Ngày mưa ‘đổi gió’ với món thịt vịt dễ làm cho cả nhà, đảm bảo ngon khó cưỡng
GĐXH – Vào ngày mưa, mọi người có thể thử đổi vị với món thịt vịt thơm ngon, dễ làm dưới đây. Món thịt sẽ mềm ngon, đảm bảo cả nhà vét sạch đĩa.
Dưới sự hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể tham khảo cách làm món ngon với thịt vịt để ‘đổi gió’ cho cả gia đình vào những ngày mưa.
Vịt nướng mật ong
Nguyên liệu làm vịt nướng mật ong:
Vịt, hành tỏi băm nhuyễn, gừng, rượu trắng, dầu hào, nước tương, nước mắm, dầu ăn, mật ong, muối.
Cách làm vịt nướng mật ong
Bước 1: Đem thịt vịt làm sạch, khử mùi hôi với muối và chanh. Đập dập gừng, hòa cùng rượu trắng rồi tiếp tục chà lên vịt cả bên trong lẫn bên ngoài trong khoảng 3 - 5 phút, rửa lại với nước, để ráo.
Bước 2: Hành khô, tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Cho thịt vịt vào bát và thêm các gia vị hành tím, tỏi băm, mật ong, nước mắm, dầu hào, nước tương trộn đều. Để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Nếu có thời gian, nên ướp từ 4 - 6 tiếng hoặc để qua đêm, thịt vịt sẽ đậm đà hơn.
Bước 3: Cho vịt vào nồi chiên không dầu có dụng cụ xiên quay, để nhiệt độ 160°C trong 30 phút. Sau đó tăng nhiệt lên 180°C trong 10 phút để phần da của thịt vịt vàng đều. Bạn cũng có thể dùng lò nướng hoặc nướng vịt trên bếp than hoa nếu như không có nồi chiên.
Trong khi chờ thịt chín, chế biến sốt. Bắc chảo lên bếp, thêm một ít dầu ăn rồi phi thơm phần hành, tỏi băm. Đổ phần nước ướp thịt còn dư vào chảo, thêm nước tương, nước mắm, nước lọc rồi khuấy đều tay, đun tới khi nước sốt sánh lại là được. Để phần nước sốt nguội, bạn thêm mè rang để tăng hương vị.
Vịt nấu chao
Nguyên liệu làm món vịt nấu chao:
Vịt, khoai môn, nấm, chao, nước dừa, rau muống, cải xanh, hành lá, ngò, sả, hành tím, tỏi, gừng. Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm, đường, dầu ăn, dầu màu điều.
Các nguyên liệu chuẩn bị để làm vịt nấu chao. Ảnh Thanh Huệ
Cách làm vịt nấu chao:
Bước 1: Đem thịt vịt làm sạch, lấy muối và chanh chà lên thân vịt để giảm bớt mùi hôi. Rửa vịt lại với nước, cắt nhỏ thịt vịt và để cho ráo nước. Khoai môn bạn đem gọt vỏ, làm sạch, cắt từng miếng vừa ăn; Hành lá, ngò rửa sạch cắt khúc.
Nấm rửa sạch ngâm qua nước muối. Sả đập dập, hành tím và tỏi đem bóc vỏ và băm nhuyễn.
Cải xanh và rau muống, bạn đem rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn, cho ra rổ cho ráo nước.
Bước 2: Cho thịt vịt vào bát cùng các gia vị hành tím, tỏi, nước mắm, đường, muối, hạt nêm, dầu điều, chao và 2 muỗng nước chao vào. Đem trộn đều, ướp thịt khoảng 30 phút để thấm gia vị. Còn khoai môn đem chiên vàng đều các mặt.
Bước 3: Dùng nồi vừa chiên khoai môn, đổ bớt dầu ra chén rồi cho hết phần hành tím và tỏi còn lại vào, phi lên cho vàng thơm. Tiếp đó cho thịt vịt đã ướp vào nồi nấu tới khi thịt vịt săn lại, cho tiếp nước dừa vào nồi và đun khoảng 15 phút.
Sau đó, cho khoai môn, nấm vào, nêm gia vị vừa miệng và tiếp tục đun cho tới khi thịt vịt, khoai môn chín mềm là được.
