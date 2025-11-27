Ekip 'Mưa đỏ' biểu diễn tại chương trình 'Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính'

Chương trình "Giai điệu Tự hào" trở lại với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" do Ban Văn hóa - Giải trí Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị thực hiện tháng 11/2025. "Vang mãi Bài ca người lính" là hành trình âm nhạc, hành trình tri ân dành cho những người đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc, đồng thời tôn vinh thế hệ chiến sĩ hôm nay: bản lĩnh, nhân văn, hiện đại và luôn sẵn sàng vì dân.

Chương trình mang đến một không gian nghệ thuật giàu xúc cảm, khắc họa hình ảnh Quân đội Nhân dân Việt Nam - đội quân "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" qua những giai điệu quen thuộc.

"Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1. Ảnh VTV

Nổi bật trong tổng thể chương trình là tiết mục "Mệnh lệnh từ trái tim", được dàn dựng sân khấu công phu và giàu tính điện ảnh. Tiết mục quy tụ sự tham gia của diễn viên Lê Hoàng Long (vai Sen), Phương Nam (vai Tạ) và Đại tá - NSƯT - Đạo diễn Đặng Thái Huyền từ bộ phim "Mưa đỏ", trở thành khúc tráng ca xúc động tri ân những trang sử hào hùng và gửi gắm lý tưởng, lòng quả cảm cùng "mệnh lệnh từ trái tim" của các thế hệ chiến sĩ.

Ekip đoàn làm phim "Mưa đỏ" trong tiết mục được dàn dựng công phu. Ảnh VTV



Khoảnh khắc chạm đến trái tim khán giả là phần giao lưu đầy cảm xúc cùng đại diện các lực lượng tham gia lễ diễu binh A80. Mỗi chia sẻ đều hé lộ đằng sau "những khoảnh khắc rực rỡ" là cả hành trình luyện tập bền bỉ, kỷ luật thép và niềm tự hào được góp mặt trong hình ảnh người lính thời bình: vững vàng, trách nhiệm và đầy nhiệt huyết. Những chia sẻ xúc động và truyền cảm hứng ấy đã phác họa hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ở nhiều góc nhìn, gần gũi, chân thật và đầy lòng nhân hậu.

Hoạt động giao lưu cùng Thượng tá Trần Văn Vương và Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng. Ảnh VTV



Dòng chảy âm nhạc xuyên suốt chương trình dẫn khán giả từ ký ức hào hùng của "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", "Đêm nay anh ở đâu", "Tổ quốc gọi tên mình"... Những tác phẩm được phối khí mới, dàn dựng sân khấu giàu cảm xúc cùng sự góp mặt của NSND Quang Thọ, NSND Hồng Hạnh, nhóm nhạc OPlus… tạo nên sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Những ca khúc như tái hiện hành trình trưởng thành của đất nước. từ chiến khu khói lửa đến hòa bình hội nhập, từ thử thách đến khát vọng vươn mình. Đó cũng là lời hẹn xây dựng Việt Nam mạnh mẽ, tự tin và giàu bản lĩnh, nơi giai điệu tự hào vẫn ngân vang trong trái tim mỗi người.

NSND Quang Thọ biểu diễn tại chương trình "Giai điệu Tự hào: Vang mãi Bài ca người lính". Ảnh VTV

"Giai điệu Tự hào" với chủ đề "Vang mãi Bài ca người lính" chính thức phát sóng lúc 20h10 ngày 7/12/2025 trên kênh VTV1, dưới sự dẫn dắt của MC Đức Bảo và Hồng Nhung.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì ‘trượt’ NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.