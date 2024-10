Nghệ An: Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đạt nhiều thành tích ấn tượng sau hơn 3 tháng hoạt động

Vĩnh Long: Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho hơn 3.000 thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở GĐXH - Toàn tỉnh Vĩnh Long thành lập 752 tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với hơn 3.000 thành viên. Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng này từ 1,2 đến 1,4 triệu đồng.

Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Nghệ An đạt nhiều thành tích

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện các nhóm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự, cung cấp cho Công an cấp xã gần 1.000 tin báo, hỗ trợ Công an cấp xã giải quyết trên 500 vụ việc liên quan. Tham gia thực hiện hơn 2.000 lượt buổi tuyên truyền tập trung về phổ biến, giáo dục pháp luật và củng cố, duy trì hoạt động, ra mắt 17 loại mô hình tại 76 khu dân cư, xã, phường, thị trấn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Toàn tỉnh Nghệ An có có 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với hơn 11.400 thành viên. Ảnh: CA

Hỗ trợ lực lượng Công an cấp xã làm tốt công tác vận động, giáo dục, giúp đỡ người đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và phối hợp quản lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú trên địa bàn. Hỗ trợ, tham gia hỗ trợ xử lý 42 vụ việc liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và tham gia giải quyết 51 vụ việc liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ. Tham gia hơn 1.200 lượt tuần tra trên địa bàn cơ sở, qua đó phát hiện 102 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tham gia cùng với các lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông, giải tỏa hành lang an toàn giao thông.

Những kết quả trên được cấp ủy, chính quyền, Công an các cấp và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ trong thời gian hơn 3 tháng đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã tặng 25 Giấy khen cho 1 tập thể và 24 cá nhân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 15/10/2024, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, với 11.405 thành viên.

Đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện các nhóm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng

Tổ trưởng (kiêm Phó Trưởng thôn, xóm, khối, bản) hưởng 2.000.000 đồng/tháng.

Tổ phó hưởng 1.200.000 đồng/tháng.

Tổ viên hưởng 1.100.000 đồng/tháng.

Như vậy, với 3.797 tổ bảo vệ an ninh, trật tự, có 11.405 thành viên tại Nghệ An, mỗi tháng phải chi khoảng hơn 16 tỷ đồng để duy trì riêng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng.

Hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Các mức hỗ trợ quy định tại khoản này không áp dụng đối với người không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người đã được hưởng chế độ hưu trí, người đã được cấp bảo hiểm y tế.

Tiền bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi làm nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết; khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật về lao động; khi làm nhiệm vụ tại những nơi thuộc khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc tại đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng thì được hưởng mức tiền bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày, nhưng không quá 10 ngày/người/tháng.

Chế độ, chính sách khác

Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa tham gia bảo hiểm xã hội mà bị tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ được hưởng chế độ như sau:

Trường hợp bị tai nạn, vết thương tái phát: Trong thời gian điều trị tại cơ sở y tế được hưởng mức hỗ trợ như quy định đối với người tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện.

Trường hợp bị tai nạn dẫn đến chết: Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí như người đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Kinh phí thực hiện Nghị quyết do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước.