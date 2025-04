Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất: Gửi 500 triệu, 1 tỷ đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 6%/năm. (Ảnh minh họa)

Theo khảo sát của VietNamNet đối với biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại trong nước, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cao nhất là 6%/năm, được niêm yết tại Ngân hàng TNHH Số Vikki Digital Bank (Vikki Bank).

Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường về lãi suất huy động một số kỳ hạn. Trong đó, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng do ngân hàng này công bố đang cao nhất thị trường hiện nay, lần lượt là 4,15%/năm và 4,2%/năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng được nhà băng này niêm yết ở mức 4,35%/năm, bằng với lãi suất cùng kỳ hạn tại BaoViet Bank và VCBNeo, nhưng thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng tại MBV và VietBank.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại Vikki Bank là 5,65%/năm. Mức lãi suất này ngang bằng với lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn do GPBank niêm yết, nhưng thấp hơn 0,05%/năm so với mức lãi suất tiết kiệm cao nhất do VCBNeo công bố đối với kỳ hạn 6 tháng.

Đối với lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, Vikki Bank cũng dẫn đầu thị trường khi niêm yết tại 5,95%/năm. Hai ngân hàng đứng sau lần lượt là GPBank (5,75%/năm) và VCBNeo (5,65%/năm).

Vikki Bank (tiền thân là Dong A Bank) là ngân hàng công nghệ số theo định hướng của HDBank sau khi nhận chuyển giao bắt buộc.

Đây cũng là ngân hàng duy nhất còn lại niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 25/5/2025 NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,95 6 6 GPBANK 3,75 3,85 5,65 5,75 5,95 5,95 VCBNEO 4,15 4,35 5,7 5,65 5,85 5,85 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 ABBANK 3,2 3,9 5,4 5,5 5,7 5,5 VIET A BANK 3,7 4 5,2 5,4 5,7 5,9 BAC A BANK 3,7 4 5,15 5,25 5,6 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 HDBANK 3,85 3,95 5,3 4,7 5,6 6,1 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,6 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 SACOMBANK 3,3 3,6 4,9 4,9 5,4 5,6 EXIMBANK 4 4,1 5,1 5,2 5,3 5,7 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 VPBANK 3,7 3,9 4,8 4,8 5,3 5,3 TPBANK 3,5 3,8 4,8 4,9 5,2 5,5 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 MB 3,7 4 4,6 4,6 5 5 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 TECHCOMBANK 3,25 3,55 4,55 4,55 4,75 4,75 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Đứng sau đó là ngân hàng GPBank (5,95%/năm), VCB (5,85%/năm), BaoVietBank, MBV, VietBank cùng niêm yết lãi suất 5,8%/năm.

Kể từ sau ngày 25/2, có 28 ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động, với mức giảm từ 0,1-1,05%/năm. Riêng trong tháng 4, có thêm một số ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm VPBank, MB, Eximbank, Nam A Bank, OCB và GPBank.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 12 tháng cao nhất thị trường

Top 3 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm từ 5,95% kỳ hạn 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến 3 ngân hàng: GPBank, Cake by VPBank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,28 - 6%/năm.

GPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất 12 tháng ở mức 5,95%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm điện tử. Hiện mức lãi suất cao nhất ngân hàng này niêm yết là 5,95% ở kỳ hạn 13 - 36 tháng.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,95% khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Ở các kỳ hạn khác, Vikki Bank đang niêm yết lãi suất từ 0,5-6%/năm.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, bạn gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 6%/12 x 12 = 30 triệu đồng.

Ví dụ, bạn gửi 1 tỉ đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6,05%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

1 tỉ đồng x 6%/12 x 12 = 60 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.