Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ

Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Lằn ranh", Triển (Mạnh Trường), Chỉnh (NSƯT Hồ Uy Linh), Khắc (Tiến Lộc) ba ứng cử viên nặng kí cho chức Giám đốc Sở Tài chính vô tình đi chung trong thang máy.

Triển mở màn bằng giọng nửa đùa nửa cạnh: "Hai đại gia cùng chui vào cái hộp nhỏ". Chỉnh đáp trả nhẹ nhàng: "Đi nhờ trên đất của anh, phiền quá". Triển liền nhắc lại đồng nghiệp: "Ủy ban chứ có phải đất riêng của tôi đâu. Cách nói chuyện của anh bao lâu nay vẫn... quen nhở?".

Ba ứng cử viên Giám đốc Sở tài chính cùng đi chung thang máy. Ảnh VTV

Khắc nhanh nhảu góp chuyện: "Anh Chỉnh làm việc với đối tác nước ngoài nhiều mà. Thỉnh thoảng... chuyển ngữ nó hơi khó". Triển cười mỉm: "Nói tiếng Anh nhiều quá, cẩn thận quên tiếng Việt".

Cửa thang máy bật mở, cả ba bước ra đúng lúc gặp Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh). Nhìn cảnh ba ứng viên đứng cạnh nhau, ông bật cười: "Ba người cùng vào thang máy... không sợ quá tải à?".

Phó bí thư Sách có màn trêu đùa các ứng viên giám đốc sau khi bước ra thang máy. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Khắc chủ động tìm gặp ông Sơn (NSND Trọng Trinh), Bí thư tỉnh uỷ để vận động lá phiếu bầu cho mình. Dù bị nhắc thẳng không cần thiết, Khắc vẫn mềm mỏng bày tỏ tham vọng: Anh muốn có cơ hội cống hiến, muốn chia sẻ những hoài bão ấp ủ bấy lâu.

Cùng lúc đó, ông Sách nhận tin dữ, Bí thư tỉnh Sơn bị ung thư nhưng chưa ai hay biết. Ông tự nhủ sẽ phải thu xếp, san sẻ áp lực công việc để đồng nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Phó bí thư Sách bàng hoàng khi biết tin Bí thư Sơn đang bị ung thư. Ảnh VTV

Tập 20 "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h ngày 27/11 trên VTV1.