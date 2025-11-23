Một Á hậu nhà Sen Vàng rời đi sau 5 năm gắn bó

Dàn sao đình đám trong đám cưới của Á hậu nhà Sen Vàng bên chú rể doanh nhân ngành công nghệ GĐXH - Á hậu Đặng Hoàng Tâm Như có hôn lễ ngọt ngào bên chồng doanh nhân ngành công nghệ hơn 9 tuổi. Tham dự hôn lễ của người đẹp gốc thành phố Huế có dàn hoa hậu đình đám như: Hoa hậu Khánh Vân, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Á hậu Hương Ly, Mai Ngô...

Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Ngọc Thảo thì mới đây, đến lượt Á hậu Phương Anh cũng thông báo chính thức rời "nhà" Sen Vàng. Như vậy, hiện tại top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 không ai còn thuộc quyền quản lý của Sen Vàng. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý, bàn tán của khán giả.

Theo chia sẻ của Á hậu Phương Anh, cô có định hướng mới, thời gian tới sẽ làm việc tự do chứ không phải rút khỏi showbiz. Nàng Á hậu sinh năm 1998 gọi quãng thời gian ở Sen Vàng là một phần thanh xuân, nơi cô trưởng thành, được tin tưởng và trao nhiều cơ hội quý giá.

Á hậu Phương Anh và CEO Sen Vàng - bà Phạm Kim Dung.

"5 năm, không phải quá dài, nhưng đủ để trở thành một phần thanh xuân, một hành trình mà Phương Anh luôn mang theo tất cả sự biết ơn. Trong suốt quãng thời gian ấy, Phương Anh may mắn được đồng hành cùng anh Nam (đạo diễn Hoàng Nhật Nam - PV), chị Dung (CEO Phạm Kim Dung), những người đã trao cho mình những cơ hội quý giá, đặt niềm tin và tạo điều kiện để Phương Anh trưởng thành, vững vàng hơn từng ngày", Phương Anh bày tỏ.

Ngay sau đó, trên fanpage chính thức của Sen Vàng cũng xác nhận: "Chặng đường này khép lại, mở ra những hành trình mới tràn đầy hy vọng. Cảm ơn Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh vì đã góp phần tạo nên nhiều dấu ấn đẹp cùng Sen Vàng trong suốt 5 năm qua. Chúc Phương Anh tiếp tục tỏa sáng và viết nên những chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp.

Trong thời gian tới, Á hậu Phương Anh vẫn sẽ tham gia một số hoạt động cùng công ty. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng, ủng hộ tuyệt đối cho định hướng phát triển độc lập của Phương Anh, tin rằng Phương Anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và phong thái riêng trong tương lai".

Thông báo của Phuơng Anh và Sen Vàng trong thời điểm khá đặc biệt bởi trước đó nhiều Hoa hậu, Á hậu cũng có động thái rời đi, thay đổi về định hướng nghệ thuật. Không chỉ thế, cách đây không lâu, những thông tin liên quan đến công ty Sen Vàng và Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng tạo nên cuộc tranh luận.

Phạm Ngọc Phương Anh sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học RMIT với thành tích xuất sắc, từng đạt IELTS 8.0 và được đánh giá là một trong những Á hậu trí thức nhất showbiz Việt. Năm 2020, cô đăng quang Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam và nhanh chóng ghi dấu ấn bằng hình ảnh thanh lịch, dịu dàng, không scandal. Phương Anh đại diện Việt Nam tại Miss International 2022, gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng giao tiếp, thần thái nhẹ nhàng và phong cách chuẩn beauty queen".

Phương Anh đã kết hôn với doanh nhân Đắc Đức - con trai của GS.TS. Hồ Đắc Lộc, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Cả hai tận hưởng cuộc sống hôn nhân bình yên, viên mãn bên trong căn penthouse ở TP.HCM.