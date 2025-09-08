Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm

Thứ hai, 19:01 08/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Mùa thu là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi do thay đổi thời tiết, gan phải làm việc nhiều hơn để thải độc. Khám phá 5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu.

5 Lọai nước tự nhiên thải độc gan mùa thu dễ làm và hiệu quả - Ảnh 1.Các món ăn bổ phổi, ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 không nên bỏ qua trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

GĐXH – Những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, mọi người có thể chế biến những món ăn bổ phổi, làm ấm cơ thể trong tiết Xử Thử 2025 dưới đây để bảo vệ sức khỏe.

Nước mướp đắng giải nhiệt

Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, mướp đắng vị đắng, ngọt, tính bình có tác dụng thanh nhiệt, giải độc làm mát gan. Các hoạt chất có trong mướp đắng được chỉ ra có tác dụng giảm men gan, bổ gan, bổ mật. Vào những ngày mùa thu, bạn có thể tận dụng uống nước mướp đắng để thải độc gan. 

5 Lọai nước tự nhiên thải độc gan mùa thu dễ làm và hiệu quả - Ảnh 2.

So với các loại nước giải nhiệt khác, nước mướp đắng khó uống hơn, nên bạn có thể cho thêm chút đường vào. Ngoài ra, có thể chế biến mướp đắng bằng cách xào, nấu canh hay ướp đá sẽ dễ ăn hơn.

Nước chanh tăng cường sức đề kháng, giảm tải cho gan

Vào tiết trời thu, bạn pha một ly nước chanh pha loãng không đường (hoặc ít đường) mỗi ngày sẽ giúp cung cấp nước cho làn da, vừa thanh lọc cơ thể hiệu quả.

5 Lọai nước tự nhiên thải độc gan mùa thu dễ làm và hiệu quả - Ảnh 3.

Chanh là quả có chứa nhiều vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và chống oxy hóa cho tế bào gan. Ngoài ra, chanh còn hỗ trợ cân bằng kiềm, độ PH trong cơ thể, giúp gan giảm tải.

Nước ép cà rốt và củ cải đường tăng cường chức năng gan

Cà rốt giàu glutathione có khả năng làm sạch gan. Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa nhiều vitamin A, C, B6, K giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.

Trong khi đó, củ cải đường từ lâu đã được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Các chất chống oxy hóa, kali, sắt và folate trong củ cải đường giúp bảo vệ gan, kích hoạt men gan hoạt động tốt. Hai loại củ này cũng có nhiều vào trong mùa thu, dễ tìm ở chợ với giá siêu rẻ, chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.

5 Lọai nước tự nhiên thải độc gan mùa thu dễ làm và hiệu quả - Ảnh 4.

Ăn củ cải và cà rốt thường xuyên có thể giúp kích thích và cải thiện các chức năng tổng thể của gan. Cách chế biến đơn giản, sau khi rửa sạch, bạn cho cà rốt và củ cải đường vào ép là được ly nước ép ngon, tốt cho sức khỏe.

Nước ép củ dền

5 Lọai nước tự nhiên thải độc gan mùa thu dễ làm và hiệu quả - Ảnh 5.

Nước ép củ dền là nguồn dồi dào chất chống oxy hóa, đặc biệt là betaine – chất giúp thúc đẩy quá trình giải độc và bảo vệ gan khỏi stress oxy hóa. Đồng thời, củ dền còn giúp giảm cholesterol xấu, gan khỏe mạnh hơn.

Nước detox siêu dễ làm

Đây là công thức nước giải độc đơn giản, dễ làm. Bạn chỉ cần thái lát 1 quả chanh, 1 củ gừng nhỏ, nửa quả dưa leo cùng vài lá bạc hà tươi rồi cho vào khoảng 1 lít nước lọc. Để trong tủ lạnh 2 giờ trước khi uống.

Sự kết hợp giữa các loại nguyên liệu như chanh, gừng, dưa leo, bạc hà… giúp giải độc, chống viêm, cấp nước, chống oxy hóa và có hương vị dễ chịu từ bạc hà. Mọi người có thể dùng thay nước lọc hàng ngày sẽ hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả.

5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm - Ảnh 6.

Để thải độc gan, bạn cũng có thể chế biến nước detox.

Mặc dù các loại nước ép này đều tốt cho sức khỏe, tuy nhiên theo chuyên gia, mọi người khi chế biến cần lựa chọn các nguyên liệu tươi, dùng nguyên chất không thêm đường là tốt nhất. Ngoài ra, lưu ý không dùng nước ép trái cây khi bụng đói, nhất là với những người có vấn đề về đường tiêu hóa.

5 Lọai nước tự nhiên thải độc gan mùa thu dễ làm và hiệu quả - Ảnh 6.Mẹ đảm Hà Nội gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 đẹp mắt, tròn vị và giàu ý nghĩa

GĐXH – Từ kinh nghiệm bếp núc của mình, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) đã gợi ý mâm lễ cúng Rằm tháng 7 vừa đẹp mắt, vừa ngon miệng, lại dễ chuẩn bị.

Hà My
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Không chỉ chè đậu đỏ, đây là những món ngon cầu may nên ăn vào ngày Thất tịch 2025

Cùng chuyên mục

Cây người Việt thường chỉ ăn hạt, không ngờ lá cũng 'quý như nhân sâm của người nghèo', ở quê mọc um tùm

Cây người Việt thường chỉ ăn hạt, không ngờ lá cũng 'quý như nhân sâm của người nghèo', ở quê mọc um tùm

Ăn - 7 giờ trước

Lá loại cây này hầu như mọi người thường bỏ qua. Tuy nhiên, nó được coi là loại rau thượng hạng, vừa ngon vừa bổ dưỡng với sức khoẻ.

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngon

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.

3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thu

3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thu

Ăn - 12 giờ trước

3 bữa sáng dưới đây là sự kết hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu sức khỏe theo tiết khí mà còn đặc biệt giúp người trung niên và cao tuổi cải thiện chức năng tỳ vị, làm ấm dạ dày, tốt cho tiêu hóa.

Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Ăn - 1 ngày trước

Mùa thu vàng ươm, tiết trời se lạnh, là mùa vàng để bồi bổ cơ thể. Hãy bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu canxi giúp nuôi dưỡng trí não và tốt cho hệ xương nhé!

Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếc

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.

Đây là 3 loại 'thịt vàng' cho người cao tuổi: Ăn 2 lần/tuần để bảo vệ tế bào não, cách nấu dễ và rất ngon

Đây là 3 loại 'thịt vàng' cho người cao tuổi: Ăn 2 lần/tuần để bảo vệ tế bào não, cách nấu dễ và rất ngon

Ăn - 1 ngày trước

Khám phá 3 "loại thịt vàng" này cùng 3 công thức nấu ăn đơn giản, ngon miệng dành cho cha mẹ chúng ta - những người cao tuổi.

Chỉ 30 phút có ngay bữa tối chuẩn vị cơm nhà

Chỉ 30 phút có ngay bữa tối chuẩn vị cơm nhà

Ăn - 2 ngày trước

Chẳng cần cao lương mỹ vị, một bữa cơm chỉ với 2 món 1 canh giản dị, đủ đầy, lại ngon hơn bất kỳ hộp cơm ship về.

Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết

Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biết

Ăn - 2 ngày trước

Rán bánh chưng tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và vài bí quyết nho nhỏ để đạt độ giòn ngon, vàng đều, không dính chảo và lâu ỉu.

Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Dọc mùng, một loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam như canh chua và bún, không chỉ là nguyên liệu ẩm thực phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết đến.

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn

Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãn

Ẩm thực 360 - 2 ngày trước

Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên ông bà, tổ tiên.

Xem nhiều

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon

Loại rau hay bị nhầm với rau ngót, trồng một lần ăn cả đời, canxi gấp 4 lần sữa, vitamin C gấp 7 lần cam, chế biến được nhiều món ngon

Ăn
80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

80 mâm cơm Việt 'gây bão': Khi hương vị gia đình hóa thành niềm tự hào dân tộc

Ẩm thực 360
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợp

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top