Ngày giờ đẹp xuất hành, khai bút đầu năm tốt nhất để đón tài lộc năm Giáp Thìn 2024

Cúng Giao thừa Tết 2024 đúng cần biết điều này, chỉ cần sai là một năm mới có thể thiếu trọn vẹn GĐXH – Giao thừa là giây phút thiêng liêng, nhà nào cũng tiến hành nghi lễ cúng giao thừa. Tuy nhiên, theo chuyên gia phong thủy bạn cần biết điều này, chỉ cần sai là một năm mới có thể thiếu trọn vẹn.

Xuất hành, khai bút đầu năm Giáp Thìn 2024

Xuất hành đầu xuân là một trong những nét đẹp truyền thống mỗi dịp Xuân về. Nghi thức xuất hành đầu năm 2024 không chỉ đơn thuần là một chuyến đi chơi.

Đây được coi như một lễ nghi phải thực hiện một cách nghiêm túc, tỉ mỉ.

Theo quan niệm, trước khi bắt đầu xuất hành, mọi người sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về giờ xuất hành tốt nhất, hướng đi may mắn phù hợp với tuổi và cung mệnh của mình. Quan niệm rằng xuất hành đúng giờ, đúng hướng sẽ mở ra một năm mới đầy hứa hẹn, hanh thông và đại cát là một niềm tin sâu sắc đã được lưu truyền từ bao đời nay.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đầu năm Giáp Thìn có các ngày khá đẹp để tiến hành các việc quan trọng mang ý nghĩa khởi đầu như khai trương, mở hàng, mở kho, xuất hành hay khai bút đầu xuân là ngày mùng 2, 4 và 6. Các ngày mùng 1, 3, 9 tương đối tốt, thích hợp để khai bút, du xuân hay lễ chùa hoặc cũng có thể mở hàng, khai trương, nếu không chờ được hoặc đã lỡ các ngày tốt hơn phía trên.

Với các ngày còn lại như mùng 5, 7, 8 không thích hợp để tiến hành những việc quan trọng. Vào những ngày này, mọi người có thể đi lễ chùa cầu bình an, chúc Tết gần...

Lựa chọn khung giờ đẹp xuất hành, khai bút 3 ngày Tết đầu năm

* Mùng 1 Tết (tức 10/2/2024 dương lịch)

Giờ đẹp: Tý (23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Hướng tốt: Xuất hành theo hướng Đông Nam tốt cho cầu tiền tài danh vọng, sự nghiệp. Đi về hướng Đông Bắc tốt cho tình duyên, gia đạo, con cái.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2024 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Đại An mở đầu, là thời điểm lý tưởng để bắt đầu mọi kế hoạch. Hãy hướng về phía Đông Nam để thuận lợi hóa may mắn và an lành.

1h00 – 3h00 và 13h00 – 15h00: Tốc hỷ đưa đến những niềm vui, hãy khám phá hướng Nam để chạm vào những cơ hội và may mắn không ngờ.

7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Tiểu cát mang đến sự hòa hợp và lời lãi từ buôn bán. Hãy mở rộng hướng Đông Nam để cầu tài lộc thuận buồm xuôi gió.

Việc nên làm: Thiên Quý: Tốt mọi việc Thiên tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương; giao dịch Trực Tinh: Đại cát: tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu Có thể khai trương mở hàng lấy may, xuất hành, đi lễ chùa cầu bình an, hỏi thăm chúc Tết, khai bút đầu năm.

Lưu ý: Dân gian quan niệm, ngày mùng 1 Tết, đặc biệt là thời khắc Giao thừa, là thời điểm đất trời giao thoa, là ngày đầu tiên của năm mới nên được coi là đại cát đại lợi. Vì thế, muốn cầu tài lộc, tình duyên hay đi lễ chùa, xuất hành thì có thể chọn ngay thời điểm lúc Giao thừa. Tuy nhiên, các tuổi Giáp Tuất, Mậu Tuất, Giáp Thìn, Mậu Thìn bị nhật xung, nên hạn chế xuất hành.

* Mùng 2 Tết (tức 11/2/2024 dương lịch)

Giờ đẹp: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Muốn cầu tình duyên, giao đạo thì đi về hướng Tây Bắc gặp Hỷ Thần ban phước. Còn muốn cầu tiền tài công danh sự nghiệp phát đạt thì xuất hành theo hướng chính Đông Nam gặp Tài Thần gia ơn.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2024 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

23h00 -1h00 và 11h00 – 13h00: Tốc hỷ đem lại niềm vui, sáng sủa hơn nếu lựa chọn buổi sáng. Điều hướng Nam có thể giúp kích thích tài lộc.

5h00 – 7h00 và 17h00 – 19h00: Tiểu cát mang lại may mắn, buôn bán thành công. Mọi việc trôi chảy như dòng suối.

9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Đại an mang lại may mắn, hãy nhìn về phía Tây Nam để kích thích cầu tài.

Việc nên làm: Thiên Quý: Tốt mọi việc. Địa tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương. Kim đường: Hoàng Đạo - Tốt mọi việc

Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Sát chủ ứng với các tuổi Dần Thân Tỵ Hợi sẽ kỵ. Tuy nhiên, các tuổi Dần Thân Tỵ Hợi vẫn có thể đi lễ chùa cầu bình an, du xuân, chúc Tết gần hoặc làm từ thiện. Còn các tuổi khác như Thìn tuất Sửu Mùi Tý Ngọ Mão Dậu tiến hành được mọi việc.

Lưu ý: Các tuổi Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tị, Kỷ Tị xung với ngày, nên hạn chế xuất hành xa để tránh gặp chuyện bất lợi.

* Mùng 3 Tết (tức 12/2/2024 dương lịch)

Giờ đẹp: Tý ( 23h-1h), Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Muốn cầu tình duyên, giao đạo thì đi về hướng Tây Nam gặp Hỷ Thần ban phước. Còn muốn cầu tiền tài công danh sự nghiệp phát đạt thì xuất hành theo hướng chính Đông gặp Tài Thần gia ơn.

Khung giờ xuất hành đầu năm 2024 thuận lợi theo Lý Thuần Phong:

3h00 -5h00 và 15h00 – 17h00: Tiểu cát đem lại may mắn trong kinh doanh và buôn bán.

7h00 – 9h00 và 19h00 – 21h00: Đại an tạo ra sự thuận lợi và hòa hợp. Hãy đi về phía Tây Nam để thuận tài lộc.

9h00 – 11h00 và 21h00 – 23h00: Tốc hỷ đem lại niềm vui và điều lành. Mọi sự êm đềm và thuận lợi.

Ngày xuất hành theo Khổng Minh (ngày đi xa và trong khoảng thời gian dài): Thuận lợi, đồng hành với sự hỗ trợ của những người quý phái, vận may và tài lộc luôn mở ra những cơ hội thịnh vượng, và quá trình giải quyết các vấn đề diễn ra suôn sẻ với nhiều lý phải.

Lưu ý: Các tuổi Nhâm Tý, Giáp Tý, Canh Tý, Bính Tý, Bính Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ xung với ngày, hạn chế xuất hành xa, đề phòng gặp chuyện xui xẻo giữa đường.