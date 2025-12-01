Mới nhất
Loại siêu thực phẩm, bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương có sẵn ở biển Việt Nam, chế biến nhiều món ngon

Thứ hai, 17:01 01/12/2025
GĐXH - Được biết đến rộng rãi tại các quốc gia châu Á khác, loại siêu thực phẩm từ biển này ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới.

Rong biển - "Lá chắn" bảo vệ sức khỏe tim mạch, chống loãng xương

Trong cuộc sống hiện đại, các bệnh về tim mạch đang ngày càng trẻ hóa. Rong nho chính là một giải pháp tự nhiên giúp bạn bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Loại rong này chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa như Omega-3 (EPA, DHA, ALA). Những chất béo "tốt" này có vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn chặn sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và đột quỵ.

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 1.

Đối với những ai đang tìm kiếm một chế độ ăn kiêng lành mạnh và hiệu quả, rong nho là một lựa chọn không thể bỏ qua. Với hàm lượng calo cực thấp và chất xơ dồi dào, rong nho giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cơn thèm ăn vặt. Hơn nữa, các chất dinh dưỡng trong rong nho còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể đốt cháy năng lượng hiệu quả, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra suôn sẻ và bền vững.

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 2.

Loãng xương là nỗi lo của nhiều người khi bước vào tuổi trung niên. Rong nho là một nguồn cung cấp canxi, protein và một số khoáng chất khác rất dồi dào. Các dưỡng chất này đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương, giúp xương khớp chắc khỏe, dẻo dai. Thường xuyên ăn rong nho có thể giúp phòng ngừa loãng xương, đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi và phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh.

Món ngon với rong nho

Làm salad rong nho

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 3.

Rong nho có vị giòn, mặn và hương vị biển đặc trưng, làm cho nó trở thành nguyên liệu tuyệt vời cho món salad. Tạo một món salad rong nho với các loại rau và nước sốt bạn yêu thích, thưởng thức ngay sau khi chuẩn bị để giữ hương vị tươi ngon nhất.

Rong nho nhúng và nấu

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 4.

Hãy thử nhúng rong nho khi ăn bún, lẩu, hoặc nấu canh. Rong nho sẽ thêm hương vị đặc biệt cho các món này. Đặc biệt, nếu ai đó bị táo bón, bạn có thể nấu rong nho với bột để cải thiện tình trạng nhanh chóng.

Rong nho làm món cơm cuộn

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 5.

Rong nho thường được sử dụng để làm món cơm cuộn sushi. Món cơm cuộn sushi vừa ngon vừa bắt mắt, bổ sung rau củ và quả xanh cho bữa ăn của bạn. Đây cũng là một cách ăn rong nho tươi thú vị.

Bó xôi, đậu hũ xốt chua với rong nho

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 6.

Bó Xôi, Đậu Hũ Xốt Chua với Rong Nho là một món salad chay, một món ăn khai vị hoặc món phụ có hương vị thanh mát, chua ngọt và giàu dinh dưỡng. Món này kết hợp các nguyên liệu như rau bó xôi, đậu hũ, và rong nho, thường được trộn với một loại sốt chua ngọt để tạo nên hương vị độc đáo.

Gỏi rong nho chay

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 7.

Gỏi rong nho chay là một món ăn chay làm từ rong nho, các loại rau củ và nước sốt chay, mang đến hương vị thanh mát và giòn ngon. Đây là một món ăn giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.

Món đậu hũ sốt dầu hào rong nho

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 8.

Xếp lá dứa ra đĩa, xếp đậu hũ đã hấp lên, rưới thêm sốt dầu hào rong nho lên trên. Cho thêm ớt sừng thái sợi, mè rang vàng và tiêu đã chuẩn bị lên cho món ăn từ rong nho thêm phần hấp dẫn và đẹp mắt.

Gỏi rong nho tôm tươi

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 9.

Gỏi rong nho tôm tươi là món ăn salad thanh mát, bổ dưỡng, kết hợp vị giòn sần sật của rong nho với vị ngọt của tôm, thường được chế biến với các loại rau củ và nước sốt đậm đà. Món ăn này có thể được xem là món khai vị hoặc món chính, mang hương vị biển.

Rong nho biển kèm sốt mè rang

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 10.

Rong nho biển kèm sốt mè rang là một món khai vị hoặc món salad healthy, được nhiều người yêu thích vì hương vị tươi mát của rong nho kết hợp với vị béo ngậy thơm lừng của sốt mè rang. Món này thường được trộn với rau salad để tăng thêm độ giòn và màu sắc hấp dẫn.

Mì xào rong nho

Siêu thực phẩm rong nho bảo vệ tim mạch và xương chắc khỏe từ biển Việt Nam - Ảnh 11.

Mì xào rong nho là món ăn hấp dẫn, bổ dưỡng, kết hợp sợi mì với rong nho, rau củ và các loại gia vị khác. Món ăn này không chỉ mang đến hương vị mới lạ mà còn cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ rong nho, thích hợp cho người muốn giảm cân, tốt cho xương, tim mạch và cung cấp các dưỡng chất cần thiết.

Gà có bộ phận "siêu dinh dưỡng", bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngonGà có bộ phận 'siêu dinh dưỡng', bổ tim lại cực tốt cho người thiếu máu, chế biến được nhiều món ngon

GĐXH - Tim gà không chỉ là một nguyên liệu quen thuộc, dễ chế biến mà còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ nguồn dinh dưỡng dồi dào.


Phương Nghi (t/h)
