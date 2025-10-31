Mới nhất
Ngày 2/11, dàn sao 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' giao lưu với khán giả tại Hà Nội

Thứ sáu, 09:59 31/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Cùng với hoạt động xem phim miễn phí, khán giả còn được giao lưu cùng dàn sao các phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Mùi phở" tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Theo Thời báo VTV, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) cho biết, sự kiện giao lưu, gặp gỡ giữa các diễn viên, đoàn phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", "Mùi phở" sẽ diễn ra từ17h - 19h ngày 2/11/2025 tại Sân khấu Trung tâm, Tòa nhà Kim Quy - Triển lãm Quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Trong không gian đậm sắc thu của Hội chợ Mùa Thu 2025, khán giả sẽ có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và giao lưu trực tiếp với dàn cast siêu hot của 03 đoàn làm phim. Hai bộ phim "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" tiếp tục nối dài "cơn sốt" phòng vé tại Hội chợ Mùa Thu với những suất chiếu luôn kín khán giả.

Ngày 2/11, dàn sao 'Mưa đỏ' và 'Tử chiến trên không' giao lưu với khán giả tại Hà Nội - Ảnh 1.

"Mưa đỏ" đang được chiếu miễn phí tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Trong đó, "Mưa đỏ" - tác phẩm điện ảnh lấy cảm hứng từ những trang sử oanh liệt, kể về lòng dũng cảm, tình đồng đội và khát vọng sống giữa mưa bom lửa đạn. 

"Tử chiến trên không" - bộ phim của Điện ảnh Công an Nhân dân, tái hiện những trận không chiến nghẹt thở của không quân Việt Nam, tôn vinh tinh thần quả cảm và bản lĩnh thép của người lính bầu trời.

"Mùi phở" lại là một lát cắt nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về con người Việt Nam, nơi hương vị thân quen mang tên bộ phim đã trở thành biểu tượng của ký ức, quê hương và tình người.

Đoàn phim Mưa đỏ, Tử chiến trên không giao lưu tại Hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 3.

Một số diễn viên phim "Tử chiến trên không" sẽ tham gia giao lưu tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Đến với chương trình, khán giả sẽ được gặp gỡ êkip thực hiện bộ phim, dàn diễn viên của ba bộ phim; lắng nghe những câu chuyện hậu trường, hành trình sáng tạo và thông điệp nhân văn đằng sau từng tác phẩm. Đồng thời, được tham gia giao lưu, chụp ảnh cùng đoàn phim...

Các nghệ sĩ đã xác nhận tham gia chương trình giao lưu gồm: Nhật Hoàng, Đình Khang, Hứa Vĩ Văn, Hạ Anh, Hiếu Nguyễn của phim "Mưa đỏ"; Bảo Định, Xuân Phúc của "Tử chiến trên không" và NSƯT Xuân Hinh phim "Mùi phở".

Nam diễn viên gây tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh" rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giảNam diễn viên gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' rời đoàn làm phim, chia sẻ điều tâm huyết với khán giả

GĐX - Diễn viên Tô Dũng vai Toàn gây nhiều tranh cãi trong "Gió ngang khoảng trời xanh" đã hoàn thành 141 ngày quay phim, chính thức rời đoàn phim.

Thanh Hằng (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top