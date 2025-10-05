Trước bão số 11: Hàng hóa thiết yếu giảm sâu để kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ người dân
GĐXH - Khi bão số 11 được dự báo đang tiến vào đất liền, nhiều "ông lớn" bán lẻ tung thêm chương trình khuyến mại lớn, góp phần chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân.
Hàng hóa ổn định, người dân yên tâm mua sắm trong và sau bão
Ngày 5/10, ghi nhận của phóng viên cho thấy, thị trường hàng tiêu dùng, thực phẩm tươi sống tại các siêu thị lớn cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng hay tăng giá.
Tại siêu thị Co.op mart, khảo sát cho thấy người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên hàng hóa thiết yếu dung tích lớn để tiết kiệm chi phí và giảm tần suất mua sắm. Theo đó, với thời tiết thất thường, nhu cầu giặt giũ, tắm gội, vệ sinh nhà cửa tăng, nên nhóm hóa phẩm – chăm sóc gia đình được tiêu thụ mạnh.
Nhằm kích cầu tiêu dùng thời điểm này, siêu thị Co.op mart triển khai ưu đãi đến 50% cho loạt sản phẩm thiết yếu như nước rửa chén, nước lau sàn, nước giặt xả, dung dịch tẩy toilet, sữa tắm, dầu gội, dầu xả… từ các thương hiệu Comfort, Downy, Omo, Ariel, VIM, Clear, Pantene…
Theo đó, với dung tích từ 3 lít trở lên, khách hàng có thể tiết kiệm từ 20.000 đến hơn 100.000 đồng/sản phẩm, tương đương vài trăm nghìn đồng mỗi tháng.
Đại diện Saigon Co.op cho biết, để có lợi cho người tiêu dùng thời điểm nhiều cơn bão vào nước ta nên các sản phẩm là hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đều giữ được giá bán nhằm ổn định thị trường và tăng khuyến khích người dân mua sắm.
Tại hệ thống siêu Winmart tại Hà Nội, các mặt hàng rau củ, thực phẩm tươi được niêm yết giá với từng đơn vị trọng lượng của sản phẩm.
Đơn cử, mướp đắng (khổ qua) có giá 25.900 đồng/500 gram; mướp hương 19.900 đồng/500 gram; đậu cove giống Nhật 27.500 đồng/túi 200 gram; đậu cove xanh 19.900 đồng/túi 500 gram; cà chua beaf 27.900 đồng/khay 500 gram; cà chua beef GlobalGAP 33.900 đồng/khay 500 gram; su su 11.900 đồng/túi 500 gram; khoai mỡ 44.900 đồng/kg…
Nhóm rau xanh cũng tương tự. Rau cải ngồng 18.320 đồng/túi 500 gram; cải xanh lá 14.320 đồng/túi 300 gram; rau lang 10.320 đồng/túi 500 gram; cải kale xoắn 33.000 đồng/túi 250 gram.
Thịt gia cầm duy trì ổn định với đầu cánh gà có giá niêm yết 27.900 đồng/kg và cánh gà góc 69.900 đồng/kg.
Theo đại diện hệ thống siêu thị này, dù thời tiết mưa nắng thất thường nhưng công tác thu mua, vận chuyển hàng từ các vùng trồng, vùng cung ứng vẫn được duy trì đều đặn.
Các đơn vị cung cấp chủ động tăng dự trữ hàng hóa, đảm bảo không đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng tươi sống, rau củ, thịt, cá.
Kinh tế Hà Nội quý III và 9 tháng năm 2025 duy trì đà tăng trưởng tích cực
Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê TP Hà Nội, ngay từ đầu năm, thành phố và cả hệ thống chính trị đã thể hiện quyết tâm cao, với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, kỷ cương, chủ động, kịp thời và đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.
Mặc dù chịu tác động từ bất ổn chính trị và chính sách thương mại toàn cầu, kinh tế Hà Nội vẫn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý III cao hơn cả quý trước và cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025, IIP tăng 6,7%, trong đó nhiều ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng.
Thành phố đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, từ cơ chế, chính sách tín dụng, tiếp cận vốn vay đến tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường đầu tư, logistics và tiêu thụ hàng hóa. Việc duy trì chuỗi cung ứng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất giúp chỉ số tiêu thụ sản phẩm tăng, chỉ số tồn kho giảm rõ rệt.
Cụ thể, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo 9 tháng tăng 1,5% so với cùng kỳ; chỉ số tồn kho đến cuối tháng 9/2025 giảm 37,7% so với cùng kỳ 2024, trong đó nhiều ngành ghi nhận mức giảm sâu.
Khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế, với giá trị tăng thêm 9 tháng tăng 8,74% so với cùng kỳ, đóng góp 5,92 điểm % vào mức tăng GRDP toàn thành phố. Trong đó, bán buôn, bán lẻ tăng 9,13%.
Những lĩnh vực trên không chỉ tăng trưởng ổn định mà còn đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hà Nội trong bối cảnh nhiều biến động quốc tế.
Về giá cả thị trường, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2025 của Hà Nội tăng 0,66% so với tháng trước; tăng 3,03% so với tháng 12/2024 và tăng 3,98% so với cùng kỳ 2024.
Bình quân quý III/2025, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng tăng 3,44%, cho thấy lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức hợp lý.
Trước diễn biến thị trường còn nhiều biến động, thành phố yêu cầu theo dõi sát giá cả, cân đối cung cầu, xây dựng kịch bản điều hành giá linh hoạt, đồng thời triển khai các biện pháp bình ổn thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và tăng trưởng bền vững trong những tháng cuối năm.
