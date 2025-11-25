Mới nhất
Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?

Thứ ba, 20:00 25/11/2025 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Vũ Thắng Lợi mới đây đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, anh có tài năng và thành tích trong công việc ra sao?

Nam nhạc sĩ mang hàm Trung tá vừa lên chức Giám đốc ở tuổi 47 là ai?Nam nhạc sĩ mang hàm Trung tá vừa lên chức Giám đốc ở tuổi 47 là ai?

GĐXH - Trung tá - Nhạc sĩ Đỗ Bảo vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp âm nhạc.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 2.

Ngày 21/11, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra - MSO). Theo đó, Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo được bổ nhiệm làm Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội; Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu và Thiếu tá, ca sĩ - NSƯT Vũ Thắng Lợi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 3.

Trong dàn lãnh đạo Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, NSƯT Vũ Thắng Lợi là người trẻ tuổi nhất. Trước khi ở vai trò Phó GĐ của Dàn nhạc, nam nghệ sĩ được đào tạo rất bài bản về thanh nhạc. NSƯT Vũ Thắng Lợi từng tốt nghiệp thanh nhạc ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục tốt nghiệp xuất sắc cao học chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 4.

Về những thành tích trong nghề, anh từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008; giải Ba cuộc thi Tiếng hát mùa thu và giải Người thể hiện ca khúc hay nhất về Hà Nội; giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011; Huy chương vàng cuộc thi nghệ thuật ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; Huy vương vàng Hội diễn toàn quân năm 2018.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 5.

Vể sản phẩm âm nhạc, NSƯT Vũ Thắng Lợi đã phát hành album "Tình ca", liveshow "Khát vọng", từng có tên trong đề cử giải âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 6.

Năm 2023, Vũ Thắng Lợi đã thực hiện live concert "Quê hương" với các ca sĩ khách mời Anh Thơ, Bùi Lê Mận, Nguyên Hà. Cũng trong năm này, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 7.

Nói về danh hiệu NSƯT, Vũ Thắng lợi tâm sự với báo chí trong thời điểm đó rằng, được trao danh hiệu NSƯT anh nhận thấy trọng trách của mình cũng lớn hơn. Từ nay khi được giới thiệu trên sân khấu, Vũ Thắng Lợi không còn là một ca sĩ trẻ, một Vũ Thắng Lợi như cách đây mười mấy năm, mà là một NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 8.

Theo anh, thêm danh hiệu, tức là người nghệ sĩ càng thêm trách nhiệm, áp lực và động lực để làm sao khi đứng trước khán giả, nhân dân càng phải thể hiện sự chỉn chu, tâm huyết, mực thước và sức cống hiến cho nhân dân, vì nhân dân. Cũng theo Vũ Thắng Lợi, danh hiệu NSƯT được Đảng, Nhà nước trao tặng còn là sự ghi nhận của khán giả. Vì vậy, cùng với việc được vinh danh, NSƯT Vũ Thắng Lợi cũng đau đáu: Phải tiếp tục cống hiến để đáp ứng được sự tin yêu, hâm mộ của khán giả, hãy luôn "cháy" hết mình cho nghệ thuật khi còn hơi thở, còn sức sáng tạo để cùng nhau đóng góp cho sự phát triển nghệ thuật dân tộc.

Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó GĐ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai? - Ảnh 9.

Hiện tại, anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và 2 con. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, NSƯT Vũ Thắng Lợi muốn khán giả biết và yêu mến mình qua công việc chứ không phải về đời tư. Chính vì vậy, anh sống kín tiếng và muốn cuộc sống riêng được bình yên.

NSƯT Vũ Thắng Lợi: Hát về người chiến sĩ áo trắng luôn là cảm xúc rất đặc biệtNSƯT Vũ Thắng Lợi: Hát về người chiến sĩ áo trắng luôn là cảm xúc rất đặc biệt

GĐXH - Vũ Thắng Lợi cho biết, bản thân là một người lính và bác sĩ cũng chính là người chiến sĩ áo trắng nên khi hát về ngành Y, anh luôn có cảm xúc đặc biệt.

Đỗ Quyên
