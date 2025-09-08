5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu rẻ tiền và dễ làm
GĐXH – Mùa thu là thời điểm cơ thể dễ mệt mỏi do thay đổi thời tiết, gan phải làm việc nhiều hơn để thải độc. Khám phá 5 loại nước tự nhiên giúp thải độc gan từ củ, quả mùa thu.
Nước mướp đắng giải nhiệt
Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội) cho biết, mướp đắng vị đắng, ngọt, tính bình có tác dụng thanh nhiệt, giải độc làm mát gan. Các hoạt chất có trong mướp đắng được chỉ ra có tác dụng giảm men gan, bổ gan, bổ mật. Vào những ngày mùa thu, bạn có thể tận dụng uống nước mướp đắng để thải độc gan.
Nước chanh tăng cường sức đề kháng, giảm tải cho gan
Vào tiết trời thu, bạn pha một ly nước chanh pha loãng không đường (hoặc ít đường) mỗi ngày sẽ giúp cung cấp nước cho làn da, vừa thanh lọc cơ thể hiệu quả.
Nước ép cà rốt và củ cải đường tăng cường chức năng gan
Cà rốt giàu glutathione có khả năng làm sạch gan. Bên cạnh đó, cà rốt còn chứa nhiều vitamin A, C, B6, K giúp gan hoạt động hiệu quả hơn.
Trong khi đó, củ cải đường từ lâu đã được dùng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Các chất chống oxy hóa, kali, sắt và folate trong củ cải đường giúp bảo vệ gan, kích hoạt men gan hoạt động tốt. Hai loại củ này cũng có nhiều vào trong mùa thu, dễ tìm ở chợ với giá siêu rẻ, chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg.
Nước ép củ dền
Nước detox siêu dễ làm
Đây là công thức nước giải độc đơn giản, dễ làm. Bạn chỉ cần thái lát 1 quả chanh, 1 củ gừng nhỏ, nửa quả dưa leo cùng vài lá bạc hà tươi rồi cho vào khoảng 1 lít nước lọc. Để trong tủ lạnh 2 giờ trước khi uống.
Sự kết hợp giữa các loại nguyên liệu như chanh, gừng, dưa leo, bạc hà… giúp giải độc, chống viêm, cấp nước, chống oxy hóa và có hương vị dễ chịu từ bạc hà. Mọi người có thể dùng thay nước lọc hàng ngày sẽ hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả.
Mặc dù các loại nước ép này đều tốt cho sức khỏe, tuy nhiên theo chuyên gia, mọi người khi chế biến cần lựa chọn các nguyên liệu tươi, dùng nguyên chất không thêm đường là tốt nhất. Ngoài ra, lưu ý không dùng nước ép trái cây khi bụng đói, nhất là với những người có vấn đề về đường tiêu hóa.
Cây người Việt thường chỉ ăn hạt, không ngờ lá cũng 'quý như nhân sâm của người nghèo', ở quê mọc um tùmĂn - 7 giờ trước
Lá loại cây này hầu như mọi người thường bỏ qua. Tuy nhiên, nó được coi là loại rau thượng hạng, vừa ngon vừa bổ dưỡng với sức khoẻ.
Loại rau giàu canxi, tốt cho người già và trẻ nhỏ cần phát triển chiều cao, chế biến được nhiều món ngonĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Với rong biển khô bạn sẽ chế biến được thành nhiều món ngon không chỉ bổ dưỡng mà còn phù hợp cho nhiều lứa tuổi từ trẻ em đến người lớn và người cao tuổi.
3 bữa sáng dễ nấu lại ngon giúp cải thiện chức năng tỳ vị, người trung niên và cao tuổi nên ăn vào mùa thuĂn - 12 giờ trước
3 bữa sáng dưới đây là sự kết hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu sức khỏe theo tiết khí mà còn đặc biệt giúp người trung niên và cao tuổi cải thiện chức năng tỳ vị, làm ấm dạ dày, tốt cho tiêu hóa.
Đây là món ăn giàu canxi số một, nên ăn nhiều hơn vào mùa thu: Làm cực dễ và dùng cho bữa sáng rất hợpĂn - 1 ngày trước
Mùa thu vàng ươm, tiết trời se lạnh, là mùa vàng để bồi bổ cơ thể. Hãy bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu canxi giúp nuôi dưỡng trí não và tốt cho hệ xương nhé!
Loại cỏ dại mọc tua tủa sau mưa không ngờ là rau quý, nấu chung với con này rất ngon, không biết ăn quá tiếcĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Thài lài hay còn gọi là rau trai, là loại rau dại ưa ẩm, thường phát triển tốt ở những nơi như bờ ruộng, ven ao hồ hay dọc các con mương. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng loại rau này là cỏ dại, dùng làm thức ăn cho gia súc mà không hay biết đến giá trị dược liệu mà nó mang lại.
Đây là 3 loại 'thịt vàng' cho người cao tuổi: Ăn 2 lần/tuần để bảo vệ tế bào não, cách nấu dễ và rất ngonĂn - 1 ngày trước
Khám phá 3 "loại thịt vàng" này cùng 3 công thức nấu ăn đơn giản, ngon miệng dành cho cha mẹ chúng ta - những người cao tuổi.
Chỉ 30 phút có ngay bữa tối chuẩn vị cơm nhàĂn - 2 ngày trước
Chẳng cần cao lương mỹ vị, một bữa cơm chỉ với 2 món 1 canh giản dị, đủ đầy, lại ngon hơn bất kỳ hộp cơm ship về.
Mẹo rán bánh chưng giòn lâu nhiều người chưa biếtĂn - 2 ngày trước
Rán bánh chưng tưởng đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và vài bí quyết nho nhỏ để đạt độ giòn ngon, vàng đều, không dính chảo và lâu ỉu.
Loại rau 'ngứa' mọc đầy vườn nhà, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, cực tốt cho mắt lại dễ chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Dọc mùng, một loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn Việt Nam như canh chua và bún, không chỉ là nguyên liệu ẩm thực phổ biến mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít ai biết đến.
Mẹ đảm đứng bếp 4 tiếng, làm mâm cỗ Rằm tháng 7 đẹp mỹ mãnẨm thực 360 - 2 ngày trước
Rằm tháng 7 là dịp lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt. Nhiều gia đình chuẩn bị mâm cỗ tươm tất để dâng lên ông bà, tổ tiên.
Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúngẨm thực 360
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.