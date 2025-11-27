Các ứng viên giám đốc 'chạm mặt' nhau, Phó bí thư tỉnh Sách nhận tin dữ
GĐXH - Trong tập 20 phim “Lằn ranh”, ông Sách bàng hoàng khi biết Bí thư tỉnh Sơn giấu bệnh ung thư, khiến cục diện nhân sự thêm căng và khó lường nhiều hơn nữa.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 20 phim "Lằn ranh", Triển (Mạnh Trường), Chỉnh (NSƯT Hồ Uy Linh), Khắc (Tiến Lộc) ba ứng cử viên nặng kí cho chức Giám đốc Sở Tài chính vô tình đi chung trong thang máy.
Triển mở màn bằng giọng nửa đùa nửa cạnh: "Hai đại gia cùng chui vào cái hộp nhỏ". Chỉnh đáp trả nhẹ nhàng: "Đi nhờ trên đất của anh, phiền quá". Triển liền nhắc lại đồng nghiệp: "Ủy ban chứ có phải đất riêng của tôi đâu. Cách nói chuyện của anh bao lâu nay vẫn... quen nhở?".
Khắc nhanh nhảu góp chuyện: "Anh Chỉnh làm việc với đối tác nước ngoài nhiều mà. Thỉnh thoảng... chuyển ngữ nó hơi khó". Triển cười mỉm: "Nói tiếng Anh nhiều quá, cẩn thận quên tiếng Việt".
Cửa thang máy bật mở, cả ba bước ra đúng lúc gặp Phó Bí thư Sách (NSND Trung Anh). Nhìn cảnh ba ứng viên đứng cạnh nhau, ông bật cười: "Ba người cùng vào thang máy... không sợ quá tải à?".
Ở diễn biến khác, Khắc chủ động tìm gặp ông Sơn (NSND Trọng Trinh), Bí thư tỉnh uỷ để vận động lá phiếu bầu cho mình. Dù bị nhắc thẳng không cần thiết, Khắc vẫn mềm mỏng bày tỏ tham vọng: Anh muốn có cơ hội cống hiến, muốn chia sẻ những hoài bão ấp ủ bấy lâu.
Cùng lúc đó, ông Sách nhận tin dữ, Bí thư tỉnh Sơn bị ung thư nhưng chưa ai hay biết. Ông tự nhủ sẽ phải thu xếp, san sẻ áp lực công việc để đồng nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.
Tập 20 "Lằn ranh" phát sóng lúc 21h ngày 27/11 trên VTV1.
GĐXH - Phim "Cưới vợ cho cha" ngoài sự xuất hiện của bộ đôi nghệ sĩ gạo cội gồm NSND Hồng Vân và NSƯT Hữu Châu còn có thêm điểm nhấn là giọng hát của Quốc Thiên.
GĐXH - Trong tập 25 "Cách em 1 milimet", sự xuất hiện bất ngờ của My - Bí thư A5 và Hoàng 'cận' khiến Tú bất an.
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", do kjông có tiền để chạy án, lại rơi vào thế bí, Vinh quyết định vòi tiền doanh nghiệp. Anh ta tìm đến "mối làm ăn" thân thiết, lấy sai phạm cũ của công ty này uy hiếp để "vay" 500 triệu.
GĐXH - Tập cuối "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến cảm xúc với khán giả khi cái kết đẹp với những cặp đôi Trúc Lam - Toàn; Kim Ngân - Dũng và một lựa chọn sống hài hòa của Mỹ Anh và Đăng.
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đã nghẹn ngào nói về cảm xúc của mình khi trở lại với phim ảnh và lần trở lại này cô gây rung động với khán giả bởi vai diễn rất "phản ứng hóa học" với đàn em kém tuổi - diễn viên Liên Bỉnh Phát.
GĐXH - Trong tập 19 phim "Lằn ranh", Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.
GĐXH - Thiên Tú - nữ phụ phim Áo lụa Hà Đông' sẽ là 1 trong 2 "tráng sĩ" tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim mới do Johnny Trí Nguyễn làm đạo diễn võ thuật. Đây là vai diễn đặc biệt của mỹ nhân 9X.
