Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Ngày mưa ‘đổi gió’ với món thịt vịt dễ làm cho cả nhà, đảm bảo ngon khó cưỡng

Thứ sáu, 19:01 26/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Vào ngày mưa, mọi người có thể thử đổi vị với món thịt vịt thơm ngon, dễ làm dưới đây. Món thịt sẽ mềm ngon, đảm bảo cả nhà vét sạch đĩa.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 1.Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 2.Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

GĐXH - Tiết Thu Phân đánh dấu sự chuyển giao từ nóng sang lạnh, khí trời hanh khô, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong ăn uống, mọi người cũng cần chú ý điều dưới đây để vừa phòng bệnh vừa tăng cường vận khí.

Dưới sự hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ, mọi người có thể tham khảo cách làm món ngon với thịt vịt để ‘đổi gió’ cho cả gia đình vào những ngày mưa.

Vịt nướng mật ong

Nguyên liệu làm vịt nướng mật ong:

Vịt, hành tỏi băm nhuyễn, gừng, rượu trắng, dầu hào, nước tương, nước mắm, dầu ăn, mật ong, muối.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 3.

Vịt nướng mật ong không khó làm.

Cách làm vịt nướng mật ong

Bước 1: Đem thịt vịt làm sạch, khử mùi hôi với muối và chanh. Đập dập gừng, hòa cùng rượu trắng rồi tiếp tục chà lên vịt cả bên trong lẫn bên ngoài trong khoảng 3 - 5 phút, rửa lại với nước, để ráo.

Bước 2: Hành khô, tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Cho thịt vịt vào bát và thêm các gia vị hành tím, tỏi băm, mật ong, nước mắm, dầu hào, nước tương trộn đều. Để khoảng 30 phút cho ngấm gia vị. Nếu có thời gian, nên ướp từ 4 - 6 tiếng hoặc để qua đêm, thịt vịt sẽ đậm đà hơn.

Bước 3: Cho vịt vào nồi chiên không dầu có dụng cụ xiên quay, để nhiệt độ 160°C trong 30 phút. Sau đó tăng nhiệt lên 180°C trong 10 phút để phần da của thịt vịt vàng đều. Bạn cũng có thể dùng lò nướng hoặc nướng vịt trên bếp than hoa nếu như không có nồi chiên.

Trong khi chờ thịt chín, chế biến sốt. Bắc chảo lên bếp, thêm một ít dầu ăn rồi phi thơm phần hành, tỏi băm. Đổ phần nước ướp thịt còn dư vào chảo, thêm nước tương, nước mắm, nước lọc rồi khuấy đều tay, đun tới khi nước sốt sánh lại là được. Để phần nước sốt nguội, bạn thêm mè rang để tăng hương vị.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 4.

Món vịt nướng mật ong có lớp da giòn rụm, thịt thơm, mềm. Khi ăn, có thể rắc mè trắng rang lên trên và ăn nóng để tăng độ thơm ngon. Ảnh Thanh Huệ

Vịt nấu chao

Nguyên liệu làm món vịt nấu chao:

Vịt, khoai môn, nấm, chao, nước dừa, rau muống, cải xanh, hành lá, ngò, sả, hành tím, tỏi, gừng. Gia vị: muối, hạt nêm, nước mắm, đường, dầu ăn, dầu màu điều.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 5.
Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 6.
Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 7.

Các nguyên liệu chuẩn bị để làm vịt nấu chao. Ảnh Thanh Huệ

Cách làm vịt nấu chao:

Bước 1: Đem thịt vịt làm sạch, lấy muối và chanh chà lên thân vịt để giảm bớt mùi hôi. Rửa vịt lại với nước, cắt nhỏ thịt vịt và để cho ráo nước. Khoai môn bạn đem gọt vỏ, làm sạch, cắt từng miếng vừa ăn; Hành lá, ngò rửa sạch cắt khúc.

Nấm rửa sạch ngâm qua nước muối. Sả đập dập, hành tím và tỏi đem bóc vỏ và băm nhuyễn.

Cải xanh và rau muống, bạn đem rửa sạch rồi cắt khúc vừa ăn, cho ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Cho thịt vịt vào bát cùng các gia vị hành tím, tỏi, nước mắm, đường, muối, hạt nêm, dầu điều, chao và 2 muỗng nước chao vào. Đem trộn đều, ướp thịt khoảng 30 phút để thấm gia vị. Còn khoai môn đem chiên vàng đều các mặt.

Bước 3: Dùng nồi vừa chiên khoai môn, đổ bớt dầu ra chén rồi cho hết phần hành tím và tỏi còn lại vào, phi lên cho vàng thơm. Tiếp đó cho thịt vịt đã ướp vào nồi nấu tới khi thịt vịt săn lại, cho tiếp nước dừa vào nồi và đun khoảng 15 phút.

Sau đó, cho khoai môn, nấm vào, nêm gia vị vừa miệng và tiếp tục đun cho tới khi thịt vịt, khoai môn chín mềm là được.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 8.

Món vịt nấu chao khi ăn cho rau muống, cải xanh vào nồi nấu đến khi rau vừa chín tới, vớt ra và cho vào bát bún, chan nước vào với vài miếng thịt vịt và khoai môn… sẽ vô cùng thơm ngon. Ảnh Thanh Huệ

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 9.Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

GĐXH - Bí đỏ là loại quả quen thuộc, giàu dinh dưỡng đang vào mùa ngon nhất. Nhiều người lại mắc sai lầm khi bảo quản bí đỏ sau khi đã cắt, khiến thực phẩm này nhanh hỏng, mất chất và phải bỏ đi rất lãng phí.

Ngày mưa đổi vị với món thịt vịt thơm ngon dễ làm cho cả nhà - Ảnh 10.Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩa

GĐXH – Từ kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, lại dễ chuẩn bị.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết

Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

Cùng chuyên mục

Học Hoa hậu Việt làm món ăn đang 'hot' rần rần mạng xã hội

Học Hoa hậu Việt làm món ăn đang 'hot' rần rần mạng xã hội

Ăn - 5 giờ trước

GĐXH - Minh Tú xuýt xoa cùng đàn em với món ăn tự mình làm ra và khuyên mọi người nên làm thử.

Vì sao nên rửa lạc trước khi rang?

Vì sao nên rửa lạc trước khi rang?

Ăn - 6 giờ trước

Rửa lạc trước khi rang không chỉ là một mẹo ẩm thực truyền thống mà còn là biện pháp đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm và tăng chất lượng món ăn.

Ăn 3 loại rau dại này vào mùa thu: Vừa ngon vừa bổ, bệnh tật tránh xa

Ăn 3 loại rau dại này vào mùa thu: Vừa ngon vừa bổ, bệnh tật tránh xa

Ăn - 11 giờ trước

Người xưa có câu: “Thu ăn ba loại cỏ, chẳng phải đi tìm bác sĩ”. Lời dặn này tưởng dân gian nhưng lại ẩn chứa bí quyết dưỡng sinh cực hay: Chỉ cần ăn đúng ba loại rau dại vào mùa thu, cơ thể vừa khoẻ vừa đẹp, bệnh tật tránh xa.

Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất

Cảnh báo tới bà nội trợ dấu hiệu hành lá 'ngậm' hoá chất

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Khi rửa hành, nếu thấy lớp bột hoặc giọt thuốc màu xanh da trời còn bám thì có thể hành vừa được phun thuốc bảo vệ thực vật, chưa kịp phân hủy.

3 loại thực phẩm này rất bổ phổi: Luân phiên nấu 3 món ăn để dưỡng phổi, làm dịu cổ họng, tránh ho mùa thu

3 loại thực phẩm này rất bổ phổi: Luân phiên nấu 3 món ăn để dưỡng phổi, làm dịu cổ họng, tránh ho mùa thu

Ăn - 1 ngày trước

Đây là cách ăn 3 loại thực phẩm màu trắng ngon nhất giúp bạn nuôi dưỡng lá phổi. Hãy luân phiên ăn chúng trong mùa thu này để chăm sóc cho sức khỏe lá phổi.

Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Có nên vò rau ngót trước khi nấu?

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen vò rau ngót trước khi nấu nhưng nếu không biết cách dễ làm hao hụt dinh dưỡng.

Mẹo hấp cá ngon: Hãy ghi nhớ 3 điểm này để cá vược trở nên mềm, ngọt và không bị tanh

Mẹo hấp cá ngon: Hãy ghi nhớ 3 điểm này để cá vược trở nên mềm, ngọt và không bị tanh

Ăn - 1 ngày trước

Nếu bạn còn băn khoăn vì món cá hấp mình làm bị tanh, không ngọt mềm thì hãy tham khảo ngay cách dưới đây!

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Làm sạch dạ dày đừng cho muối và bột mì, làm cách này mới chuẩn nhà hàng

Làm sạch dạ dày đừng cho muối và bột mì, làm cách này mới chuẩn nhà hàng

Ăn - 2 ngày trước

Cách làm sạch truyền thống như thêm muối và bột mì có vẻ hiệu quả nhưng lại có nhiều nhược điểm.

Tại sao nên vò rau ngót trước khi nấu?

Tại sao nên vò rau ngót trước khi nấu?

Ăn - 2 ngày trước

Việc vò rau ngót trước khi nấu không phải thói quen tùy tiện mà là bí quyết ẩm thực truyền thống mang lại hiệu quả rõ rệt.

Xem nhiều

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Ăn

GĐXH – Luộc thịt là cách chế biến đơn giản nhất, nhưng không phải ai cũng biết làm sao để thịt vừa chín tới, trắng tinh, mềm ngọt mà không bị thâm xỉn. Bí quyết nằm ở cách sơ chế và nguyên liệu nhỏ ở trong nồi nước luộc dưới đây.

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Luộc trứng dùng nước sôi hay nước lạnh đều sai bét, nhớ 5 điểm này, luộc xong chỉ chạm nhẹ là vỏ tự bong

Mẹo nấu nướng
Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Ăn
5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

5 món canh nên ăn trong mùa thu giúp thải độc gan, giúp trẻ lâu

Ăn
Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi khách

Cá chẽm hấp kiểu Hoa – món ngon nhà hàng dễ làm tại nhà đãi khách

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top