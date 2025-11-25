Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?

Theo anh, thêm danh hiệu, tức là người nghệ sĩ càng thêm trách nhiệm, áp lực và động lực để làm sao khi đứng trước khán giả, nhân dân càng phải thể hiện sự chỉn chu, tâm huyết, mực thước và sức cống hiến cho nhân dân, vì nhân dân. Cũng theo Vũ Thắng Lợi, danh hiệu NSƯT được Đảng, Nhà nước trao tặng còn là sự ghi nhận của khán giả. Vì vậy, cùng với việc được vinh danh, NSƯT Vũ Thắng Lợi cũng đau đáu: Phải tiếp tục cống hiến để đáp ứng được sự tin yêu, hâm mộ của khán giả, hãy luôn "cháy" hết mình cho nghệ thuật khi còn hơi thở, còn sức sáng tạo để cùng nhau đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật dân tộc.