Ngân vì chồng con mà buông lời phũ phàng với Viễn

Trong tập 17 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Viễn luôn càu nhàu, mắng mỏ em gái mình về cái sự quá nặng tình của cô với Bách. Nhìn Viễn và Ngân gây gổ với nhau trong bữa ăn rồi cả hai cùng bỏ đi, Tú nói với Thư "ống bơ" rằng cô từng nghĩ cô với Bách sẽ trở thành một đôi giống như ai cũng nghĩ Ngân với Viễn sẽ là một cặp vậy.

Sau bữa ăn trưa đầy mệt mỏi với những lời nói rất phũ của Viễn, Ngân cảm thấy rất buồn và đau lòng. Ngân cảm thấy tổn thương khi Viễn chỉ trích cô đi Đông đi Tây, có mắt mà chọn nhầm người để lấy làm chồng. Lời nói của Viễn không chút nể nang và không giữ thể diện cho Ngân.

Sau khi rời đi với chân đau và trái tim thương tổn, Ngân đi xem mặt bằng mà Nghiêm muốn cô đi xem. Khi trở về nhà, Ngân nói mặt bằng đẹp nhưng giá như vậy có thể kiếm được những địa điểm gần trung tâm hơn. Ngân khuyên Nghiêm nên cân nhắc thêm. Vì muốn làm lành với Ngân và quan trọng hơn cả là cần Ngân rót vốn vào kế hoạch khởi nghiệp của mình nên Nghiêm tỏ ra rất cầu thị - đón nhận mọi lời góp ý của cô.





Do cần vốn nên Nghiêm cố gắng tỏ ra vui vẻ trong cuộc nói chuyện với Ngân. Ảnh VTV

Nhưng Ngân là người thông minh, Ngân hiểu chồng mình là người như thế nào. Trong lúc cả hai đang nói chuyện, Nghiêm có điện thoại gọi đến và anh ta bỏ ra ngoài để nói chuyện. Hành động của Nghiêm khiến Ngân để ý.

Trong khi đó, Viễn trở về nhà với tâm trạng nặng nề không kém. Anh mang theo đôi giày cao gót bị hỏng của Ngân về nhà và những lời nói trong cuộc nói chuyện căng thẳng giữa cả hai vang lên lại trong đầu Viễn. "Có thể trong mắt ông chồng tôi là một người chẳng ra gì - vô tích sự, chẳng giỏi kiếm tiền. Nhưng trong mắt Tép thì anh ấy là một người bố tốt. Còn trong mắt tôi, ít ra anh ấy chưa từng làm tôi phải khóc".

Viễn vẫn còn lưu luyến với mối tình thủa học trò. Ảnh VTV

Những lời Ngân nói khiến Viễn suy nghĩ - đặc biệt sau khi nghe sự thật về Nghiêm từ bạn anh. Theo người bạn này, Nghiêm là kẻ không đứng đắn, không đàng hoàng. Viễn cảm thấy đau đầu khi biết sự thật về chồng Ngân nhưng chưa có cách nào nói cho cô biết thì giờ đây, mối quan hệ của cả hai lại trở nên quá căng thẳng. Giờ đây, việc nói chuyện với Ngân càng trở nên khó hơn nữa. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa.

Ở diễn biến khác trong tập phim, con gái của Ngân đến nhà Viễn chơi và sau đó, vợ chồng Ngân - Viễn đến đón con gái về. Nghiêm nhận phần tới đón con từ Viễn, anh tỏ ra không vui khi bé Tép tỏ ra thân thiết và quý mến Viễn, nên khi cô bé định đập tay với Viễn, Nghiêm đã đưa tay nắm lấy bàn tay của Tép trước khi cô bé đập tay với Viễn.

Nghiêm khó chịu khi con gái thân thiết với Viễn. Ảnh VTV

Nghiêm nói với Viễn rằng Ngân sẽ rút vốn từ công ty của Viễn để về đầu tư vào dự án của mình, rằng vì Ngân ngại chưa nói nên Nghiêm muốn báo trước cho Viễn biết. "Tôi báo trước để cậu biết đường mà chủ động tài chính đi" - Nghiêm nói. Viễn đáp trả đầy thách thức: "Tôi thì thấy anh hơi ảo tưởng sức mạnh đấy. Tôi thách anh rút được vốn đấy". Nói xong Viễn quay người bỏ đi với đầy sự cao ngạo và thái độ đó khiến Nghiêm tức giận.

Trở về nhà, tức giận đổ lên đầu Ngân, yêu cầu vợ phải rút hến vốn ở công ty của Viễn về. Khi Ngân trả lời không thể, Nghiêm móc mỉa: "Sao lại không thể? Nhà mình có thiếu tiền đâu? Em tiếc tiền hay là tiếc ai?". Ngân nói lý do không thể rút vốn là vì "đó không phải là tài sản của em" và "người đứng tên cổ phần là Tép". Câu trả lời của Ngân khiến Nghiêm chết điếng.

Nghiêm lúc này như hoá điên, nói rằng Ngân đi nước cờ này là do cô lo xa sẽ phải chia tài sản nếu cả hai ly hôn? "Hay là chính con Tép cũng không phải là con của tôi?" - Nghiêm nắm cổ tay Ngân và buông ra câu hỏi ghen tuông mù quáng. Nghiêm nhận một cái tát trời giáng từ Ngân. "Anh có thể ghen tuông, có thể khó chịu nhưng một khi anh đã động đến Tép thì lúc đó em sẽ không nhịn nữa đâu!" - Ngân tuyên bố.

Trong cơn tức giận, Nghiêm nắm mạnh tay Ngân và nhận ngay một cú tát từ vợ. Ảnh VTV

Dù không hài lòng về chồng nhưng Ngân đã gặp Viễn để nói chuyện. Cô quyết định sẽ không tham gia vào công ty của Viễn nữa. "Người bên tôi cả cuộc đời là anh ấy. Cán cân lựa chọn nghiêng về bên nào, ông hiểu rõ mà" - Ngân lạnh lùng nói với Viễn. Viễn đã gật đầu chấp nhận. Nhưng Viễn cũng tuyên bố thái độ của mình dành cho Nghiêm sẽ không bao giờ thay đổ.

Trong khi đó, quán của Chiến "đo" bị công an tịch thu bàn ghế do bán hàng trái phép trên vỉa hè và Biên giúp Chiến đi lấy lại đồ. Mặc dù Biên vẫn né Chiến và không mặt đối mặt nhưng Chiến đã hét lên từ phía sau rằng: "Lớn rồi đừng chơi trốn tìm nữa". Chiến nói mình và các bạn đã tìm Biên mệt rồi và nếu cứ trốn thì Thư và Tú sẽ loại Biên khỏi "Đại bản doanh". Nhưng thay vì đáp lại Chiến, Biên đã chạy biến đi.

Biên tiếp tục không muốn lộ diện bằng cách chạy trốn khỏi Chiến "đo". Ảnh VTV

Tập 18 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 31/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

