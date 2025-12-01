Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon
GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.
Rong biển - "Lá chắn" bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương
Trong cuộc sống hiện đại, các bệnh về tim mạch đang ngày càng trẻ hóa. Rong nho chính là một giải pháp tự nhiên giúp bạn bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Loại rong này chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa như Omega-3 (EPA, DHA, ALA). Những chất béo "tốt" này có vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn chặn sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.
Món ngon với rong nho
Làm salad rong nho
Rong nho nhúng và nấu
Rong nho làm món cơm cuộn
Bó xôi, đậu hũ xốt chua với rong nho
Gỏi rong nho chay
Món đậu hũ sốt dầu hào rong nho
Gỏi rong nho tôm tươi
Rong nho biển kèm sốt mè rang
Mì xào rong nho
Mệnh danh là "vua của các loại thịt heo", thơm hơn thịt ba chỉ và mềm hơn thịt thăn: Nấu 3 món ngon thỏa mãn vị giácĂn - 4 giờ trước
Dù áp chảo, xào, luộc, chiên giòn, nấu lẩu hay hầm lâu, phần thịt heo này vẫn giữ được độ mềm và ngọt, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em răng yếu.
Mùa đông nhất định phải ăn củ cải trắng kiểu này, dễ làm mà mềm ngọt, thơm nức góc bếpĂn - 11 giờ trước
Mùa lạnh chỉ cần một đĩa bánh củ cải trắng chiên vàng ruộm, ăn giòn ngoài mềm trong là thấy ấm bụng, lại tốt cho tiêu hóa cả nhà.
Cách làm món đuôi bò hầm tiêu xanh thơm ngonĂn - 1 ngày trước
Đuôi bò hầm tiêu xanh là món ăn có độ mềm thơm của thịt, vị cay ấm lan tỏa của tiêu xanh và phần nước sốt sánh đặc, đậm đà.
Gà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.
Cách làm cá trắm kho nghệ thơm ngonĂn - 1 ngày trước
Cá trắm kho nghệ là món ăn đầy hấp dẫn bởi vị béo của cá hòa quyện với vị thơm của nghệ tươi tạo thành món ăn hấp dẫn, khó cưỡng.
Các loại thực phẩm giúp ngăn ngừa và hỗ trợ hòa tan sỏi thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là những thực phẩm sẽ hỗ trợ hạn chế quá trình phát triển của sỏi thận, đồng thời cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, hỗ trợ hòa tan, ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả.
Hương vị đặc biệt của loại cá có tên lạ, xưa nhiều vô kể nay cực hiếm, được dân thành phố “săn lùng”Ăn - 2 ngày trước
Loại cá với cái tên lạ và hương vị thơm ngon, dù có kích thước bé nhưng lại có hương vị thơm ngon, mang đậm đà hương vị miền sông nước luôn được lòng du khách.
Loại quả chín vào mùa đông được xem là 'vua thanh đờm', thêm vào món canh càng ngon và tốt cho hệ hô hấp mùa lạnhĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Vào mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người gặp tình trạng ho, đờm đặc và rát họng. Trong số các thực phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe hô hấp, loại quả này có khả năng thanh đờm, làm dịu họng và dưỡng ấm phổi, làm được nhiều món ngon.
Những lọai thực phẩm tốt cho tuyến giáp giúp cải thiện sức khỏe hiệu quảĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Sức khỏe nói chung và hoạt động của tuyến giáp nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt cho tuyến giáp.
Loại quả khô có sẵn ở Việt Nam, ăn vào dưỡng gan lại chống lão hóa cực tốtĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Các dưỡng chất thiết yếu trong loại quả này được cô đặc lại, biến thành một "viên nén" tự nhiên giúp tăng cường sức khỏe, đặc biệt cho người cần dưỡng gan.
Rau cải cúc mùa ngon nhất giúp ấm phổi và ngủ ngon trong ngày lạnh, lưu ngay cách chế biến để giữ trọn vịĂn
GĐXH – Rau cải cúc đang vào mùa ngon nhất. Loại rau được ví như “vua hoàng đế”có đầy ở chợ Việt giúp làm ấm cơ thể, giảm ho, cải thiện giấc ngủ ngày lạnh… càng tốt hơn cho sức khỏe nếu biết cách chế biến trọn vị dưới đây.