Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025
GĐXH – Ngày 27/9 tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025 - 2028.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam khẳng định: Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025 - 2028 cho thấy sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thế hệ cao niên.
Đây không chỉ là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần cho người cao tuổi, mà còn là hành động cụ thể giúp phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp của lớp lớp thế hệ người cao tuổi trong kỷ nguyên mới.
Tại Lễ phát động, ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết: Chủ đề của Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm nay là: "Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Chủ đề này thể hiện sâu sắc sự tri ân, tôn vinh người cao tuổi - những cây cao bóng cả đã cống hiến cả đời cho đất nước, đồng thời khẳng định người cao tuổi vẫn là nguồn lực to lớn về trí tuệ, kinh nghiệm, đạo đức để đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ.
Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, hiện nay, nước ta có trên 14,3 triệu người cao tuổi, chiếm gần 13% dân số; trong đó gần 2,5 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, số người từ 60 tuổi trở lên sẽ xấp xỉ 18 triệu người, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024.
Bên cạnh những đóng góp quan trọng, người cao tuổi cũng đối mặt với nhiều thách thức, nhất là gánh nặng bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ đối với người cao tuổi ngày càng cao.
Thống kê cho thấy trên 70% người cao tuổi mắc trung bình từ 3 bệnh mãn tính trở lên như sa sút trí tuệ, hội chứng dễ bị tổn thương, các bệnh tim mạch, đái tháo đường, thoái hoá cơ xương khớp.... Đặc biệt các bệnh về mắt gây mù loà và khiếm thị chiếm tỷ lệ cao như đục thể thủy tinh, chiếm tới 74% bệnh lý về mắt gây mù loà tiếp đến là sẹo giạc mạc do mắt hột và các nguyên nhân khác chiếm tới 5,6%; Glocom chiếm 4,0%; thoái hóa võng mạc tuổi già 1,4%.
Vì vậy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, ngành Y tế xác định chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Đối với lĩnh vực nhãn khoa, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các cơ sở chuyên khoa mắt, từ Trung ương đến địa phương, tăng cường khám, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.
Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi Việt Nam triển khai các lớp tập huấn cho trên 90% cán bộ Hội, nâng cao năng lực phát hiện và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại cộng đồng.
Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025, Bộ Y tế và Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam đã chính thức triển khai Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" giai đoạn 2025 - 2028.
Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, tầm soát và điều trị kịp thời các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi, phấn đấu trên 90% cán bộ Hội được tập huấn, trên 90% người cao tuổi được khám, cấp thuốc và 100% trường hợp đục thủy tinh thể được điều trị…
