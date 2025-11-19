Mới nhất
Ngọc Hân 'lịm tim' với loạt biểu cảm dễ thương của con trai 3 tháng tuổi

Thứ tư, 10:00 19/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Ngọc Hân chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của bé Pi - con trai gần 3 tháng tuổi. Những biểu cảm ngọt ngào của bé khiến Á hậu Thụy Vân, MC Mai Ngọc và sao Việt "lịm tim".

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 1.

Mới đây, Ngọc Hân "đốn tim" fan khi đăng tải loạt ảnh của bé Pi - con trai 3 tháng tuổi. Bà mẹ bỉm sữa bày tỏ: "Bà bô mê nhất đôi mắt biết nói của anh, nhìn mẹ âu yếm tình cảm vô cùng. Lạnh lẽo mưa gió ở nhà ôm cái cục bông này thì còn gì bằng".

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 2.
Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 3.

Ngọc Hân thừa nhận, ngày nào cũng thức dậy và cảm ơn vũ trụ đã cho mình một em bé trộm vía ngoan: Cứ ăn xong lại ngủ, dậy là cười tươi vui vẻ.

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 4.
Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 5.
Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 6.

Những biểu cảm đáng yêu của quý tử khiến Ngọc Hân "lịm tim". Ngay dưới bài đăng của nàng hậu, nhiều khán giả và dàn sao Việt như: MC Mai Ngọc, diễn viên Quách Thu Phương, Tú Oanh, Á hậu Thụy Vân để lại bình luận "si mê".

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 7.

Bé Pi sinh ngày 28/8 đến nay đã gần 3 tháng tuổi. Quý tử nhà Ngọc Hân được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống mẹ, đặc biệt là mái tóc đen, dày.

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 8.

Từ khi sinh con, Ngọc Hân chính thức gia nhập hội "nghiện con". Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé trên trang cá nhân kèm những dòng chú thích hài hước khiến fan thích thú.

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 9.

Sau một thời gian ngắn ở cữ, hiện tại Ngọc Hân đã dần trở lại các hoạt động nghệ thuật. Cô cho biết, sức khỏe đã hồi phục, vóc dáng gọn gàng nhờ cho con bú và áp dụng chế độ ăn uống khoa học. Cô còn ngồi ghế giám khảo buổi casting người mẫu cho Tuần lễ thời trang.

Ngọc Hân 'lịm tim' với biểu cảm dễ thương của con trai gần 3 tháng tuổi - Ảnh 10.

Ông xã Ngọc Hân là Phú Đạt, hiện làm việc tại Bộ Ngoại giao. Nàng hậu cho biết, ông xã luôn là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con.

 

An Khánh
