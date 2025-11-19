Nam thần giải Kim Chung bối rối hôn 'nàng Pao' Đỗ Hải Yến

Mỹ nhân màn ảnh quê Bắc Ninh trở lại với hai dự án phim mới sau 10 năm vắng bóng GĐXH - Đỗ Hải Yến sau 10 năm dành thời gian cho chồng con hiện tại vừa trở lại với 2 dự án phim điện ảnh khiến khán giả chờ đợi.

Ngày 17/11/2025, bộ phim “Quán Kỳ Nam” - tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Leon Lê đã có buổi công chiếu thân mật nhằm giới thiệu những thước phim đầu tiên cùng ê-kíp và dàn diễn viên chính đến truyền thông, báo chí và những khách mời trong ngành. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đưa "Quán Kỳ Nam" đến với khán giả trong nước.

Liên Bỉnh Phát trong lúc trả lời với báo chí về phim.

Phim điện ảnh “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1980 tại một khu cư xá cũ, xoay quanh những con người cô đơn tìm thấy sự đồng cảm giữa những mất mát, khát vọng. Phim theo chân nhân vật Khang - một dịch giả trẻ đến Sài Gòn để nhận công việc mới, nơi anh gặp Kỳ Nam, một phụ nữ lớn tuổi, sống bằng nghề nấu ăn cho người dân trong cư xá. Tình bạn của họ dần nảy nở và phát triển thành một mối liên kết vượt qua tuổi tác, nỗi đau và hoàn cảnh. Hai tâm hồn nhạy cảm và đồng điệu như tìm thấy sự an ủi, nhưng mối tình cảm ấy cũng dần kéo theo những bí mật, những câu chuyện thời cuộc day dứt.

“Quán Kỳ Nam” được quay hoàn toàn bằng phim 35mm, đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của Đỗ Thị Hải Yến, một bước tiến mới của Liên Bỉnh Phát - người vừa giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Chung, điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc), cũng là sự trở lại của Leon Lê trong vai trò đạo diễn với một tác phẩm đậm cá tính nghệ thuật. Tại sự kiện, đạo diễn Leon Lê cho biết Quán Kỳ Nam là “một lá thư tình gửi đến Sài Gòn thập niên 80”, đồng thời là dự án mà anh dành nhiều năm nghiên cứu, tích lũy ký ức, tìm lại tinh thần của một thời đã qua.

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát đối diễn trong phim.

Chia sẻ về việc lựa chọn quay bằng phim nhựa, đạo diễn Leon Lê cho biết: “Bây giờ có rất nhiều ứng dụng giả màu phim, nhưng người ta vẫn công nhận rằng màu của phim 35mm vẫn đẹp hơn. Thậm chí khi quay phim digital rồi họ vẫn làm mọi cách để nó trông giống phim 35mm. Vẻ đẹp của phim nhựa luôn đặc biệt và sâu sắc, mà digital nhiều khi không đáp ứng được. Chúng tôi đã quyết định mua máy chứ không thuê máy vì việc vận chuyển máy quay phim nhựa về Việt Nam là hầu như không thể".

Còn diễn viên Liên Bỉnh Phát nói rằng được làm việc với diễn viên Đỗ Thị Hải Yến là một điều may mắn. Anh cho biết: “Lần đầu tiên gặp, đạo diễn Leon đã bắt Phát và chị Yến ngồi nhìn thẳng vào mắt nhau và đoán xem đối phương đang nghĩ gì. Quá trình workshop đã cho chúng tôi trải qua nhiều phương pháp để hiểu nhau hơn vì chưa từng làm việc chung trước đó. Thú thật Phát khá áp lực khi vào quay phim vì đặc thù của phim nhựa là phải hạn chế sai sót để tránh đội kinh phí. Ai cũng phải tập trung cao độ để hoàn thành cảnh quay. Một cảnh khó và đáng nhớ nhất với Phát là khi Khang và Kỳ Nam đứng cùng nhau ở một khoảng cách rất gần trong cảnh hôn, cả mình và chị Yến đều khá bối rối. Cảm xúc có rất nhiều điều chồng chéo và khó tả, nhưng vô tình lại khớp với cảm xúc lúc đó của nhân vật nên may thay cảnh quay cũng được thực hiện được".

Nói về cơ duyên lần nữa kết hợp cùng đạo diễn Leon Lê sau “Song Lang”, Liên Bỉnh Phát chia sẻ: “Leon là người đã giúp Phát bước vào con đường diễn xuất. Cũng nhờ tham gia phim của Leon mà Phát mới được mọi người biết tới. Hành trình làm nghề của mình như một con đường, và ai cũng có con đường riêng. Có những lúc con đường của Phát và Leon giao nhau thì mình sẽ được làm việc chung, còn lại thì ai cũng vẫn phải đi con đường của riêng mình thôi. Dự án nào Phát cũng cố gắng hết sức để làm thật tốt, Phát luôn khao khát được làm một diễn viên, luôn mong muốn có nhiều cơ hội hơn trong công việc này. Đối với diễn xuất, Phát chỉ có muốn nhiều hơn chứ chưa bao giờ ngán ngấy. Làm việc với Leon là 1 điều tuyệt vời vì được học nhiều điều mới, Phát nghĩ nhiều diễn viên khác cũng cảm thấy như vậy”.

Hình ảnh Liên Bỉnh Phát trong phim "Quán Kỳ Nam".

Với sự đan xen tuyệt đẹp giữa thơ ca, âm nhạc và văn học, “Quán Kỳ Nam” được đánh giá là không chỉ kể một câu chuyện mà còn gợi nhắc chúng ta về sức mạnh thầm lặng của nghệ thuật bắt nguồn từ lòng nhân đạo. Phim được trình chiếu và tranh giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế, góp phần nâng tầm điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Sự kiện công chiếu đặc biệt cho báo giới của phim điện ảnh “Quán Kỳ Nam” không chỉ mở ra cái nhìn đầu tiên về dự án mới của đạo diễn Leon Lê, mà còn khẳng định bước tiến mạnh mẽ của điện ảnh Việt trên hành trình chinh phục khán giả trong nước lẫn quốc tế. Với vẻ đẹp điện ảnh tinh tế, câu chuyện chạm đến những tầng sâu cảm xúc và sự kết hợp của dàn diễn viên đầy nội lực, “Quán Kỳ Nam” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất năm.

Đỗ Hải Yến và Liên Bỉnh Phát có sự ăn ý trong phim.

Bộ phim sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 28/11/2025, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh giàu cảm xúc, hoài niệm và đầy chất thơ.