngày 31/12/2024.

Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng được hỗ trợ một lần bằng 3 tháng phụ cấp hằng tháng hiện hưởng (không tính phụ cấp kiêm nhiệm).

Không áp dụng mức hỗ trợ đối với trường họp Công an viên bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tự ý nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật theo quyết định cho thôi việc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.